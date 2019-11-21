Рэшфорд: «Никто не подходит „Ман Юнайтед“ лучше, чем Сульшер»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что главный тренер «красных дьяволов» лучше всех подходит на свою должность.

У меня не было раздумий по поводу подписания нового контракта в июле. То же самое было и с Оле. Я вижу, что у него есть четкое видение насчет клуба. Тут даже нечего думать. Оле – прекрасный человек, интересы клуба у него в сердце. Так что никто не подходит МЮ лучше, чем Сульшер, я считаю.