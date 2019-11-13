Суарес высказался о поисках «Барселоной» нового форварда

Нападающий «Барселоны» прокомментировал информацию о том, что клуб ищет нового форварда:

«У „Барселоны“ очень высокие требования. Здесь каждые три дня нужно сдавать экзамен, здесь не существует отдыха, потому что игрокам „Барселоны“ не прощают плохих матчей. Нелегко прийти и быстро адаптироваться в такой команде, как „Барселона“. Я уже пять лет играю под таким давлением и всегда стараюсь с ним справляться. Нет ничего странного в том, что „Барселона“ ищет нового нападающего. Такова футбольная реальность.