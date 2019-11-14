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Игрок сборной Украины: «Многие поехали бы в РПЛ, если бы их не осуждали»

сегодня, 08:10

Защитник бельгийского «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением на тему отношений между Украиной и Россией и влиянии сложившейся ситуации на футбол.

Много украинских футболистов поехали бы играть в Россию, если бы их не осуждали люди? Думаю, что много. Хотя нет, неправильно сказал. Возможно, поехало бы больше. У каждого есть свои потребности, семьи, понятие, что надо от жизни. Если вам на вашей работе перестанут платить зарплату и ваша семья будет в чём-то нуждаться, придётся искать другое место, чтобы семья жила лучше. Точно так же и у футболистов. Кто-то может сказать, что у нас совсем другой заработок. Но это всё не так. Другой заработок у малого количества футболистов. Если взять нашу Премьер-лигу, то многие не хватают звёзд с неба. Они живут обычной жизнью, как и люди, которые работают на других работах. Это однозначно. 

Если бы я получил предложение оттуда? Если поднять архивы ещё с «Оболони», то всегда говорил: моя мечта играть в Европе. Всегда так мечтал, хотя не знал, что меня ждёт в этом мире. Я её добился, счастлив, как идёт карьера, что я сейчас в Бельгии.

Возвращаясь к вашему вопросу, скажу: я — человек. Как и всеми людьми, мною могут двигать обстоятельства. В разных обстоятельствах люди могут действовать по-разному. Обстоятельства подтолкнули меня к переходам в «Лудогорец» и «Гент», может, потом будет ещё что-то. Говорить о России с прицелом, что там мне больше денег заплатят… Сейчас точно знаю, что я бы не хотел играть ни в России, ни на Украине. А как было или как будет через какое-то время, сказать не могу. 

Сейчас переезд в Россию — это невызов в сборную. Но помимо вызова и невызова в сборную есть в жизни много других тем, потребностей. Не только у меня и у моей семьи, но и у окружающих людей. Здесь целый комплекс, который побуждает того или иного футболиста принимать решение о переходе в Россию.

Отметим, что недавно один из лучших украинских игроков Ярослав Ракицкий, выступающий за «Зенит», завершил карьеру в сборной Украины по политическим причинам.

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Все комментарии
DorianGrey
DorianGrey
   348 / 864
сегодня в 09:50
И о чем переживает Ярослав Ракицкий. если они без него вполне успешно и с 1го место вышли на Евро? ))))
пусть играет в Зените ))))))
DorianGrey
DorianGrey
   348 / 864
сегодня в 09:43
Дык все верно )
какой смысл вызывать в сборную.
если ты играешь за страну оккупанта? )
лол. даже русские дурашки это понимают.
Морозовский
Морозовский
   3 / 864
сегодня в 09:33
И хочется, и колется - бЭндера не велит.
time out
time out
   43 / 864
сегодня в 09:31
Кто хочет , тот едет и не боится.
Брулин
Брулин
   50 / 864
сегодня в 09:30
Давайте полное интервю или это пичатает...Киселев ТВ да ни незачем ехать русским в Донецк ну только если Вовка послал их туда здыхать
Брулин
Брулин
   50 / 864
сегодня в 09:28
Могу только сказать, что мне очень жалко людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и точно так же со стороны России. Там точно так же сидит мать. Точно такая же, как и моя мать. Она переживает за своего сына, которого, возможно, отправляют в Донецк не по своей воле. И он там каким-то образом погибает. Вот это человеческая трагеди
Брулин
Брулин
   50 / 864
сегодня в 09:27
Игорь Пластун: «Мне очень жалко людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и со стороны России»
95-shishani-95
95-shishani-95
   136 / 864
сегодня в 09:24
    beefs
    beefs
       175 / 864
    сегодня в 09:23
    Такова жизнь.
    bacek15
    bacek15
       679 / 864
    сегодня в 09:18
    Нормальному человеку не нужны конфликты. Он хочет жить хорошо и пользоваться благами цивилизации.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       615 / 864
    сегодня в 09:17
    Украина - это давно уже отдельное государство и отдельный народ, наверное со времён Полтавской битвы, если не раньше... И пора бы нашим чиновникам и людям это понять, а не продолжать вылизывать этой стране одно место и рассказывать сказки о мифическом "братском народе"...
    OLESOCC
    OLESOCC
       163 / 864
    сегодня в 09:13
    Политика и деньги - вот что движет мир!!!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       548 / 864
    сегодня в 09:13
    Будут клубнику собирать в Польше.
    За адекватность
    За адекватность
       47 / 864
    сегодня в 09:11
    "я бы не хотел играть ни в России, ни на Украине." Вы бы поаккуратнее с предлогами, а то еще предъявят и в сборную больше не позовут. А если серьезно, то все по делу сказал.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       558 / 864
    сегодня в 09:09
    Пусть получают паспорта РФ и переезжают.
    Василий 50
    Василий 50
       815 / 864
    сегодня в 09:06
    Скоро приедут многие...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       316 / 864
    сегодня в 09:04
    Дожили.
    нечитайло
    нечитайло
       591 / 864
    сегодня в 08:48
    Мнение вас будет кормить? Или соседи?
    VIPded
    VIPded
       77 / 864
    сегодня в 08:48
    Все правильно сказал.
    красноярец
    красноярец
       128 / 864
    сегодня в 08:45
    Настоящий украинский футболист готов поменять свои истинные европейские убеждения и ценности только на приглашение от зенита.
    Big krendel
    Big krendel
       35 / 864
    сегодня в 08:43
    "Переезд в Россию это не вызов в сборную". И кто скажет что это не политика. Майдан мозга у кастрюлей.
    Caniggia
    Caniggia
       103 / 864
    сегодня в 08:41
    Нормально изложил. Есть мозги у человека. Далеко не все там конченные скакуны, точнее этих кретинов гораздо меньше, чем нормальных здравомыслящих людей, хорошо относящихся к России.
    Шуnя771
    Шуnя771
       56 / 864
    сегодня в 08:29
    Здравые рассуждения.
    dimagas2
    dimagas2 ответил cska plus
       129 / 864
    сегодня в 08:29
    Всё описанное можно сказать одним словом, боюсь.
    Скорее:ну нафиг)))
    cska plus
    cska plus
       8 / 864
    сегодня в 08:24
    Всё описанное можно сказать одним словом, боюсь.
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 864
    сегодня в 08:22
    А кто осуждает? С кастрюлями на башке? Нефиг их слушать. Простой народ и так поймёт. Живой пример Ярик. Работает в своё удовольствие за отличные бабосы, в безопасной стране и в ус не дует. А эти пускай продолжают скакать в безгазовом пространстве. Гыгыгы
    Zenit_84
    Zenit_84
       188 / 864
    сегодня в 08:17
    Политика все портит
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