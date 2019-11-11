Дибала: «Ради Скудетто мы должны побеждать любым способом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Миланом» в рамках 12-го тура чемпионата Италии.
Не важно, кто забил. Главное - победа. Это была не лучшая наша игра, но ради Скудетто мы должны побеждать любым способом. Что касается моего гола, то никто не ждет, что я забью правой ногой.
но им и вар не помеха((((
но им и вар не помеха((((
а лч не выиграть ни когда кабинет там ни тянет!!!!!
а лч не выиграть ни когда кабинет там ни тянет!!!!!
Сегодня 12:21
допинг и всё остальное....
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Аха-ха). Посмотри, как Месси кушал его не стесняясь:
https://www.youtube.com/watch?v=wbVfSySj2j8
Сегодня 12:21
допинг и всё остальное....
__________________________
Аха-ха). Посмотри, как Месси кушал его не стесняясь:
А два последних мусорных и кабинетных финала просто плевок в лицо спортивным принципам. Особенно финал ливер-ттх, кроме того, что оба коллектива оказались там не спортивно, так они ещё и противоречат названию турнира ибо не были чемпионами 30 и 50 лет соответственно. Аха-ха)
А два последних мусорных и кабинетных финала просто плевок в лицо спортивным принципам. Особенно финал ливер-ттх, кроме того, что оба коллектива оказались там не спортивно, так они ещё и противоречат названию турнира ибо не были чемпионами 30 и 50 лет соответственно. Аха-ха)
ХАХАХАХАХХА
ХАХАХАХАХХА
Сам все сказал!!!
Сам все сказал!!!