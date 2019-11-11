Сарри - о замене Роналду: «Криштиану расстроился? Это нормально»

Наставник «Ювентуса» прокомментировал замену форварда туринцев на 55-й минуте матча против «Милана».

Криштиану сделал всё возможное, чтобы выйти на поле. Я заметил, что он плохо себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить.

Роналду расстроился из-за этого? Это нормально. Любой футболист будет расстроен, ведь он упорно работал, чтобы сыграть в этом матче. Если бы он не был расстроен, то меня это беспокоило бы куда больше.