Рэшфорд: «Тяжело играть в клубе своего родного города»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о выступлении за «красных дьяволов»:
Выступать за МЮ - огромная привилегия.
У меня здесь много друзей, потому что уже немало лет нахожусь в стане «Юнайтед». Это честь играть здесь. Но шанс получить легко, куда сложнее остаться тут. Это - испытание. Когда забиваешь голы за этот клуб, то испытываешь бурю эмоций.
Непросто играть в клубе родного города. Раньше поход в магазин занимал две или пять минут, а сейчас это похоже на получасовую поездку. Просто стараюсь соблюдать спокойствие. Это лучше всего помогает, что при поражениях, что при победах.
Ранее стало известно, что Рэшфорд забил больше мячей, чем Роналду к 22-м годам.