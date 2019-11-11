Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года»

Бывший главный тренер «Ювентуса» раскритиковал форварда туринцев после матча с «Миланом». Португалец был заменен на 55-й минуте поединка. После этого футболист сразу отправился в раздевалку. Сообщается, что нападающий уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты.

Это было некрасиво. Нужно вести себя достойно даже тогда, когда покидаешь поле. Он никого не обводил уже три года. В штрафной же он чемпион. Это уже не тот Криштиану, который играл в Испании.

Роналду должен уважать своих одноклубников. Сарри нужно объяснить ему, что он сделал эту замену из-за того, что хотел победить.