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Аспиликуэта: «Желаю Моуриньо только самого лучшего в „Тоттенхэме“»

21 ноября 2019, 10:59

Капитан лондонского «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Тоттенхэма». Напомним, что Сезар и Жозе вместе работали в «Челси» с 2013 по 2015 год.

Я могу судить только по тому периоду, когда Жозе был с нами в «Челси». Мы выиграли трофеи, и теперь движемся дальше. Я желаю ему только самого лучшего, пускай он и будет тренировать нашего соперника.

У меня о нем хорошие воспоминания. Я много раз играл как под его началом, так и против него. Понятно, что когда мы играем друг против друга, мы хотим победы только для своей команды, но это футбол. Я желаю ему всего наилучшего.

Отметим, что «Тоттенхэм» уже провёл первую тренировку под руководством Моуриньо.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
21 ноября в 11:43
Все желают ему лучшего, самое главное, что бы не тренировал их команду.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dzvinka
   155 / 831
21 ноября в 11:38
аспи всем известный 76олиз)), у него наверное контракт заканчивается в Челси, а на пенсию не хочет еще))
успеет ли перебраться к Шпорам или всё же Жозэ раньше их покинет?
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 11:20
В Лондоне много команд, есть где поработать переводчику 😉
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
21 ноября в 11:19
аспи всем известный 76олиз)), у него наверное контракт заканчивается в Челси, а на пенсию не хочет еще))
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