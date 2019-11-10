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Бернарду Силва: «Мы будем бороться за чемпионство до конца»

вчера, 23:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Матчи на «Энфилде» никогда не были легкими. Мы пропустили быстрый гол, а это очень опасно в игре против «Ливерпуля», поскольку в контратаках они могут забить еще. На сегодняшний день «Ливерпуль» - одна из лучших команд, умеющих играть на контратаках. Поздравляем их с победой, но мы будем бороться за чемпионство до конца.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   67 / 953
сегодня в 11:33
я в этом даже не сомниваюсь, матчей еще очень много.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   189 / 953
сегодня в 10:51
учитывая такие трудности с составом,то гнаться за двумя зайцами очень опрометчиво. Неорбходимо Сити сконцентрироваться на ЛЧ, потому что если попадут в финал,то это уже будет достижением,а может и выиграют его,тогда и 10 место для Сити будет позитивом. Но опять же,нет никаких гарантий,что дойдут до финала и победят. в Бигфо Сити,хоть как останется,даже с такими проблемами.
shlifen
shlifen
   212 / 953
сегодня в 08:02
Матч получился интересным, очень обидно только что Сити к нему подошёл с травмами ЦЗ и вратаря, всё таки Стоунз не сильно то надёжен, про Отаменди вообще молчу - чувак сильно деграднул - помню офигевал когда парой ЦЗ были Фернандиньо и Родри, при здоровом Отаменди - видимо с ним совсем печаль... Кстати Родри в этом матче иногда неприятно обрезался в центре, видимо ещё привыкает к уровню прессинга от сильных клубов...

Вся борьба ещё впереди. Но Ливерпуль пока вытаскивает матчи даже когда игра у них не очень идёт...
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 07:57
Сложно будет после вчерашнего.
ДАША Д
ДАША Д
   302 / 953
сегодня в 07:44
Шансы ещё есть.
allemz
allemz
   24 / 953
вчера в 23:48
Ляпорт и Сане вернутся в строй только зимой. Надеюсь, руководство в зимнее ТО продаст Днотаменди в Тамбов и купит защитника уровня Ляпорта. Если существует проблема, ее нужно устранять. Тем более на замену Компани никого не взяли.
Иначе раком встречать атаки соперников - вообще не выход. Так можно и сезон ужасным образом провалить.
obana777
obana777
   151 / 953
вчера в 23:44
Да кто ж вам не дает, боритесь!
STVA 1
STVA 1
   96 / 953
вчера в 23:35
Матчей много еще и тот же Ливерпуль будет терять очки.
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