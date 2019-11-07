Алексей Миранчук: «Между „Зенитом“ и Европой выберу второе»

07 ноября 2019, 20:33

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита»:

Про интерес «Зенита» нечего рассказывать. Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть. На данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.

Ранее сообщалось, что Миранчук вошёл в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов.