Алексей Миранчук: «Между „Зенитом“ и Европой выберу второе»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита»:
Про интерес «Зенита» нечего рассказывать. Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть.
На данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.
Ранее сообщалось, что Миранчук вошёл в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов.
Беллялединов не осилил Эвертон, Аршавин сперва блистал в Арсенале, но потом быстро улетел в запас, Измайлов со Спортингом так и не вышел в ЛЧ, Жирков в Челси сперва выходил, но потом пропал и вот теперь он в Зените, Черышев тащит сборную, но в Валенсии он постоянно в запасе. Ещё есть Головин, он игрой основы Монако, но вы посмотрите где находится Монако в турнирной таблице? Может лучше российским игрокам оставаться в России и пытаться поднима РФПЛ в рейтинге Уефа?
Беллялединов не осилил Эвертон, Аршавин сперва блистал в Арсенале, но потом быстро улетел в запас, Измайлов со Спортингом так и не вышел в ЛЧ, Жирков в Челси сперва выходил, но потом пропал и вот теперь он в Зените, Черышев тащит сборную, но в Валенсии он постоянно в запасе. Ещё есть Головин, он игрой основы Монако, но вы посмотрите где находится Монако в турнирной таблице? Может лучше российским игрокам оставаться в России и пытаться поднима РФПЛ в рейтинге Уефа?
Конечно, мне, как фанату Зенита, хочется чтобы такие сильные футболисты как братья Миранчуки перешли в Зенит, но для всего Российского футбола было бы лучше, если бы ребята остались в Локо.
Конечно, мне, как фанату Зенита, хочется чтобы такие сильные футболисты как братья Миранчуки перешли в Зенит, но для всего Российского футбола было бы лучше, если бы ребята остались в Локо.
А в ТОПах он нафик не нужен...
А в ТОПах он нафик не нужен...
Но некто Околоберезный лавку в Туле полировал .
Но некто Околоберезный лавку в Туле полировал .