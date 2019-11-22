Гацкан - о Бердыеве: «„Спартак“ с ним боролся бы за призовые места»

Полузащитник «Крыльев Советов» поделился мнением о бывшем главном тренере «Ростова» и «Рубина» :

Если брать тех, с кем я работал, то Бердыев - лучший тренер. Если бы он пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой.

Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за призовые места и Лигу чемпионов.