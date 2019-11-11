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Клопп высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ

сегодня, 12:20
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити», которая позволила мерсисайдцам увеличить отрыв от пресследователей на 9 очков:

Мы были полностью сосредоточены на игре и не обращали внимания на таблицу. Это безумие! Невозможно было поверить, что мы будем на девять очков опережать «Сити».

Но это не имеет значения, потому что никто не хочет быть первым в ноябре. Хочется быть первым в мае. Сейчас только ноябрь. Настоящего давления мы еще не почувствовали. Оно появится, ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться и работать.

Ранее Клопп заявил, что голы его подопечных в матче с «горожанами» были невероятными

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Князь сажал врагов на посох
   189 / 953
сегодня в 15:35
"........ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться....." Аха-ха), красиво о судьях упомянул.
ну а как без них... Теперь ещё и ВАРВАРов подключили,что бы было колбасно-печёночно. Есть печень трески,а нам нравится деликатес из печени Язя.
obana777
obana777 ответил Князь сажал врагов на посох
   151 / 953
сегодня в 14:47
Эту "кошку" искать и не нужно. Она себя свистками выдаёт. Аха-ха)
Я так поняла, что только те, за кого топит самозваный князь чисты аки младенцы, а остальные сплошное зло.
dinoel
dinoel
сегодня в 13:43
Если не сейчас, то когда!?
Надо брать титул в 2020 году, и покатится
Вперед Ливерпуль! Не выдай Клоп
mihaluch
mihaluch
   115 / 953
сегодня в 13:12
Провалится "Ливерпуль" не провалится,но преследователям надо приложить сверхусилия.
L.F.C.
L.F.C.
   135 / 953
сегодня в 12:58
Бедный туринскый глор, что ни новость про Ливерпуль, так у него зуд)
ДАША Д
ДАША Д
   302 / 953
сегодня в 12:55
Отрыв уже весьма приятный.
Виссарионович
Виссарионович
   40 / 953
сегодня в 12:53
Ливер на ходу, может и выиграют АПЛ, но о чемпионстве рано говорить.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 12:43
9 очков не 19, вся битва впереди.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил obana777
   5 / 953
сегодня в 12:31
Они и без судей всех задавят, не ищите темную кошку в темной комнате.
Эту "кошку" искать и не нужно. Она себя свистками выдаёт. Аха-ха)
obana777
obana777 ответил Князь сажал врагов на посох
   151 / 953
сегодня в 12:29
"........ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться....." Аха-ха), красиво о судьях упомянул.
Они и без судей всех задавят, не ищите темную кошку в темной комнате.
obana777
obana777
   151 / 953
сегодня в 12:27
Отрывайтесь больше, пока есть возможность.
Байкал-38
Байкал-38
   59 / 953
сегодня в 12:27
Только 12 туров сыграли, всё ещё впереди.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 953
сегодня в 12:23
"........ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться....."

Аха-ха), красиво о судьях упомянул.
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