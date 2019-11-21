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Рэшфорд: «Никто не подходит „Ман Юнайтед“ лучше, чем Сульшер»

21 ноября 2019, 14:53

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер лучше всех подходит на свою должность.

У меня не было раздумий по поводу подписания нового контракта в июле. То же самое было и с Оле. Я вижу, что у него есть четкое видение насчет клуба. Тут даже нечего думать. Оле – прекрасный человек, интересы клуба у него в сердце. Так что никто не подходит МЮ лучше, чем Сульшер, я считаю.

Также недавно Маркус заявил, что оставил плохое начало сезона позади и вновь уверенно чувствует себя у ворот соперников.  

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   48 / 831
21 ноября в 17:51
Значит устраивает такой результат.
Dark MU
Dark MU
21 ноября в 15:00
Так, а где игра хорошая? И ваше желание играть на 100%???
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