Бензема: «Я не легенда „Реала“»

Нападающий «Реала» Карим Бензема дал комментарий после разгромной победы над «Галатасараем» (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Француз оформил дубль в этой встрече и обошёл легенду «Реала» Альфредо ди Стефано по числу еврокубковых голов за мадридский клуб (50). Теперь 31-летний форвард уступает по этому показателю только Раулю (66) и Криштиану Роналду (105).
Я в восторге. Никогда не думал, что заберусь так высоко.
Мы забивали голы, хорошо играли и не пропускали. Это была настоящая совместная вечеринка с нашими болельщиками. Но я не легенда. Когда я подписывал контракт с этим клубом, я не думал, что достигну такого показателя, так что я очень счастлив.
Родриго, на мой взгляд, выглядел очень хорошо и не испытывал страха. Он хорошо работал с мячом, и мне приятно видеть, когда молодой парень играет подобным образом.
Что касается Азара, он отличный футболист, и у нас очень хорошее взаимопонимание. Со временем вы увидите, насколько это выдающийся игрок.
Не то что твой "я легенда "
Не то что твой "я легенда "