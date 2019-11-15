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Португалия уничтожила Литву, Роналду сделал хет-трик

сегодня, 00:43
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 0Логотип футбольный клуб ЛитваЛитваМатч завершен

Сборная Португалии легко обыграла команду Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

Португалия занимает 2 место (14 пунктов), а Литва расположилась на 5 позиции (1 очко).

Фару, стадион Алгарве

Португалия - Литва 6:0 (2:0)
Голы: Криштиану Роналду 7 (пенальти), Криштиану Роналду 22, Пицци 52, Пасьенса 56, Бернарду Силва 63, Криштиану Роналду 65

Португалия: Патрисиу, Перейра, Фонте, Рубен Диаш, Мариу Руй, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш (Моутинью 73), Пицци, Бернарду Силва (Брума 66), Криштиану Роналду (Жота 83), Пасьенса
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Литва: Шеткус, Миколюнас, Палионис, Гирдваинис, Андрушкявичус, Сливка, Шимкус, Куклис (Матулевичюс 57), Новиковас, Черных (Казлаускас 80), Голубикас (Ласицкас 72)
Главный тренер: Урбонас Вальдас.

Предупреждения: Палионис 27, Миколюнас 80

В другом матче игрового дня Англия разгромила Черногорию.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   52 / 869
сегодня в 01:25
Там Кейн аналогично оформил хет-трик, но все каталонские вонючкт сюда прибежали.

Так же они облюбовали все ветки Ювентуса.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил 95-shishani-95
   125 / 869
сегодня в 01:25
Значит дело не в Роналду?! Может это Сарри не в форме? Сантуш хороший тренер! Надеюсь, увидим его в каком-нибудь топ- клубе, когда уйдет из сборной Португалии!!!
Ахахах смотрю стату Литвы и угараю с тебя паралельно, сложнее забить даже Лехе со двора ахах))
Тео Джонс
Тео Джонс
   125 / 869
сегодня в 01:23
Ахахах супер бомбардир вернулся, когда подоспели Литвы и Фареры ахахахах)
NGYRZ
NGYRZ ответил 3ton
   52 / 869
сегодня в 01:23
Красавица забила свои дежурные голы Дождалась Литвы ЗМ ему срочно !!! Как писал НГУ ~ это ТОП сборная 🤣
сам придумал, сам посмеялся?!
🤦
3ton
3ton
   560 / 869
сегодня в 01:21
Красавица забила свои дежурные голы
Дождалась Литвы
ЗМ ему срочно !!!

Как писал НГУ ~ это ТОП сборная 🤣
trio
trio ответил mangoх12
сегодня в 01:20
без пеналду нет Роналду
Без Роналду нет пеналду)))
mangoх12
mangoх12
   28 / 869
сегодня в 01:19
без пеналду нет Роналду
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил S.L.I.P.
   122 / 869
сегодня в 01:18
Мбаппе тоже стремительно голы за сборную набирает. Все шансы. Но Роналду бесспорно крут, кто бы что ни говорил. Как-будто все остальные форварды всех времён играли только против сильных :)
Хорошо подметил.
Многие крутые напы играя против таких же сборных, играя за более крутые сборные, чем Португалия, не забивали столько! Многие даже половину этих голов не забивали!

