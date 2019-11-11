«Ювентусу» и «Милану» рано радоваться

сегодня, 11:15

В Италии «Ювентус» и «Милан» проходили тестирование в виде очной встречи. «Соккер.ру» - о том, как чемпион доказывал состоятельность.

К «Ювентусу» есть немало вопросов. Команда теперь не кажется тем неумолимым катком, каким она была при предыдущих наставниках. Однако по факту предъявить туринцам и нечего – они лидируют в Серии А и побеждают, а это главное. Критикам приходится закусывать губу и ждать, когда же случится осечка, чтобы навалиться от души и на , и на , и на самого Сарри.

Хороший повод для этого могла дать игра с «Миланом». Тут-то «Ювентус» был на грани - туринцы больше контролировали мяч, владели территорией, но это скорее напоминало контроль ради контроля. Ход игры в очередной раз ярко демонстрировал некий дефицит креатива в атаке. Со стандартными подходами и зачинами «Милан» справлялся, поскольку явно хорошо подготовился и разобрал игру «Ювентуса». Он смог к ней приспособиться не только в обороне, но и в атаке.

За счет быстрых выходов миланцы создавали проблемы «Ювентусу», а главное – организовывали натуральные голевые моменты. Один только имел три прекрасные возможности забить, когда счет был еще равным. Но все три шанса он упустил. Во многом из-за действий своего польского соотечественника , который провел блестящий матч и был лучшим на поле. Это тоже свидетельствует о качестве игры «Ювентуса».

Еще после матчей с «Локомотивом» мы отмечали, что главное отличие нынешних туринцев от прежних – не самая безукоризненная оборона. Возможно, это связано с отсутствием , а может быть, это особенность перехода на стиль Сарри. Но факт остается фактом, ведь теперь в штрафной «Ювентуса» можно найти пространство, можно выиграть позицию у защитников. И все это знают, у кого-то это получается, но докрутить до результата не выходит по разным причинам: от невезения до воодушевленной игры Щесны, как в этом случае.

Показателен и момент с дефицитом идей. В начале второго тайма Сарри совершил невиданный поступок, который затмил саму игру и результат, во всяком случае если судить по вопросам журналистов на пресс-конференции. Тренер заменил Криштиану Роналду, сделав это еще даже до 60-й минуты. Португалец, который был сам на себя не похож и к тому времени нанес только один удар в сторону ворот «Милана», явно удивился такому решению и показал свое недовольство. Говорят, что даже уехал со стадиона еще до финального свистка. О чем, конечно, Сарри спросили после игры. Тот объяснил замену самочувствием игрока:

Криштиану сделал всё возможное, чтобы выйти на поле. Я заметил, что он плохо себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Роналду расстроился из-за этого? Это нормально. Любой футболист будет расстроен, ведь он упорно работал, чтобы сыграть в этом матче. Если бы он не был расстроен, то меня это беспокоило бы куда больше.

Но и с точки зрения качества игры впереди, замена оказалась уместной. Вышедший вместо португальца оживил футбол и стал организатором той точки выхода всех атак «Ювентуса», которой не хватало. Собственно, это и принесло результат – редкий гол Дибалы с правой ноги на 77-й минуте. После этого «Милан» скатился больше к навалу и показал, что психологически команде еще зрелости не хватает. Хотя статистика говорит о том, что «Милан» не уступал сопернику.

Они нанесли по 13 ударов, но миланцы попали в створ семь раз, делая Щесны героем матча, а «Ювентус» в створ угодил пять раз. Туринцы владели мячом больше – 54 процента времени, но это и объяснимо, ведь «Милан» не пытался навязать контроль до пропущенного мяча. Точность передач соответствует разнице во владении мячом.

«Ювентус» за счет большего числа коротких поперечных перепасовок достиг точности в 84 процента, а у «Милана» она составила 80 процентов, что тоже весьма неплохо, если команда делает ставку на быстрые вертикальные выпады. Собственно, поэтому и получалось часто их доводить до ворот «Ювентуса» и завершать ударами. Так что остался доволен после игры:

Мы сыграли очень неплохо, но если не забиваешь свои моменты в матче против такого соперника, то можешь за это поплатиться. Нам нужно продолжать работать, потому что «Милан» находится в непростом положении. Сегодня я увидел прогресс.

Впрочем, это палка о двух концах. Сам статус «Милана» обязывает его играть с особой самоотдачей в матчах с такими соперниками. «Россонери» выкладываются, но таких матчей – меньшинство. Чаще всего приходится играть с условными «Кальяри» и «Аталантой». И вот там уже необходимо демонстрировать прогресс, чтобы улучшать позицию и расти. «Дижон» во Франции обыгрывал даже ПСЖ , но это мало что дает ему, если другие матчи он проводит бездарно и обитает около зоны вылета.

Понятно желание Пиоли показать, что при нем команда начала снова работать, но нужно такое говорить после серий удачных встреч, положительных результатов, а не после поражения. Пусть даже «Милан» и неплохо играл за счет сверхнастроя. Показывать игру команда должна за счет превосходства в тактике и мастерстве – это дает стабильный результат. Вот «Ювентусу» запаса класса хватает, чтобы добывать победы даже в тех матчах, когда недостает концентрации и свежести идей. Посмотрим, надолго ли хватит ресурса, либо же появится новый фундамент стиля и побед.