Тихонов: «В „Ростове“ есть проблемы, если об этом говорит тренер»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал финансовые проблемы «Ростова».
В «Ростове» есть проблемы, если об этом говорит тренер. Игрокам несколько месяцев не платят зарплату. Возможно, это сыграет роль, а возможно и нет, потому что в «Ростове» собраны профессионалы. Конечно, ситуация не очень хорошая, но ты выходишь и играешь. Когда мы играли в «Спартаке» в 1990-х и проводили плохой матч, нам не выплачивали зарплату. Это был стимул, чтобы мы лучше играли. Но «Ростов» шел в лидирующей группе. В какой-то момент даже Карпин сказал об этом. Значит, внутри действительно что-то происходит.
Тренер может потерять веру в руководство, но не в футболистов. Если тренер отделится от команды, футболисты тоже могут потерять доверие к тренеру. Тогда в команде начнется бардак, поэтому Карпин не с руководством, а с футболистами.
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Удачи Валере, пусть обойдет зенит в таблице при помощи Тедеско
Удачи Валере, пусть обойдет зенит в таблице при помощи Тедеско