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Наумов: «40 млн евро за Миранчука - нормальная сумма»

вчера, 14:41

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не считает завышенной сумму 40 миллионов евро, которую московский клуб может выручить за трансфер полузащитника Алексея Миранчука. Ранее ходили разговоры, что игроком интересуется «Ювентус»

40 миллионов евро за трансфер Миранчука — чересчур завышенная сумма? Я так не думаю. Она выглядит нормальной для стартовой стадии. И еще неизвестно, до чего договорятся клубы. Безусловно, снижение стоимости возможно. Я знаю итальянцев. Например, «Лацио» и его президент Клаудио Лотито. Он никогда копейки лишней не заплатит. Ну и «Ювентус» тоже умеет экономить деньги. Торг будет. Но 40 миллионов для старта — нормальная цена. Почему нет?
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Все комментарии
karnager
karnager
   247 / 831
вчера в 17:42
Если брат прилагается бесплатно как подарок, то вполне нормально
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Краснодар-65
   31 / 831
вчера в 17:27
А зачем Ювентусу другие 44 игрока в арендах ???
Чтобы были.. ))
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 17:14
Зачем он Ювентусу?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Roman Borovikov
   328 / 831
вчера в 16:46
Ещё один псевдоэксперт ....смешно,сидишь-читаешь-улыбаешься)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   173 / 831
вчера в 16:41
Договорятся до того, что останется он в Локо
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
вчера в 16:31
В смысле 40)? Там 15 красная цена))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
вчера в 16:13
Для Наумова.. 40...Млн...Норма..
Мещеряков пока изучает надписи на заборах....
Кикнадзе - оптовик....86 млн...за обоих...Не меньше..)))

Для Европы же цена Алексея 16 млн...
yrasikos22
yrasikos22 ответил VV V
   705 / 831
вчера в 16:07
Зенит бы и 45 легко заплатил из бюджета страны, деньги-то не свои, а государственные, их не жалко.
Всё у вас скатываеться к Зениту, а то что Динамо и Локомотив сидят на кормушке у гос,то что Бензин дорожает и народу приходиться переплачивать а потом эти деньги из народа идут на содержание Зулусов Спартака вас это не беспокоит,у вас уже просто Пароноя на Зените.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   461 / 831
вчера в 15:39
летять утки.. летять утки!
VV V
VV V
   226 / 831
вчера в 15:16
Зенит бы и 45 легко заплатил из бюджета страны, деньги-то не свои, а государственные, их не жалко.
BenderBender
BenderBender
   165 / 831
вчера в 15:15
40 весь локомотив стоит
juvenale
juvenale
   18 / 831
вчера в 15:10
за 40 разве что в газпром
azures
azures
   58 / 831
вчера в 15:05
Сумма в четыре раза превышающая.
МЕГАЛАДОНь
МЕГАЛАДОНь
вчера в 14:57
Безумов
Rheinfall
Rheinfall
   219 / 831
вчера в 14:47
40 млн евро хорошая сумма , но Миранчук столько не стоит и близко
Absinthe3
Absinthe3
   158 / 831
вчера в 14:44
Наумов: «40 млн евро за Миранчука - нормальная сумма»
Разве что сомалийских долларов)
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