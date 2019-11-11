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Сарри - о замене Роналду: «Криштиану расстроился? Это нормально»

сегодня, 08:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену форварда туринцев Криштиану Роналду на 55-й минуте матча против «Милана».

Криштиану сделал всё возможное, чтобы выйти на поле. Я заметил, что он плохо себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить.

Роналду расстроился из-за этого? Это нормально. Любой футболист будет расстроен, ведь он упорно работал, чтобы сыграть в этом матче. Если бы он не был расстроен, то меня это беспокоило бы куда больше.

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Все комментарии
kts
kts
   75 / 953
сегодня в 15:23
Адекватно
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   365 / 953
сегодня в 14:52
Вот скажите кто сможет сейчас заменить КриРо и Месси,в 90 играли Луиш Фигу и Зинедин Зидан,а в 00 годах Роналдо и Ривалдо,а сейчас КриРо и Месси, а дальше кто?
just futball
just futball
сегодня в 14:13
Сарри даже не смог заменить Аррисабалага Кепа, а Роналду 2 раза подряд. Просто вратарь очень сильно хотел защитить свою команду трамированной рукой, а другой просто сбежал домой.
abramjan
abramjan
   388 / 953
сегодня в 13:33
заменили в 34 года?...ничего страшного...меся в 34 только если его вынесут на поле появится не то что играть)))
abramjan
abramjan
   388 / 953
сегодня в 13:30
как новость про роналду так у барсоглориков их голубые фантазии прут))
Zenit_84
Zenit_84
   293 / 953
сегодня в 13:16
Злее будет
Agamaga
Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
   267 / 953
сегодня в 12:57
Так Барса и зарабатывает больше всех, может себе позволить жить на широкую ногу. Скоро доход перевалит за лярд евро, расходы не страшны с такими доходами.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   267 / 953
сегодня в 12:54
Много перепало деньжат?) Спонсоры нужны чтоб было с чего платить этой старухе плаксивой. Защищайте его дальше ахах)) да да не для ЛЧ брали, а так чтоб отвалить по 30 млн чистыми. Умные сидят в руководстве у Юве.
juvenale
juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
   143 / 953
сегодня в 12:42
Он думает, что в Юве дурачки сидят, которые покупают дембелей, ковтиний и гризманов за сотни мульЁнов. Аха-ха)
хаха в точку
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 953
сегодня в 12:33
никакой выгоды)))к...жги еще...Роналду брали не для спортивных результатов(точнее это было не главное) Уже благодаря ему Адидас переподписал контракт ,выложив в два раза больше и теперь дело за джипом,который тоже удвоит)))
Он думает, что в Юве дурачки сидят, которые покупают дембелей, ковтиний и гризманов за сотни мульЁнов. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил _Inquisitor_
   143 / 953
сегодня в 12:31
Перес молодец - сплавил за хорошие деньги старую клячу, от приобретения которой Ювентус не извлёк никакой выгоды, ну разве что у клуба появилась огромная толпа глоров радужной ориентации, покупающих футболки с номером кристинки и прочее кружевное бельё... Впрочем португалка ещё может грациозно нырнуть - талант вот так сразу не растеряешь, но было бы разумнее продать её побыстрей в какой-нибудь арабский гарем, пока смазливая симулянтка окончательно не упала в цене...
никакой выгоды)))к...жги еще...Роналду брали не для спортивных результатов(точнее это было не главное) Уже благодаря ему Адидас переподписал контракт ,выложив в два раза больше и теперь дело за джипом,который тоже удвоит)))
berda2003
berda2003
   462 / 953
сегодня в 12:29
как только обиделся - сразу соску и успокоится.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 953
сегодня в 11:53
Просто в кабинентусе все деградируют вахахахахаха
Что сАллах и демонстрирует в ливерпуле. Гейфилд своё берёт. Аха-ха)
galem72
galem72
   156 / 953
сегодня в 11:28
Сарри молодец, грамотно и вовремя кикнул партка с поля.
FERIS
FERIS
   84 / 953
сегодня в 11:07
Опять он про травму.
Надо же какую то отмазку лепить.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   97 / 953
сегодня в 10:47
Просто в кабинентусе все деградируют вахахахахаха
nedved10
nedved10
   159 / 953
сегодня в 10:33
Решение тренера-закон,он главный отвечающий за результаты команды.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   63 / 953
сегодня в 10:09
Перес молодец - сплавил за хорошие деньги старую клячу, от приобретения которой Ювентус не извлёк никакой выгоды, ну разве что у клуба появилась огромная толпа глоров радужной ориентации, покупающих футболки с номером кристинки и прочее кружевное бельё... Впрочем португалка ещё может грациозно нырнуть - талант вот так сразу не растеряешь, но было бы разумнее продать её побыстрей в какой-нибудь арабский гарем, пока смазливая симулянтка окончательно не упала в цене...
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответил NGYRZ
   712 / 953
сегодня в 10:09
    Знатог
    Знатог
       383 / 953
    сегодня в 09:42
    Роналду, не расстраивайся а перестраивайся.
    Artuom
    Artuom ответил Ангел неБесГрешен
       677 / 953
    сегодня в 09:34
    Дибала за 20 минут сделал результат. Нырялду без пенальти ноль...
    Дибале ничего не поможет. Слишком нестабильный.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил cska plus
       40 / 953
    сегодня в 09:28
    А, это по твоему нормально, после замены не жать руку тренеру, а в следующем матче и вовсе уехать со стадиона))) Так что Рон - Гном))) Капризный гном)))
    Брулин
    Брулин
       87 / 953
    сегодня в 09:23
    что ж, смелости менять Криша по ходу игр Сарри уже набрался (правда с зараннее заготовленной речью)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       31 / 953
    сегодня в 09:13
    Дибала за 20 минут сделал результат. Нырялду без пенальти ноль...
    Gelious
    Gelious
       160 / 953
    сегодня в 09:12
    Этот Сарри пока выглядит каким-то слабеньким тренером. С Роналду у них не всех гладко, с командой у него в плане результатов не все гладко
    neverwin
    neverwin
       808 / 953
    сегодня в 09:08
    Стареет Криш, жаль, скоро и Лео сдавать начнёт, уходит целая эпоха((
    cska plus
    cska plus
       12 / 953
    сегодня в 08:58
    Рон не гном он воспринимает нормально.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 953
    сегодня в 08:58
    Конечно нормально, по последним играм он больше скамейки не заслужил.
    Это ему не дворовая Ла-Лига, где дешевые забросы на него проходят. Тут даже донный Милан его читает.
    Big krendel
    Big krendel
       32 / 953
    сегодня в 08:53
    2 матч подряд его меняют.
    зигзаг
    зигзаг
       227 / 953
    сегодня в 08:53
    Пеналду плачет, как курица кудахчет.

    Это тебе не Бенитес )
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