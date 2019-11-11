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Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года»

сегодня, 09:13
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло раскритиковал форварда туринцев Криштиану Роналду после матча с «Миланом». Португалец был заменен на 55-й минуте поединка. После этого футболист сразу отправился в раздевалку. Сообщается, что нападающий уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты.

Это было некрасиво. Нужно вести себя достойно даже тогда, когда покидаешь поле. Он никого не обводил уже три года. В штрафной же он чемпион. Это уже не тот Криштиану, который играл в Испании.

Роналду должен уважать своих одноклубников. Сарри нужно объяснить ему, что он сделал эту замену из-за того, что хотел победить. 

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Garrincha58
Garrincha58
   303 / 953
сегодня в 15:41
лузер Капелло давно пора заткнуться и помалкивать
y-ago
y-ago
сегодня в 15:39
Уезжать со стадиона до окончания матча - правда нехорошо. Но и заявлять, что "Он никого не обводил уже три года" - также нехорошо, т.к. это неправда. Я уж не говорю о том, что во всех четырёх (!!!) командах, за которых Рональду играл он был лучшим "забивальщиком"! Да, он не тот, кем был раньше, но в свои 34 (!!!) года является ведущим игроком в одной из сильнейших команд, которая стала финалистом ЛЧ (проиграв в финале Реалу, бывшему своему клубу) и выиграла прошлогодний чемпионат Италии во многом благодаря КриРо. Да, у него, мягко скажем, не простой характер, но он не интриган, в отличие от некоторых, не будем указывать пальцами, тренеров и звёзд мирового футбола.
BenderBender
BenderBender ответил BARCELONA-BEST
   169 / 953
сегодня в 15:30
Сам собой базаришь что ли?
Zenit_84
Zenit_84
   293 / 953
сегодня в 15:23
Потерял умение обводки
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил BenderBender
   180 / 953
сегодня в 15:20
Можешь и дальше выдавать желаемое за действительное. Просто он там один играет. Вспомнить только ответку с матрасниками! А заодно можно вспомнить ответку провинции с Ливером. Вот, где бесполезный коротыш.
    Tostao
    Tostao ответил морозз
       73 / 953
    сегодня в 15:14
    Если бы он не обладал обводкой на скорости то это был бы рядовой футболист! Когда то ты будешь рассказывать своим детям и внукам, что в живую видел игру двух великих футболистов !
    Мне достаточно того, что я видел игру величайших Пеле и Марадоны.
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 953
    сегодня в 14:48
    даже модер посчитал, что топить за Кристину не приемлимо , браво!!

    mangoх12
    Сегодня 14:04
    Порток всегда был симулянткой и обиженкой , как можно эту балерину вслух уважать, да еще персофанить ???
    Скрыть
    Немного троллинга
    морозз
    морозз ответил Tostao
       38 / 953
    сегодня в 14:38
    Обводка?))) Это когда он ногой вокруг мяча водит? )))
    Если бы он не обладал обводкой на скорости то это был бы рядовой футболист! Когда то ты будешь рассказывать своим детям и внукам, что в живую видел игру двух великих футболистов !
    BagioR
    BagioR
       465 / 953
    сегодня в 14:37
    Может у него есть причина и Сарри разрешил ему уехать. А Капелло болтает много
    Tostao
    Tostao ответил морозз
       73 / 953
    сегодня в 14:24
    Не может один человек тащить постоянно команду и при этом находиться в хорошей форме, Мессии тоже часто уходит в нирвану и его не видно на поле! Обводка Криштиану как была великолепна так и осталась, в штрафной он как был король так им и остался! К своей звезде, которая приносить команде огромные деньги в виде забитого под завязку стадиона, надо относиться бережно а также стараться оградить его от недругов и 56ов!
    Обводка?))) Это когда он ногой вокруг мяча водит? )))
    sir_Alex
    sir_Alex
       86 / 953
    сегодня в 14:21
    Его время в большом футболе уходит. И Месси тоже.
    морозз
    морозз
       38 / 953
    сегодня в 14:19
    Не может один человек тащить постоянно команду и при этом находиться в хорошей форме, Мессии тоже часто уходит в нирвану и его не видно на поле! Обводка Криштиану как была великолепна так и осталась, в штрафной он как был король так им и остался! К своей звезде, которая приносить команде огромные деньги в виде забитого под завязку стадиона, надо относиться бережно а также стараться оградить его от недругов и 56ов!
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 953
    сегодня в 14:04
      BenderBender
      BenderBender ответил BARCELONA-BEST
         169 / 953
      сегодня в 13:47
      Трансфер пеналду худший за последние лет 80)) Купить 34 летнего симулянта, который уже давно перестал нырять как в лучше годы, за 100 млн!! В итоге вылет в кубка 0-3 Вылет из ЛЧ от аякса
      Можешь и дальше выдавать желаемое за действительное. Просто он там один играет. Вспомнить только ответку с матрасниками! А заодно можно вспомнить ответку провинции с Ливером. Вот, где бесполезный коротыш.
      mangoх12
      mangoх12
         30 / 953
      сегодня в 13:46
        Beka_byaka
        Beka_byaka
           447 / 953
        сегодня в 13:40
        Мне жалко его. Отходняк у него будет очень долгим и болезненным. Не привык человек к сложностям жизни. И говоря что тренеруется больше всех бегает.... За такие деньги любой бегалбы 10 раз больше.

