Мостовой: «Сейчас очень модно хвалить Тедеско»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак».
Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи. Безусловно, была яркая победа над «Локомотивом», но при этом в остальных матчах я бы не сказал, что команда показывала какой-то выдающийся футбол. Мы видели непростую победу в Кубке России над вторым составом «Ростова» (2:1), а также очень противоречивые результаты во встречах с не самыми сильными соперниками. Поэтому матч с «Уралом» будет крайне важным. Понятно, что впереди у Тедеско первые зимние сборы, когда реально можно будет подготовить команду так, как он хочет. Но до этого желательно не терять очки, а то догнать первую пятерку будет совсем сложно.
Ну не возьмут тебя тренером в Спартак! Для начала иди попыли гденибудь в ФНЛ или даже втором дивизионе!
Ну не возьмут тебя тренером в Спартак! Для начала иди попыли гденибудь в ФНЛ или даже втором дивизионе!
Вы там совсем уже поплыли??)))
Вы там совсем уже поплыли??)))
Но в двух домашних матчах с Рубином и Арсеналом набрано лишь очко.....
А в третьем...победном...с Крыльями. с двумя удаления и пенальти почему то охота хвалить Мешкова а не Тодеско....))))
Но в двух домашних матчах с Рубином и Арсеналом набрано лишь очко.....
А в третьем...победном...с Крыльями. с двумя удаления и пенальти почему то охота хвалить Мешкова а не Тодеско....))))
у тэдэски всё впереди: поджопник будет следующим летом или осенью...
у тэдэски всё впереди: поджопник будет следующим летом или осенью...
А хвалят не за имя, а за дела. Спартак Тедеско побеждает и набирает очки.
Спартак Кононова, например, только проигрывал. А тренера насоветовали Ловчев и иже с ними. И Аленичева тоже.
Вопросы?)
А хвалят не за имя, а за дела. Спартак Тедеско побеждает и набирает очки.
Спартак Кононова, например, только проигрывал. А тренера насоветовали Ловчев и иже с ними. И Аленичева тоже.
Вопросы?)
как с ляйпцигом ай цвай драй
как с ляйпцигом ай цвай драй