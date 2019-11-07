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Нойштедтер: «Я был веганом четыре месяца»

07 ноября 2019, 19:04

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер признался, что на протяжении четырех месяцев был веганом.

Я был веганом на протяжении четырех месяцев — в 2017 году, начиная с летних сборов, — это тяжело. Тогда я спал по ночам по четыре часа, больше просто не хотелось. Я хорошо себя чувствовал на тренировках. Очень быстро скинул 5–6 кг. А набирать вес было очень тяжело, постоянно хотелось кушать. Питаться таким образом реально, но это достаточно сложно. Я не хотел тратить много времени на это, мне не хватало сил. Сейчас пробую есть мясо два раза в неделю и рыбу — тоже два раза.

Я читал о питании теннисиста Новака Джоковича и некоторых баскетболистов, меня это заинтересовало. Смотрел документальные фильмы о животных, и уже как-то не хотелось есть мясо. Сейчас моя позиция не поменялась, но понимаю: для того чтобы набрать все нужные элементы и калории, нужно есть всё. Общался с докторами, они были не против, но тоже говорили, что два-три дня в неделю лучше все-таки употреблять мясо-рыбу. Пока я себя нормально чувствую.

Недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что является вегетарианцем. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил arzamas
   46 / 946
07 ноября в 22:45
Не хочу обидеть Богданыча, но Гитлер был вегетарианцем, Причем активным, и во время званных обедов называл нормальных людей "трупоедами".
Они об этом не говорят, в своих агитках. Но и как все сектанты они стремятся всем свое навязать. Тот же гитлер пытался даже свою овчарку сделать вегатарианкой.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 22:43
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 22:36
Это психические заболевания, и вообще что там у семака - он вегетарианец, жена хочет усыновить негритенка, Зенит играет не важно? Надо нового тренера.

arzamas
arzamas
07 ноября в 21:52
Не хочу обидеть Богданыча, но Гитлер был вегетарианцем,
Причем активным, и во время званных обедов называл нормальных людей "трупоедами".
arzamas
arzamas ответил alex074
07 ноября в 21:48
Кому вообще что-либо интересно об этом Нойштедере, зачем об этом натурализованном недоразумении вообще писать.
Насчет "недоразумения" согласен.)
alex074
alex074
   174 / 946
07 ноября в 20:44
Кому вообще что-либо интересно об этом Нойштедере, зачем об этом натурализованном недоразумении вообще писать.
LOpp
LOpp ответил Zimmer
   28 / 946
07 ноября в 19:29
Да, поэтому такой дрыщ.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 19:25
Человек должен есть мясо, не рыбу а мясо.
Zimmer
Zimmer
   643 / 946
07 ноября в 19:18
Семак-вегетарианец. Вот это новость.
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