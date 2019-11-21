Кассано: «„Интер“ может победить в Серии А»

Бывший игрок «Интера» Антонио Кассано рассуждает о чемпионской гонке в итальянской Серии А.
«Интер» похож на тот «Ювентус», который построил Конте в свой первый сезон в Турине.
У «Ювентуса» отличный состав, который может победить в чемпионате, но их главная цель - Лига чемпионов. Если туринцы продолжат терять очки в выездных матчах, то у «Интера» появится шанс на титул.
https://www.youtube.com/watch?v=3hwSgSARNUw
Я так и знал ахаха
Я так и знал ахаха
Обратное утверждение тоже верно. Аха-ха)
Обратное утверждение тоже верно. Аха-ха)
Почитай "Протоколы Советских мудрецов". )
Почитай "Протоколы Советских мудрецов". )
Намекаешь на меня? Мимо. Я свои жалобы не скрываю, как твои корешки), которые стучат, потом редактируют и удаляют. Аха-ха)
Ты просто не можешь себя контролировать, происходит бум-бум и тук-тук уже не нужен. Аха-ха)
Намекаешь на меня? Мимо. Я свои жалобы не скрываю, как твои корешки), которые стучат, потом редактируют и удаляют. Аха-ха)
Ты просто не можешь себя контролировать, происходит бум-бум и тук-тук уже не нужен. Аха-ха)
Не зря же говорят : "В семье не без урода"
Аха-ха)
Не зря же говорят : "В семье не без урода"
Аха-ха)
https://www.youtube.com/watch?v=A_qyKTZO9bo
Ну да и ладно. Таких не жалко)
Ну да и ладно. Таких не жалко)
Чего докопался, как пьяный до радио? Аха-ха) Ступай с миром, говорил же тебе, - "Не по Сеньке шапка"))
Чего докопался, как пьяный до радио? Аха-ха) Ступай с миром, говорил же тебе, - "Не по Сеньке шапка"))
https://www.youtube.com/watch?v=pLZYZRPMgNo