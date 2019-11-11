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Дибала: «Ради Скудетто мы должны побеждать любым способом»

сегодня, 10:25
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Миланом» в рамках 12-го тура чемпионата Италии.

Не важно, кто забил. Главное - победа. Это была не лучшая наша игра, но ради Скудетто мы должны побеждать любым способом. Что касается моего гола, то никто не ждет, что я забью правой ногой.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   143 / 953
сегодня в 13:20
Ты далеко от футбола...может быть с возрастом поймёшь, если нет,то печально.
Ну я в отличии от тебя за Ювентус болею уже 24 года)))а вот такие ,как ты веселят конечно)))глорит за гнома и ватокатов и типо к Ювентусу какое-то отношение имеет
juvenale
juvenale
   143 / 953
сегодня в 13:19
бомбит только к-н ббиланского кабинета))) 9 из 9 уже в Турине))))
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   143 / 953
сегодня в 13:18
Ты далеко от футбола...может быть с возрастом поймёшь, если нет,то печально.
а сколько тебе лет
GYTSYL
GYTSYL
   26 / 953
сегодня в 13:05
перхоть только своими нырками большую часть очков кабинету принес))))
но им и вар не помеха((((
GYTSYL
GYTSYL
   26 / 953
сегодня в 13:01
стыдно за гоббов и договорные кабинетные чемпионства сериала
а лч не выиграть ни когда кабинет там ни тянет!!!!!
Тага Дага
Тага Дага ответил juvenale
   98 / 953
сегодня в 12:56
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
       98 / 953
    сегодня в 12:47
    Про жребий не верю,ещё Сэр Фергюсон сказал,что такую команду образца 2011 как Барселона, он не видел,а он много что вилел в этой жизни.
    Тага Дага
    Тага Дага ответил juvenale
       98 / 953
    сегодня в 12:45
    Ты далеко от футбола...может быть с возрастом поймёшь, если нет,то печально.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 953
    сегодня в 12:29
    Звезда по имени Солнце
    Сегодня 12:21
    допинг и всё остальное....


    __________________________


    Аха-ха). Посмотри, как Месси кушал его не стесняясь:
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
       5 / 953
    сегодня в 12:27
    Барселона 2011,Бавария 2013....это были лучшие финалы,по накалу и никаких кабинетов здесь не видел, ну последний финал был скучный, а до этого два,чисто кабинетные....
    Да, тут соглашусь по Баварии в 2013. Но тот финал стоит особняком, там играли две команды из бундеслиги. Барса прошла в 2011 как всегда через кабинеты. В 1/8 засудили Арсенал. Потом жребий подтасовали и подсунули Шахтёр.
    juvenale
    juvenale ответил Тага Дага
       143 / 953
    сегодня в 12:25
    Мне твоё скудетто не нужно, возьми лигу чемпионов,вытесни португалку,и получи золотой мяч.
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
         98 / 953
      сегодня в 12:21
      Барселона 2011,Бавария 2013....это были лучшие финалы,по накалу и никаких кабинетов здесь не видел, ну последний финал был скучный, а до этого два,чисто кабинетные....
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
         325 / 953
      сегодня в 12:21
      допинг и всё остальное....
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
         5 / 953
      сегодня в 12:17
      Один ювентус в этом мире всегда чистый и не законно вылетал в СЕРИЮ В!!! ХАХАХАХАХХА
      Конечно не законно. Как команда набравшая больше всех очков может законно покинуть высший дивизион? Аха-ха)
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
         5 / 953
      сегодня в 12:16
      Пусть будет скудетто....лига чрезвычайно важнее. ..
      Лига уже 16 лет выигрывается в кабинетах. Её ценность нивелируется.
      А два последних мусорных и кабинетных финала просто плевок в лицо спортивным принципам. Особенно финал ливер-ттх, кроме того, что оба коллектива оказались там не спортивно, так они ещё и противоречат названию турнира ибо не были чемпионами 30 и 50 лет соответственно. Аха-ха)
      GYTSYL
      GYTSYL ответил Князь сажал врагов на посох
         26 / 953
      сегодня в 12:10
      Хейтеры, посидите на посохе и подумайте, о том, что через кабинеты нельзя побеждать, через них можно только получать липовые трофеи, как это делали милан, интер, ливерпуль, реал и барселона. Аха-ха)
      Один ювентус в этом мире всегда чистый и не законно вылетал в СЕРИЮ В!!!
      ХАХАХАХАХХА
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
         98 / 953
      сегодня в 12:02
      Пусть будет скудетто....лига чрезвычайно важнее. ..
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         5 / 953
      сегодня в 12:01
      Хейтеры, посидите на посохе и подумайте, о том, что через кабинеты нельзя побеждать, через них можно только получать липовые трофеи, как это делали милан, интер, ливерпуль, реал и барселона. Аха-ха)
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
         5 / 953
      сегодня в 11:59
      Мне твоё скудетто не нужно, возьми лигу чемпионов,вытесни португалку,и получи золотой мяч.
      А мне нужно чемпионство. А ЛЧ в довесок.
      Тага Дага
      Тага Дага
         98 / 953
      сегодня в 11:46
      Мне твоё скудетто не нужно, возьми лигу чемпионов,вытесни португалку,и получи золотой мяч.
      cska plus
      cska plus
         12 / 953
      сегодня в 11:43
      Дибала лучший в Юве.
      Project Pandora
      Project Pandora
         331 / 953
      сегодня в 11:42
      Звучит двусмысленно ))
      Виссарионович
      Виссарионович
         40 / 953
      сегодня в 11:23
      Аргентинец вытеснил Португальца из состава)
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         97 / 953
      сегодня в 10:50
      Да и так все через кабинеты
      GYTSYL
      GYTSYL
         26 / 953
      сегодня в 10:33
      Так вы и так любым способом побеждаете через кабинет))ХАХАХАХ
      Сам все сказал!!!
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