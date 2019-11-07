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Алексей Миранчук: «Между „Зенитом“ и Европой выберу второе»

07 ноября 2019, 20:33

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита»:

Про интерес «Зенита» нечего рассказывать. Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть.

На данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.

Ранее сообщалось, что Миранчук вошёл в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
вчера в 13:32
Если хочет прогрессировать как игрок то безусловно в Европу, куда нить в Испанию. Там ценятся техничные футболисты
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
вчера в 11:23
Молодец Алексей!!! Европа это профессиональный рост, рпл гнилое болото
Андрей Негодин
Андрей Негодин
вчера в 00:30
только в европу понаберётся опыту а не в зенит , они покупают игроков а потом сидят на скамейки , и всё равно зенит покупает судей
Андрей Негодин
Андрей Негодин ответил Sosna69
вчера в 00:27
Булыкина Димона забыл.За Аякс играл лет 7-8назад,чемпион Нидерландов как не как.
черишев прошёл школу реала а что он сидит на больничным это не от него зависит а от организма
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 23:59
Одна яркая игра и в Европу...
Т34
Т34 ответил EAGinLE
   27 / 946
07 ноября в 23:58
Не раскрывай военную тайну . В Зените игроки сидя на лавке получают больше чем бегающие в других клубах . А потом БАЦ и 4:2 в Туле .
Да какая это тайна? Их руководство на каждом углу трубит о предстоящих великих успехах. А игроков заманивают только баблом, по другому никто не пойдет, не верят в сказки.
Sosna69
Sosna69 ответил Иван Тасминский
   533 / 946
07 ноября в 23:26
Да и вообще переход в европу это палка о двух концах. Не помню ни одного русского футболиста, который блистал в европе. Беллялединов не осилил Эвертон, Аршавин сперва блистал в Арсенале, но потом быстро улетел в запас, Измайлов со Спортингом так и не вышел в ЛЧ, Жирков в Челси сперва выходил, но потом пропал и вот теперь он в Зените, Черышев тащит сборную, но в Валенсии он постоянно в запасе. Ещё есть Головин, он игрой основы Монако, но вы посмотрите где находится Монако в турнирной таблице? Может лучше российским игрокам оставаться в России и пытаться поднима РФПЛ в рейтинге Уефа?
Булыкина Димона забыл.За Аякс играл лет 7-8назад,чемпион Нидерландов как не как.
ROLENTO
ROLENTO
   765 / 946
07 ноября в 23:20
Да больно ты сдался, слишком переоценён, в Европе живо на лавку сядешь
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 23:09
Послал бакланов!
Wolf77785
Wolf77785 ответил Питер Ман
   159 / 946
07 ноября в 22:55
В топ клубе Европы пока не нужен, надо пройти Питер, как Паредес, Аршавин, Тимощук, тогда переход в топ клуб в кармане, если дурака валять не будешь.
Дриусси,Витсель! Кержаков!
kts
kts
   61 / 946
07 ноября в 22:48
Ой заливает...
RIR68
RIR68 ответил GYTSYL
   261 / 946
07 ноября в 22:11
АХАХАХ ХАХАХА ХАХА ХАХХАХАХА!!!! Хочешь играть в футбол едь в Европу Хочешь закончить карьеру перейди в зенит Даже деньгами народными не заманить миранчука!! Ща питерские скажут что он нам и не нужен! РЕСПЕКТ ЛЕША! АХАХАХХАА
Сдаётся мне, от тебя тараснёй несёт. Или тридвараснёй!!!!
Garrincha58
Garrincha58 ответил Гавроша
   306 / 946
07 ноября в 22:00
А кто это?
очередные распиаренные русские паспортисты недофутболёры
EAGinLE
EAGinLE ответил Шуnя771
   119 / 946
07 ноября в 21:59
:)
Garrincha58
Garrincha58
   306 / 946
07 ноября в 21:59
не дай бог Зениту купить этих недорослей своих в команде через край
Leningrad 84
Leningrad 84
   114 / 946
07 ноября в 21:57
Сначала дождался хотя бы каких-нибудь предложений, а потом уже комментировал "выберу - не выберу"...
Indian
Indian
   648 / 946
07 ноября в 21:55
Вместе с Лопыревым и поедете... Тот тоже не сегодня-завтра эвропеец
alexando1974
alexando1974
   601 / 946
07 ноября в 21:54
3 ненужен никому ты в европе! )))
Bullкин
Bullкин
   505 / 946
07 ноября в 21:53
Сейчас бомжи оклад миллион народных в минуту поставят - и тогда послушаем тебя.
VV V
VV V
   257 / 946
07 ноября в 21:50
Вот когда Зенит предложит, соответственно из государственного "общака", не большие деньги, а очень большие, то стоит и подумать как следует.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   215 / 946
07 ноября в 21:46
Да и вообще переход в европу это палка о двух концах. Не помню ни одного русского футболиста, который блистал в европе.

Беллялединов не осилил Эвертон, Аршавин сперва блистал в Арсенале, но потом быстро улетел в запас, Измайлов со Спортингом так и не вышел в ЛЧ, Жирков в Челси сперва выходил, но потом пропал и вот теперь он в Зените, Черышев тащит сборную, но в Валенсии он постоянно в запасе. Ещё есть Головин, он игрой основы Монако, но вы посмотрите где находится Монако в турнирной таблице? Может лучше российским игрокам оставаться в России и пытаться поднима РФПЛ в рейтинге Уефа?
Шуnя771
Шуnя771
   33 / 946
07 ноября в 21:45
Явропа))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   215 / 946
07 ноября в 21:43
Я считаю, что Миранчуку лучше оставаться в Локомотиве. По игре видно, что паровозы в ближайшие пару лет в еврокубки вход заказан.

Конечно, мне, как фанату Зенита, хочется чтобы такие сильные футболисты как братья Миранчуки перешли в Зенит, но для всего Российского футбола было бы лучше, если бы ребята остались в Локо.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 21:34
А кто это?
pomor 445
pomor 445
   222 / 946
07 ноября в 21:33
Значит, если с Европой не выгорит, то примет предложение Зенита.
Kresi frok
Kresi frok
   444 / 946
07 ноября в 21:29
Это до первого запаха гаса, потом переобуется!
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
07 ноября в 21:28
Тут палка о двух концах....хочешь расти как футболист- это в Европу. Хочешь заработать денег- это к бомжам.
Capitan555
Capitan555
   357 / 946
07 ноября в 21:21
Правильно сказал.....надо развиваться,а не топтаться на месте....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 21:20
Андорра с Гибралтаром тоже Европа. Но он туда не захочет.
А в ТОПах он нафик не нужен...
EAGinLE
EAGinLE ответил GYTSYL
   119 / 946
07 ноября в 21:16
Заболотного не помню .
Но некто Околоберезный лавку в Туле полировал .
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