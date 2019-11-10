Бернарду Силва: «Мы будем бороться за чемпионство до конца»

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Матчи на «Энфилде» никогда не были легкими. Мы пропустили быстрый гол, а это очень опасно в игре против «Ливерпуля», поскольку в контратаках они могут забить еще. На сегодняшний день «Ливерпуль» - одна из лучших команд, умеющих играть на контратаках. Поздравляем их с победой, но мы будем бороться за чемпионство до конца.