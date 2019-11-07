Сон: «Я очень, очень сожалею о травме Гомеша»

Нападающий «Тоттенхэма» , оформивший дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», прокомментировал инцидент недавней игры с «Эвертоном», когда столкновение корейца с хавбеком «ирисок» привело к тяжёлой травме португальца. Напомним, что Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Сона, полученную им в этом эпизоде.

Я не стал праздновать, потому что хотел проявить уважение, учитывая всю ситуацию. Я всё ещё очень, очень сожалею о ней.

Последние дни были тяжёлыми, но я осознал, насколько мне повезло с людьми, которые меня окружают, болельщиками, клубом, тренерским штабом, игроками и партнёрами по команде, они очень помогли мне своими словами.

Конечно, я желаю Андре Гомешу скорейшего выздоровления. Но продолжать работать и играть с позитивным настроем, как и всегда, это единственно верный способ отреагировать на эту ситуацию.