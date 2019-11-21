Аспиликуэта: «Желаю Моуриньо только самого лучшего в „Тоттенхэме“»

Капитан лондонского «Челси» прокомментировал назначение на пост главного тренера «Тоттенхэма». Напомним, что Сезар и Жозе вместе работали в «Челси» с 2013 по 2015 год.

Я могу судить только по тому периоду, когда Жозе был с нами в «Челси». Мы выиграли трофеи, и теперь движемся дальше. Я желаю ему только самого лучшего, пускай он и будет тренировать нашего соперника.

У меня о нем хорошие воспоминания. Я много раз играл как под его началом, так и против него. Понятно, что когда мы играем друг против друга, мы хотим победы только для своей команды, но это футбол. Я желаю ему всего наилучшего.