Дибала: «Ради Скудетто мы должны побеждать любым способом»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Миланом» в рамках 12-го тура чемпионата Италии.

Не важно, кто забил. Главное - победа. Это была не лучшая наша игра, но ради Скудетто мы должны побеждать любым способом. Что касается моего гола, то никто не ждет, что я забью правой ногой.