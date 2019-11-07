Бензема: «Я не легенда „Реала“»

Нападающий «Реала» дал комментарий после разгромной победы над «Галатасараем» (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Француз оформил дубль в этой встрече и обошёл легенду «Реала» Альфредо ди Стефано по числу еврокубковых голов за мадридский клуб (50). Теперь 31-летний форвард уступает по этому показателю только Раулю (66) и Криштиану Роналду (105).

Я в восторге. Никогда не думал, что заберусь так высоко.

Мы забивали голы, хорошо играли и не пропускали. Это была настоящая совместная вечеринка с нашими болельщиками. Но я не легенда. Когда я подписывал контракт с этим клубом, я не думал, что достигну такого показателя, так что я очень счастлив.

Родриго, на мой взгляд, выглядел очень хорошо и не испытывал страха. Он хорошо работал с мячом, и мне приятно видеть, когда молодой парень играет подобным образом.

Что касается Азара, он отличный футболист, и у нас очень хорошее взаимопонимание. Со временем вы увидите, насколько это выдающийся игрок.