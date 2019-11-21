ГлавнаяНовости

Пике: «„Барселона“ будет моим последним клубом»

21 ноября 2019, 12:15

Защитник «Барселоны» Жерар Пике порассуждал о завершении своей карьеры.

«Барселона» будет моим последним клубом. Я не испытываю даже малейшего желания выступать в футболке другого клуба.

Моей самой большой мечтой было играть за «Барсу». На данный момент еще чувствую себя сильным и готовым играть. Как только это изменится, я уйду из футбола. Контракты нужно выполнять, потому я буду выступать за команду до 2022 года. Но у меня нет хрустального шара, поэтому не могу предсказать, получится ли это осуществить.

Если я пойму, что я не так важен для клуба и не смогу играть на должном уровне, я уйду раньше. Я думаю, что этого не произойдет и я смогу дотянуть до 2022 года, но нельзя знать наверняка.

Также недавно Жерар вспомнил годы своей карьеры в «Манчестер Юнайтед». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лэмпард: «Я не возглавлю „Тоттенхэм“»
Сегодня, 00:03 Комментарии8
Галлиани: «Ибрагимович повысит уровень Серии А»
Вчера, 23:45 Комментарии1
Пиоли: «Ибрагимович - чемпион»
Вчера, 23:29 Комментарии0
Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»
Вчера, 22:49 Комментарии14
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Вчера, 20:30 Комментарии19
Шевченко: «Ибрагимович способен существенно помочь „Милану“»
Вчера, 19:12 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   519 / 831
21 ноября в 13:51
гордый таким должно быть настоящий мужик
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 13:16
Время покажет)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100