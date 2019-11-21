Киоун: «„Арсеналу“ стоит присмотреться к Почеттино»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поддержал Маурисио Почеттино, который недавно покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».
Руководство «Арсенала» должно рассмотреть кандидатуру Почеттино, хотя пока нет повода для паники. Считаю, что Маурисио проделал отличную работу в «Тоттенхэме», ведь он доверял молодым игрокам и не тратил много денег на трансферы. Я бы не стал его увольнять.
Команда всего лишь лет 10 в ж*пе. Лет 5 в ЛЧ не играет.
Фанаты сами уже игроков на трансферы выставляют и в основу возвращают за тренера и руководство.
Даже фирменный стиль, который был даже при позднем Вене, с яркой атакующей игрой, и то прое.
"Арсенал" забил меньше находящейся на 17 месте "Астон Виллы" и столько же, сколько "Бернли". У команды отрицательная разница мячей!
Еще лет 10 подождем и паниковать начнем, кули там. Когда Кроенке и Эмери (уже начинаю понимать, что Эмери просто любовник Кроенке,ох уж эти европейские ценности, видимо, других причин до сих держать его на посту, когда ТТХ даже Покета снял, просто нет, то, что он не тренер в принципе - видно и слепому) отправят "Арсенал" в Чемпионшип, видимо.
Команда всего лишь лет 10 в ж*пе. Лет 5 в ЛЧ не играет.
Фанаты сами уже игроков на трансферы выставляют и в основу возвращают за тренера и руководство.
Даже фирменный стиль, который был даже при позднем Вене, с яркой атакующей игрой, и то прое.
"Арсенал" забил меньше находящейся на 17 месте "Астон Виллы" и столько же, сколько "Бернли". У команды отрицательная разница мячей!
Еще лет 10 подождем и паниковать начнем, кули там. Когда Кроенке и Эмери (уже начинаю понимать, что Эмери просто любовник Кроенке,ох уж эти европейские ценности, видимо, других причин до сих держать его на посту, когда ТТХ даже Покета снял, просто нет, то, что он не тренер в принципе - видно и слепому) отправят "Арсенал" в Чемпионшип, видимо.