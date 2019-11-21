Кассано: «„Интер“ может победить в Серии А»

Бывший игрок «Интера» рассуждает о чемпионской гонке в итальянской Серии А.

«Интер» похож на тот «Ювентус», который построил Конте в свой первый сезон в Турине.

У «Ювентуса» отличный состав, который может победить в чемпионате, но их главная цель - Лига чемпионов. Если туринцы продолжат терять очки в выездных матчах, то у «Интера» появится шанс на титул.