Наумов: «40 млн евро за Миранчука - нормальная сумма»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не считает завышенной сумму 40 миллионов евро, которую московский клуб может выручить за трансфер полузащитника Алексея Миранчука. Ранее ходили разговоры, что игроком интересуется «Ювентус».
40 миллионов евро за трансфер Миранчука — чересчур завышенная сумма? Я так не думаю. Она выглядит нормальной для стартовой стадии. И еще неизвестно, до чего договорятся клубы. Безусловно, снижение стоимости возможно. Я знаю итальянцев. Например, «Лацио» и его президент Клаудио Лотито. Он никогда копейки лишней не заплатит. Ну и «Ювентус» тоже умеет экономить деньги. Торг будет. Но 40 миллионов для старта — нормальная цена. Почему нет?
Чтобы были.. ))
Чтобы были.. ))
Мещеряков пока изучает надписи на заборах....
Кикнадзе - оптовик....86 млн...за обоих...Не меньше..)))
Для Европы же цена Алексея 16 млн...
Мещеряков пока изучает надписи на заборах....
Кикнадзе - оптовик....86 млн...за обоих...Не меньше..)))
Для Европы же цена Алексея 16 млн...
Разве что сомалийских долларов)
Разве что сомалийских долларов)