У Мбаппе конечно есть шансы, но ему надо перейти в другой топ клуб топ чемпионата, чтоб расти дальше!
lefte
lefte ответил Vector-B B
   327 / 869
сегодня в 01:16
Посчитай голы гнома против топ-сборных в ОФИЦИАЛЬНЫХ матчах, оч сильно удивишься, ха ха ха
alexfor
alexfor ответил 95-shishani-95
   93 / 869
сегодня в 01:15
А почему Месси не забивал так много в сборной? Или ты хочешь сказать, что против него не играли своеобразные "Литвы" из южной Америки?
в америке нет таких команд. даже боливия на голову сильнее и там нет почтальонов условных. а у роналду в каждом отборе по 2-3 таких сборных. даже панама сыграла на чм, не помню таких подвигоф от фарер, литвы, люксембурга, андорры.
Pancher_95
Pancher_95 ответил trio
   373 / 869
сегодня в 01:14
Тебе какое дело, анимэшник?
NGYRZ
NGYRZ ответил Vector-B B
   52 / 869
сегодня в 01:14
Посчитайте сколько симулянт забил топ 30 сборным хотя бы,30 мячей врядли соберется,хотя сотня мячей все равно много!
Если считать голы симулянта, то их долго придется перечислять, т.к тяжело голы всех игроков Барселоны посчитать!
alexfor
alexfor ответил 95-shishani-95
   93 / 869
сегодня в 01:14
Там тоже просто Локо, Милан и т.д. были. Был даже какой-то Лечче. Ладно, допустим, что Роналду не в форме, сдулся и т.д. Почему с Лечче тогда сыграли так? Это разве не тренера вина?
даже в локо играют профессионалы. а тут просто любители на половину
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   264 / 869
сегодня в 01:13
Повеселились
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Pancher_95
   793 / 869
сегодня в 01:11
Мбаппе тоже стремительно голы за сборную набирает. Все шансы.
Но Роналду бесспорно крут, кто бы что ни говорил.
Как-будто все остальные форварды всех времён играли только против сильных :)
trio
trio ответил Pancher_95
сегодня в 01:09
Скоро Роналду побьет рекорд по голам за сборную, и чую что этот рекорд будет держаться очень долго
с детства за Роналду?)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Roman Borovikov
   122 / 869
сегодня в 01:08
Рон уже дал чёткий ответ: будь его воля он играл бы только в ЛЧ и за сборную. По результатам так и есть)
Это да. Согласен.
Так то я не спорю, если что)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Vector-B B
   122 / 869
сегодня в 01:07
Посчитайте сколько симулянт забил топ 30 сборным хотя бы,30 мячей врядли соберется,хотя сотня мячей все равно много!
А почему Месси не забивал так много в сборной?
Или ты хочешь сказать, что против него не играли своеобразные "Литвы" из южной Америки?
Pancher_95
Pancher_95
   373 / 869
сегодня в 01:06
Скоро Роналду побьет рекорд по голам за сборную, и чую что этот рекорд будет держаться очень долго
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил juvenale
   122 / 869
сегодня в 01:05
это просто Литва
Там тоже просто Локо, Милан и т.д. были.
Был даже какой-то Лечче.
Ладно, допустим, что Роналду не в форме, сдулся и т.д.
Почему с Лечче тогда сыграли так? Это разве не тренера вина?
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   54 / 869
сегодня в 01:05
После позорных выступлений против Локомотива и Милана, марокканская гроза почтальонов дождалась, наконец, приемлемого соперника на радость своим приунывшим поклонницам, у которых от возбуждения увлажнились кружевные панталоны. А ведь впереди ещё Люксембург, то есть у радужных будет ещё несколько дней для ликования, пока суровая реальность не вернёт их возлюбленную обратно в итальянский чемпионат, где играют какие-никакие, но профессионалы...
Объективное мнение
Объективное мнение
   208 / 869
сегодня в 01:04
Молодцы
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил 95-shishani-95
   40 / 869
сегодня в 01:04
Если честно, то и Милан (нынешний) не так уж и далеко ушёл! То что Роналду сдулся, я не отрицаю. Потому что не помню, когда последний раз смотрел его игру. Но в Юве, виноват тренер! Как они выиграли у Локо, это позор для такого клуба.
Рон уже дал чёткий ответ: будь его воля он играл бы только в ЛЧ и за сборную. По результатам так и есть)
trio
trio ответил eleven LC
сегодня в 01:04
Ещё 2 гола и у Роналду будет сотня за сборную,это фантастический показатель!
с детства за Роналду?)))
particular
particular
   13 / 869
сегодня в 01:03
Прибалты не стали творить спортивный героизм и с уважением слили игру..:))
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 01:03
Посчитайте сколько симулянт забил топ 30 сборным хотя бы,30 мячей врядли соберется,хотя сотня мячей все равно много!
juvenale
juvenale ответил 95-shishani-95
   36 / 869
сегодня в 01:02
Значит дело не в Роналду?! Может это Сарри не в форме? Сантуш хороший тренер! Надеюсь, увидим его в каком-нибудь топ- клубе, когда уйдет из сборной Португалии!!!
это просто Литва
trio
trio
сегодня в 00:59
Роналду без пенальти это не Роналду)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Roman Borovikov
   122 / 869
сегодня в 00:58
Нет, просто Литва не Милан) Рон сдулся и это очевидно, забивать сборной 2-й сотни рейтинга не составляет труда(
Если честно, то и Милан (нынешний) не так уж и далеко ушёл!
То что Роналду сдулся, я не отрицаю. Потому что не помню, когда последний раз смотрел его игру.
Но в Юве, виноват тренер! Как они выиграли у Локо, это позор для такого клуба.
minai
minai
   117 / 869
сегодня в 00:58
Отодрали несчастного футбольного карлика, и что ?
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