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Кассано: «„Интер“ может победить в Серии А»

21 ноября 2019, 10:54

Бывший игрок «Интера» Антонио Кассано рассуждает о чемпионской гонке в итальянской Серии А.

«Интер» похож на тот «Ювентус», который построил Конте в свой первый сезон в Турине.

У «Ювентуса» отличный состав, который может победить в чемпионате, но их главная цель - Лига чемпионов. Если туринцы продолжат терять очки в выездных матчах, то у «Интера» появится шанс на титул. 

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z ответил Виссарионович
   298 / 831
вчера в 14:31
Ты хотел сказать чемпионкой. Юве это бабушка.
Я сказал о Ювентусе (это мальчик), а не о том, как его называют в народе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
вчера в 09:42
Шансы писят %. Может взять, а может пролететь...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
   5 / 831
21 ноября в 21:38
Ахаха не вывозишь, ох не вывозишь))) спалили пхахах
Аха-ха)
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
   156 / 831
21 ноября в 21:38
Все ясно с тобой ахаха
Я так и знал ахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
   5 / 831
21 ноября в 21:38
Фрейд то причем, мы о тебе говорим. Ну признай, того же?))
НЕ тот пользователь заNOODчивым назвался. Аха-ха)
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
   156 / 831
21 ноября в 21:36
Ахаха не вывозишь, ох не вывозишь))) спалили пхахах
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
   5 / 831
21 ноября в 21:36
Хаахаха кому ты лечишь, туктук это призвание)))
В народе говорят: "Дурака учить, как мёртвого лечить"
Обратное утверждение тоже верно. Аха-ха)
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
   156 / 831
21 ноября в 21:35
Фрейд то причем, мы о тебе говорим. Ну признай, того же?))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
   5 / 831
21 ноября в 21:34
Стрелочки-стрелочки, ты уже не раз палился на этой теме ахахах можешь не отнекиваться. По Фрейду все признаки)))
Да ты можешь заблуждаться как хочешь, аха-ха), а Фрейд твой мне не авторитет, он сам из этих)
Почитай "Протоколы Советских мудрецов". )
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
   156 / 831
21 ноября в 21:34
Хаахаха кому ты лечишь, туктук это призвание)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
   5 / 831
21 ноября в 21:33
Тук-тук, спасите-защитите, обижают ахахаха
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Аха-ха)
Намекаешь на меня? Мимо. Я свои жалобы не скрываю, как твои корешки), которые стучат, потом редактируют и удаляют. Аха-ха)
Ты просто не можешь себя контролировать, происходит бум-бум и тук-тук уже не нужен. Аха-ха)
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
   156 / 831
21 ноября в 21:31
Стрелочки-стрелочки, ты уже не раз палился на этой теме ахахах можешь не отнекиваться. По Фрейду все признаки)))
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
   156 / 831
21 ноября в 21:30
Тук-тук, спасите-защитите, обижают ахахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
   5 / 831
21 ноября в 21:30
Пропирают ваших соратников, не кидай стрелки ахаха
Ну если среди моих соратников есть твои земляки, то вполне возможно. Аха-ха)
Не зря же говорят : "В семье не без урода"

Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 21:29
Ахахах, трещи трещи я только начал, такими шапками только толчки устилать ахахаха
Аха-ха). Так и есть. Устилают шапками, как у героя вот этого мультика:
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
   156 / 831
21 ноября в 21:28
Пропирают ваших соратников, не кидай стрелки ахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 21:27
Как это у вас не водятся? Что уже всех пропёрли насквозь? Аха-ха)

Ну да и ладно. Таких не жалко)
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   63 / 831
21 ноября в 21:25
Ахахах, трещи трещи я только начал, такими шапками только толчки устилать ахахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 21:14
Так это хейтеры твои вводили, и не раз, вот и спрашиваю- оправился уже? Ахах
Их языки были холодными, но я не пострадал. Аха-ха)

Чего докопался, как пьяный до радио? Аха-ха) Ступай с миром, говорил же тебе, - "Не по Сеньке шапка"))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 21:13
Так ваши салфетки- использованные уже ахаха
Наши салфетки это усы ваших арбузников. Аха-ха)
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   63 / 831
21 ноября в 21:10
Так это хейтеры твои вводили, и не раз, вот и спрашиваю- оправился уже? Ахах
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   63 / 831
21 ноября в 21:10
Так ваши салфетки- использованные уже ахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 20:57
Посох занят тобой, не вводи людей в заблуждение ахаха
Я не ввожу людей, я ввожу посох хейтерам. Не наводи тень на плетень. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 20:56
Так вам до рукописей далеко, максимум- салфетки ахаха
А вам и до салфеток далеко. Максимум - лопухи. Аха-ха)
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   63 / 831
21 ноября в 20:04
Посох занят тобой, не вводи людей в заблуждение ахаха
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   63 / 831
21 ноября в 20:04
Так вам до рукописей далеко, максимум- салфетки ахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 19:51
Горбатые сгорели, несите новых! Форза Интер! Ахах
Рукописи не горят, аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
   5 / 831
21 ноября в 19:50
Голосок прорезался, выздоровел? Ахаха
Я и не был болен. Это хейтеры горцевали всю ночь на посохе. Аха-ха)
Y N W A.
Y N W A.
   63 / 831
21 ноября в 19:22
Горбатые сгорели, несите новых! Форза Интер! Ахах
Y N W A.
Y N W A. ответил Князь сажал врагов на посох
   63 / 831
21 ноября в 19:21
Голосок прорезался, выздоровел? Ахаха
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