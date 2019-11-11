Клопп высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити», которая позволила мерсисайдцам увеличить отрыв от пресследователей на 9 очков:

Мы были полностью сосредоточены на игре и не обращали внимания на таблицу. Это безумие! Невозможно было поверить, что мы будем на девять очков опережать «Сити».

Но это не имеет значения, потому что никто не хочет быть первым в ноябре. Хочется быть первым в мае. Сейчас только ноябрь. Настоящего давления мы еще не почувствовали. Оно появится, ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться и работать.