        Сложно будет ему признать то, что он уже не нужен футболу.
        Big krendel
        Big krendel
           32 / 953
        сегодня в 13:36
        Сбавил Рон. Меся круче.
        ZENIT GOAL
        ZENIT GOAL
           242 / 953
        сегодня в 13:19
        "Месси набивает статистику на Леганесах" - говорили они. А на ком, собственно Роналду её набивал почти 10 лет в Реале? Уж не на тех ли самых Леганесах и Осасунах?
        "Роналду не побоялся нового вызова" - говорили они. Ага, перейти в лучшую команду чемпионата, у которой уже 7 лет нет конкурентов, и набивать статистику на Дженоах, СПАЛах и Болоньях, которые непонятно чем лучше Леганесов. Да и то, на второй сезон уже сбоить стал.
        Персофаны, вам самим-то не смешно?
        ZENIT GOAL
        ZENIT GOAL
           242 / 953
        сегодня в 13:14
        Стоп-стоп-стоп!
        Так он же "тащер" и "феномен"! Ну, по мнению его персофанов, по крайней мере! ОДИН "тащит" все команды, в которых играет! Не замыкает перед пустыми, не добивает с пеналей, а именно ТАЩИТ!
        А что говорит этот Капелло? Что португез просто замыкалду, и не более? Ничем не лучше условных Манджукича, Дибалы, Игуаина, Левандовски, старика Адуриса и т.д.? Да как он посмел?
        Никогда же такого не было... и вот опять!
        Vis1899
        Vis1899 ответил cska plus
           284 / 953
        сегодня в 13:14
        В Юве все становятся не теми кем были, ошибка Рона в том, что он ушёл из Реала.
        Ага конечно, даже деревянный Мората там начал отлично играть, кто эти ВСЕ мне интересно? Роналду же в каждом интервью себя расхваливает, что он лучший в истории, раз лучший в истории то какая разница где быть лучшим? Получается он пустозвон.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           31 / 953
        сегодня в 13:13
        А когда пенальти бьешь никого обводить и не надо.
        Перед тобой только воротчик, и тот должен стоять смирно на ленточке...
        Vis1899
        Vis1899 ответил FERIS
           284 / 953
        сегодня в 13:11
        барселона бест ты лучше про своего гнома беспокойся.Забил три гола команде из низа турнирной таблицы так вы персофаны-сектанты воспряли духом.
        чё ему теперь не забивать таким командам чтобы вы были довольны? Поступил Роналду как обычно, как баба. Хотя он и есть баба.
        Тага Дага
        Тага Дага ответил Manny_Pacquiao
           98 / 953
        сегодня в 12:52
        Кварьярела играет там всю жизнь. ...он привык,либо нужно 2-3 года ....столько его ждать не будет, лучше Юве его продать зимой,пока он стоит какие-то денег...иначе беда, на него играть не будут, потому что не успевает, это понимает Сарри,и партнёры.
        Морозовский
        Морозовский
           11 / 953
        сегодня в 12:47
        Капелло, как и Рончик - обо на обочине.
        Олег Гусов
        Олег Гусов
           865 / 953
        сегодня в 12:43
        После очередного посещения кабинета проктолога , куда время от времени отправляет Криштиану своих хейтеров , они опять активизировались !!!
        Далеко не уходите, болезные ! Скоро вам придется опять туда вернуться ! А впереди всех на прием будет бежать сам Капелло !
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao ответил Тага Дага
           460 / 953
        сегодня в 12:41
        Криш уже старый, в сезоне 16-17, когда Криш громил всех в плей-офф, Зидан давал ему отдыхать, часто менял его и перел лч выпускал других, в итоге Криш весной был монстром. Сарри пробует такую же тактику, а то что в Италии защитники персонально играют, это ерунда, вон квальяреала на старости лет забил много. Просто у юве пока игры нет, весна все покажет и расставит на место
        Wolf77785
        Wolf77785
           184 / 953
        сегодня в 12:35
        Всё по делу, благодаря замене балласта, Ювентус стал нормальным клубом и добыл 2 победы!!
        wingback
        wingback
           357 / 953
        сегодня в 12:35
        Помнится, даже деревянный Мюллер ржал над дриблингом 18а...

        Тага Дага
        Тага Дага ответил Manny_Pacquiao
           98 / 953
        сегодня в 12:17
        В Италии защитники в штрафной играют персонально,и жёстко, а про 100 ты в точку попал...
        Тага Дага
        Тага Дага ответил NGYRZ
           98 / 953
        сегодня в 12:10
        На его месте ты тоже так поступил бы....
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