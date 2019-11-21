Пике: «„Барселона“ будет моим последним клубом»

Защитник «Барселоны» порассуждал о завершении своей карьеры.

«Барселона» будет моим последним клубом. Я не испытываю даже малейшего желания выступать в футболке другого клуба.

Моей самой большой мечтой было играть за «Барсу». На данный момент еще чувствую себя сильным и готовым играть. Как только это изменится, я уйду из футбола. Контракты нужно выполнять, потому я буду выступать за команду до 2022 года. Но у меня нет хрустального шара, поэтому не могу предсказать, получится ли это осуществить.

Если я пойму, что я не так важен для клуба и не смогу играть на должном уровне, я уйду раньше. Я думаю, что этого не произойдет и я смогу дотянуть до 2022 года, но нельзя знать наверняка.