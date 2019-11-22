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Мостовой: «Сейчас очень модно хвалить Тедеско»

вчера, 11:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак». 

Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи. Безусловно, была яркая победа над «Локомотивом», но при этом в остальных матчах я бы не сказал, что команда показывала какой-то выдающийся футбол. Мы видели непростую победу в Кубке России над вторым составом «Ростова» (2:1), а также очень противоречивые результаты во встречах с не самыми сильными соперниками. Поэтому матч с «Уралом» будет крайне важным. Понятно, что впереди у Тедеско первые зимние сборы, когда реально можно будет подготовить команду так, как он хочет. Но до этого желательно не терять очки, а то догнать первую пятерку будет совсем сложно.

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Все комментарии
mat73
mat73
   708 / 831
вчера в 21:25
Саня, да успокойся ты уже, а!?
Ну не возьмут тебя тренером в Спартак! Для начала иди попыли гденибудь в ФНЛ или даже втором дивизионе!
VAN ARM
VAN ARM
   310 / 831
вчера в 20:30
скоро нового увидим свинаря)))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил морозз
   144 / 831
вчера в 19:09
Мостовой, тебе кто то проплатил за твой негатив в сторону Тедеско? Успокойся и прими этого тренера как данность на этот сезон!
С Червиченко бухали вместе ,наверное , заразился антиспамом ! ))
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
вчера в 16:42
Конечно модно! Но как бы это не было преждевременным) Помнится мне, что и Кононова какое-то время хвалили,но в итоге он не выдержал давления в свой адрес.
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
вчера в 14:51
Какое модно? Какой хвалить? Какие успехи?
Вы там совсем уже поплыли??)))
d_fincher
d_fincher
   45 / 831
вчера в 13:12
Он успокоится когда-нибудь? Отнимите микрофон у Мостового, невозможно же слушать.
морозз
морозз
   38 / 831
вчера в 13:08
Мостовой, тебе кто то проплатил за твой негатив в сторону Тедеско? Успокойся и прими этого тренера как данность на этот сезон!
mangoх12
mangoх12
   54 / 831
вчера в 13:07
от любви до ненависти один провал..
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил СПОРТ СПОРТ
   75 / 831
вчера в 12:38
Александр смирись уже с назначением Тедеско! мы все были за тебя, но Федун слушает Цорна.....
Александр будет следующим очень скоро.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
вчера в 12:31
Все хотят хвалить Тодеско....
Но в двух домашних матчах с Рубином и Арсеналом набрано лишь очко.....
А в третьем...победном...с Крыльями. с двумя удаления и пенальти почему то охота хвалить Мешкова а не Тодеско....))))
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   15 / 831
вчера в 12:09
Можно и похвалить...но в прошедшем времени...хороший был футболист...сейчас в Спартаке таких нет...да и не только в Спартаке)...
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 11:57
В зависимости от результата его можно и хвалить, и ругать.
VIPded
VIPded
   68 / 831
вчера в 11:56
Все эпитеты ещё впереди...)))
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   178 / 831
вчера в 11:55
Александр смирись уже с назначением Тедеско! мы все были за тебя, но Федун слушает Цорна.....
LOpp
LOpp
   19 / 831
вчера в 11:53
...а надо хвалить Мостового
berda2003
berda2003 ответил makkie
   346 / 831
вчера в 11:43
Зато когда Тедеско только назначили, ветераны всем скопом на него накинулись. Тоже было модно? А хвалят не за имя, а за дела. Спартак Тедеско побеждает и набирает очки. Спартак Кононова, например, только проигрывал. А тренера насоветовали Ловчев и иже с ними. И Аленичева тоже. Вопросы?)
особенно с Арсеналом...
у тэдэски всё впереди: поджопник будет следующим летом или осенью...
Т34
Т34
   13 / 831
вчера в 11:41
Никто его пока не хвалит. Внимание уделяется много. Но это потому что он в Спартаке, а ни в какой-то газпромовской выскочке вытянутой наверх за уши.
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 11:40
Эти оды и правда уже достали. После нескольких матчей уже столько лести наговорили. Но хотелось бы, чтобы у итальянца всё получилось.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
вчера в 11:37
А кто его хвалит и за что?
Багор
Багор
   61 / 831
вчера в 11:30
Тренер вымирающего спартака, команды которой почти нет.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 11:27
Быстро, как-то, макаронника забыли - вспомнят скоро, когда Тедеску попрут.
makkie
makkie
   24 / 831
вчера в 11:25
Зато когда Тедеско только назначили, ветераны всем скопом на него накинулись. Тоже было модно?
А хвалят не за имя, а за дела. Спартак Тедеско побеждает и набирает очки.
Спартак Кононова, например, только проигрывал. А тренера насоветовали Ловчев и иже с ними. И Аленичева тоже.

Вопросы?)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Big krendel
   170 / 831
вчера в 11:23
А кто его хвалит? Свои же и то часть их. Ничего он не показал, от слова вообще. 1 сомнительная победа над разобранным напрочь депо.
ну вы то супергранды скоро лион прикатит и будет
как с ляйпцигом ай цвай драй
Big krendel
Big krendel
   33 / 831
вчера в 11:21
А кто его хвалит? Свои же и то часть их. Ничего он не показал, от слова вообще. 1 сомнительная победа над разобранным напрочь депо.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Lucho Gonzalez
   175 / 831
вчера в 11:18
С 1991 года можно смеяться над cпартaком!
Ты ошибаешься,с 91 года и почти до конца века Спартак был мировым грандом,затем такие продаждые,как Романцев,Мостовой,Карпин итд кинули Спартак и убили.
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
вчера в 11:13
фк "УРАЛ" - крепкий орешек , трудно будет землякам - московскому фк "СПАРТАК" в этом матче...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   381 / 831
вчера в 11:12
Надолго ли?
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
вчера в 11:11
Это модно только у хряков
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   262 / 831
вчера в 11:11
С 1991 года можно смеяться над cпартaком!
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