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Тихонов: «В „Ростове“ есть проблемы, если об этом говорит тренер»

вчера, 12:06

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал финансовые проблемы «Ростова».

В «Ростове» есть проблемы, если об этом говорит тренер. Игрокам несколько месяцев не платят зарплату. Возможно, это сыграет роль, а возможно и нет, потому что в «Ростове» собраны профессионалы. Конечно, ситуация не очень хорошая, но ты выходишь и играешь. Когда мы играли в «Спартаке» в 1990-х и проводили плохой матч, нам не выплачивали зарплату. Это был стимул, чтобы мы лучше играли. Но «Ростов» шел в лидирующей группе. В какой-то момент даже Карпин сказал об этом. Значит, внутри действительно что-то происходит.

Тренер может потерять веру в руководство, но не в футболистов. Если тренер отделится от команды, футболисты тоже могут потерять доверие к тренеру. Тогда в команде начнется бардак, поэтому Карпин не с руководством, а с футболистами.
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Все комментарии
Absinthe3
Absinthe3 ответил Морозовский
   158 / 831
вчера в 13:48
А стыдно за "Зенит"!
"Ростов" с безденежьем в Лиге Чемпионов достойно выглядел, и сейчас играть не бросит. "зене" надо думать опять, чтобы придумать, как и эту команду развалить, чтобы опять не отвалиться от ЛЧ. В первом круге судья помог, но дистанция до финиша ещё позволяет повторить то, что тогда сделал тот, бывший "Ростов"
+100500
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
вчера в 12:49
В пердивном ростове никогда не исчезнут проблемы, пока он не переедет в пердив.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   171 / 831
вчера в 12:47
Жаль. Не долго музыка играла.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 12:47
А стыдно за "Зенит"!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
вчера в 12:41
Респект.
Удачи Валере, пусть обойдет зенит в таблице при помощи Тедеско
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
вчера в 12:40
раз нет поддержки - тем более финансовой,то любому футбольному клубу в России каюк...
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 12:35
    Багор
    Багор
       61 / 831
    вчера в 12:31
    Странно, разве Пердивщик (ростов) не решил их, слабовольно продавая матч Зениту 6-1?
    drug01
    drug01
       96 / 831
    вчера в 12:27
    Старая болезнь Ростова!
    Nekit92
    Nekit92
       195 / 831
    вчера в 12:22
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