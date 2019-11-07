Нойштедтер: «Я был веганом четыре месяца»

Защитник «Динамо» признался, что на протяжении четырех месяцев был веганом.

Я был веганом на протяжении четырех месяцев — в 2017 году, начиная с летних сборов, — это тяжело. Тогда я спал по ночам по четыре часа, больше просто не хотелось. Я хорошо себя чувствовал на тренировках. Очень быстро скинул 5–6 кг. А набирать вес было очень тяжело, постоянно хотелось кушать. Питаться таким образом реально, но это достаточно сложно. Я не хотел тратить много времени на это, мне не хватало сил. Сейчас пробую есть мясо два раза в неделю и рыбу — тоже два раза.

Я читал о питании теннисиста Новака Джоковича и некоторых баскетболистов, меня это заинтересовало. Смотрел документальные фильмы о животных, и уже как-то не хотелось есть мясо. Сейчас моя позиция не поменялась, но понимаю: для того чтобы набрать все нужные элементы и калории, нужно есть всё. Общался с докторами, они были не против, но тоже говорили, что два-три дня в неделю лучше все-таки употреблять мясо-рыбу. Пока я себя нормально чувствую.