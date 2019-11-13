Рэшфорд: «Тяжело играть в клубе своего родного города»

Форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал о выступлении за «красных дьяволов»:

Выступать за МЮ - огромная привилегия.

У меня здесь много друзей, потому что уже немало лет нахожусь в стане «Юнайтед». Это честь играть здесь. Но шанс получить легко, куда сложнее остаться тут. Это - испытание. Когда забиваешь голы за этот клуб, то испытываешь бурю эмоций.

Непросто играть в клубе родного города. Раньше поход в магазин занимал две или пять минут, а сейчас это похоже на получасовую поездку. Просто стараюсь соблюдать спокойствие. Это лучше всего помогает, что при поражениях, что при победах.