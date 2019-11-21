Киоун: «„Арсеналу“ стоит присмотреться к Почеттино»

Бывший защитник «Арсенала» поддержал , который недавно покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».

Руководство «Арсенала» должно рассмотреть кандидатуру Почеттино, хотя пока нет повода для паники. Считаю, что Маурисио проделал отличную работу в «Тоттенхэме», ведь он доверял молодым игрокам и не тратил много денег на трансферы. Я бы не стал его увольнять.