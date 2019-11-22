Мостовой: «Сейчас очень модно хвалить Тедеско»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак».

Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи. Безусловно, была яркая победа над «Локомотивом», но при этом в остальных матчах я бы не сказал, что команда показывала какой-то выдающийся футбол. Мы видели непростую победу в Кубке России над вторым составом «Ростова» (2:1), а также очень противоречивые результаты во встречах с не самыми сильными соперниками. Поэтому матч с «Уралом» будет крайне важным. Понятно, что впереди у Тедеско первые зимние сборы, когда реально можно будет подготовить команду так, как он хочет. Но до этого желательно не терять очки, а то догнать первую пятерку будет совсем сложно.