Клопп высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити», которая позволила мерсисайдцам увеличить отрыв от пресследователей на 9 очков:
Мы были полностью сосредоточены на игре и не обращали внимания на таблицу. Это безумие! Невозможно было поверить, что мы будем на девять очков опережать «Сити».
Но это не имеет значения, потому что никто не хочет быть первым в ноябре. Хочется быть первым в мае. Сейчас только ноябрь. Настоящего давления мы еще не почувствовали. Оно появится, ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться и работать.
Ранее Клопп заявил, что голы его подопечных в матче с «горожанами» были невероятными.
Надо брать титул в 2020 году, и покатится
Вперед Ливерпуль! Не выдай Клоп
Надо брать титул в 2020 году, и покатится
Вперед Ливерпуль! Не выдай Клоп
Аха-ха), красиво о судьях упомянул.
Аха-ха), красиво о судьях упомянул.