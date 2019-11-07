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Сон: «Я очень, очень сожалею о травме Гомеша»

07 ноября 2019, 07:38
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин, оформивший дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», прокомментировал инцидент недавней игры с «Эвертоном», когда столкновение корейца с хавбеком «ирисок» Андре Гомешом привело к тяжёлой травме португальца. Напомним, что Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Сона, полученную им в этом эпизоде.

Я не стал праздновать, потому что хотел проявить уважение, учитывая всю ситуацию. Я всё ещё очень, очень сожалею о ней.

Последние дни были тяжёлыми, но я осознал, насколько мне повезло с людьми, которые меня окружают, болельщиками, клубом, тренерским штабом, игроками и партнёрами по команде, они очень помогли мне своими словами.

Конечно, я желаю Андре Гомешу скорейшего выздоровления. Но продолжать работать и играть с позитивным настроем, как и всегда, это единственно верный способ отреагировать на эту ситуацию.

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Все комментарии
Hoyar
Hoyar
   494 / 946
07 ноября в 08:52
Жалко стало в том эпизоде корейца, Гомешу здоровья.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   272 / 946
07 ноября в 08:37
Все правильно казах👍🔥💪
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