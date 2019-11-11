Сарри - о замене Роналду: «Криштиану расстроился? Это нормально»

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену форварда туринцев Криштиану Роналду на 55-й минуте матча против «Милана».
Криштиану сделал всё возможное, чтобы выйти на поле. Я заметил, что он плохо себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить.
Роналду расстроился из-за этого? Это нормально. Любой футболист будет расстроен, ведь он упорно работал, чтобы сыграть в этом матче. Если бы он не был расстроен, то меня это беспокоило бы куда больше.
Другое дело "игра" Ювентуса под руководством Сарри.
Князь, признаю, что я ошибался по поводу Маурицио.... Его приглашали, чтобы команда показывала зрелищный футбол с обилием голов, а она последний раз 3 гола в чемпионате забивала еще летом!
Аллегри на его фоне выглядит просто Гвардиолой!
Другое дело "игра" Ювентуса под руководством Сарри.
Князь, признаю, что я ошибался по поводу Маурицио.... Его приглашали, чтобы команда показывала зрелищный футбол с обилием голов, а она последний раз 3 гола в чемпионате забивала еще летом!
Аллегри на его фоне выглядит просто Гвардиолой!