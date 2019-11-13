ГлавнаяНовости

Суарес высказался о поисках «Барселоной» нового форварда

вчера, 23:08

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что клуб ищет нового форварда:

«У „Барселоны“ очень высокие требования. Здесь каждые три дня нужно сдавать экзамен, здесь не существует отдыха, потому что игрокам „Барселоны“ не прощают плохих матчей. Нелегко прийти и быстро адаптироваться в такой команде, как „Барселона“. Я уже пять лет играю под таким давлением и всегда стараюсь с ним справляться. Нет ничего странного в том, что „Барселона“ ищет нового нападающего. Такова футбольная реальность.

Ранее сообщалось, что Суарес может перейти в клуб MLS

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рэшфорд: «Тяжело играть в клубе своего родного города»
Вчера, 22:06 Комментарии1
Санчо рассказал о своих кумирах
Вчера, 20:36 Комментарии3
Клопп о начале сезона в АПЛ: «Вау!»
Вчера, 20:17 Комментарии6
Куман: «Не думаю о назначении в „Барселону“ до конца Евро-2020»
Вчера, 19:27 Комментарии1
Фаулер: «Не хочу, чтобы Джеррард в ближайшем будущем возглавил „Ливерпуль“»
Вчера, 19:14 Комментарии5
Шкриньяр: «Счастлив, что Конте всегда выпускает меня в стартовом составе»
Вчера, 18:40 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 871
сегодня в 00:07
Легенда
feris1
feris1
   739 / 871
вчера в 23:59
Барселона это болото и кладбище талантов.
ману дель мораль
ману дель мораль
   593 / 871
вчера в 23:25
Суарес предан Барсе, это видно. До последнего не хотел верить, что он перейдет туда. Отличный форвард, жаль что так получилось. Один из последних удачных трансферов Барсы XD
obana777
obana777
   63 / 871
вчера в 23:12
На то она и Барселона!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100