ГлавнаяНовости

Рэшфорд: «Тяжело играть в клубе своего родного города»

сегодня, 22:06

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о выступлении за «красных дьяволов»:

Выступать за МЮ - огромная привилегия.

У меня здесь много друзей, потому что уже немало лет нахожусь в стане «Юнайтед». Это честь играть здесь. Но шанс получить легко, куда сложнее остаться тут. Это - испытание. Когда забиваешь голы за этот клуб, то испытываешь бурю эмоций.

Непросто играть в клубе родного города. Раньше поход в магазин занимал две или пять минут, а сейчас это похоже на получасовую поездку. Просто стараюсь соблюдать спокойствие. Это лучше всего помогает, что при поражениях, что при победах.

Ранее стало известно, что Рэшфорд забил больше мячей, чем Роналду к 22-м годам. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Суарес высказался о поисках «Барселоной» нового форварда
Сегодня, 23:08 Комментарии2
Санчо рассказал о своих кумирах
Сегодня, 20:36 Комментарии3
Клопп о начале сезона в АПЛ: «Вау!»
Сегодня, 20:17 Комментарии5
Куман: «Не думаю о назначении в „Барселону“ до конца Евро-2020»
Сегодня, 19:27 Комментарии1
Фаулер: «Не хочу, чтобы Джеррард в ближайшем будущем возглавил „Ливерпуль“»
Сегодня, 19:14 Комментарии4
Шкриньяр: «Счастлив, что Конте всегда выпускает меня в стартовом составе»
Сегодня, 18:40 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 876
сегодня в 22:17
Удачи парню в дальнейшей карьере и главное - без травм.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100