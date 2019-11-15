Португалия уничтожила Литву, Роналду сделал хет-трик

Сборная Португалии легко обыграла команду Литвы в рамках отбора на Евро-2020.
Португалия занимает 2 место (14 пунктов), а Литва расположилась на 5 позиции (1 очко).
Фару, стадион Алгарве
Португалия - Литва 6:0 (2:0)
Голы: Криштиану Роналду 7 (пенальти), Криштиану Роналду 22, Пицци 52, Пасьенса 56, Бернарду Силва 63, Криштиану Роналду 65
Португалия: Патрисиу, Перейра, Фонте, Рубен Диаш, Мариу Руй, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш (Моутинью 73), Пицци, Бернарду Силва (Брума 66), Криштиану Роналду (Жота 83), Пасьенса
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Литва: Шеткус, Миколюнас, Палионис, Гирдваинис, Андрушкявичус, Сливка, Шимкус, Куклис (Матулевичюс 57), Новиковас, Черных (Казлаускас 80), Голубикас (Ласицкас 72)
Главный тренер: Урбонас Вальдас.
Предупреждения: Палионис 27, Миколюнас 80
В другом матче игрового дня Англия разгромила Черногорию.
Так же они облюбовали все ветки Ювентуса.
Так же они облюбовали все ветки Ювентуса.
🤦
🤦
Дождалась Литвы
ЗМ ему срочно !!!
Как писал НГУ ~ это ТОП сборная 🤣
Дождалась Литвы
ЗМ ему срочно !!!
Как писал НГУ ~ это ТОП сборная 🤣
Многие крутые напы играя против таких же сборных, играя за более крутые сборные, чем Португалия, не забивали столько! Многие даже половину этих голов не забивали!
У Мбаппе конечно есть шансы, но ему надо перейти в другой топ клуб топ чемпионата, чтоб расти дальше!
Многие крутые напы играя против таких же сборных, играя за более крутые сборные, чем Португалия, не забивали столько! Многие даже половину этих голов не забивали!
У Мбаппе конечно есть шансы, но ему надо перейти в другой топ клуб топ чемпионата, чтоб расти дальше!
Но Роналду бесспорно крут, кто бы что ни говорил.
Как-будто все остальные форварды всех времён играли только против сильных :)
Но Роналду бесспорно крут, кто бы что ни говорил.
Как-будто все остальные форварды всех времён играли только против сильных :)
Так то я не спорю, если что)
Так то я не спорю, если что)
Или ты хочешь сказать, что против него не играли своеобразные "Литвы" из южной Америки?
Или ты хочешь сказать, что против него не играли своеобразные "Литвы" из южной Америки?
Был даже какой-то Лечче.
Ладно, допустим, что Роналду не в форме, сдулся и т.д.
Почему с Лечче тогда сыграли так? Это разве не тренера вина?
Был даже какой-то Лечче.
Ладно, допустим, что Роналду не в форме, сдулся и т.д.
Почему с Лечче тогда сыграли так? Это разве не тренера вина?
То что Роналду сдулся, я не отрицаю. Потому что не помню, когда последний раз смотрел его игру.
Но в Юве, виноват тренер! Как они выиграли у Локо, это позор для такого клуба.
То что Роналду сдулся, я не отрицаю. Потому что не помню, когда последний раз смотрел его игру.
Но в Юве, виноват тренер! Как они выиграли у Локо, это позор для такого клуба.