Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло раскритиковал форварда туринцев Криштиану Роналду после матча с «Миланом». Португалец был заменен на 55-й минуте поединка. После этого футболист сразу отправился в раздевалку. Сообщается, что нападающий уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты.
Это было некрасиво. Нужно вести себя достойно даже тогда, когда покидаешь поле. Он никого не обводил уже три года. В штрафной же он чемпион. Это уже не тот Криштиану, который играл в Испании.
Роналду должен уважать своих одноклубников. Сарри нужно объяснить ему, что он сделал эту замену из-за того, что хотел победить.
Купить 34 летнего симулянта, который уже давно перестал нырять как в лучше годы, за 100 млн!!
В итоге вылет в кубка 0-3
Вылет из ЛЧ от аякса
Купить 34 летнего симулянта, который уже давно перестал нырять как в лучше годы, за 100 млн!!
В итоге вылет в кубка 0-3
Вылет из ЛЧ от аякса