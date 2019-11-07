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Бензема: «Я не легенда „Реала“»

07 ноября 2019, 07:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема дал комментарий после разгромной победы над «Галатасараем» (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Француз оформил дубль в этой встрече и обошёл легенду «Реала» Альфредо ди Стефано по числу еврокубковых голов за мадридский клуб (50). Теперь 31-летний форвард уступает по этому показателю только Раулю (66) и Криштиану Роналду (105).

Я в восторге. Никогда не думал, что заберусь так высоко.

Мы забивали голы, хорошо играли и не пропускали. Это была настоящая совместная вечеринка с нашими болельщиками. Но я не легенда. Когда я подписывал контракт с этим клубом, я не думал, что достигну такого показателя, так что я очень счастлив.

Родриго, на мой взгляд, выглядел очень хорошо и не испытывал страха. Он хорошо работал с мячом, и мне приятно видеть, когда молодой парень играет подобным образом.

Что касается Азара, он отличный футболист, и у нас очень хорошее взаимопонимание. Со временем вы увидите, насколько это выдающийся игрок.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   373 / 946
07 ноября в 12:55
Молодец, Бенз
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
07 ноября в 12:32
Гордый, но скромный бербер.
marvel777
marvel777
   781 / 946
07 ноября в 11:47
Название нового фильма 'Я не легенда"
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   610 / 946
07 ноября в 11:45
В историю Реала попал, но лучшим в составе не был. В прошлом году лучшим был среди инвалидов, которые все по76и весной. В этом году я ставлю на Азара, очень верю в него.
Ruslan3132
Ruslan3132
   350 / 946
07 ноября в 10:56
Бенз безусловно в Истории Реала! Один из лучших форвардов современности! Кто не видит его пользу на поле, тот не видит футбол.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 09:02
Зидан сказал, что Бензема уже история Реала, легенда кто то приписал.
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
07 ноября в 07:53
Бензема: «Я не легенда „Реала“. Я простой кривоногий алжирец» 😂😂😂
COCU
COCU
   653 / 946
07 ноября в 07:40
Он легенда, потому что по нереализованным моментам, он точно номер один в истории Реала )))
neomessi
neomessi
   234 / 946
07 ноября в 07:29
Скромный ты Бенз)
Не то что твой "я легенда "
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