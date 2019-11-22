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Гацкан - о Бердыеве: «„Спартак“ с ним боролся бы за призовые места»

вчера, 13:29

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился мнением о бывшем главном тренере «Ростова» и «Рубина» Курбане Бердыеве:

Если брать тех, с кем я работал, то Бердыев - лучший тренер. Если бы он пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой.

Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за призовые места и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Бердыев может возглавить «Сочи»

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Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 22:42
"В окружении Бердыева предполагают, что именно параллельные переговоры с «Локомотивом» сыграли определяющую роль в отказе «Спартака» от кандидатуры Бердыева. Федуну не понравилось, что специалист общался с другим клубом, несмотря на достигнутые ранее со «Спартаком» договоренности. Люди, близкие к тренеру, говорят, что Федун даже отправил Бердыеву СМС со словом: «7!»."
-------
поддерживаю Федуна в этом вопросе.
blitz
blitz
   285 / 831
вчера в 19:21
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил Армейская душа
       158 / 831
    вчера в 17:32
    Так что - примеров нет? Я так и знал, что ты мастер только болтать )))
    Примеров чего? Как Цска проигрывая Мордовии 0-3, выиграл матч 6-4? В этом плане примеров нет! Ты же понимаешь, что превзойти Гинера в цирке невозможно:)
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Absinthe3
       105 / 831
    вчера в 17:26
    Похмелялся сегодня?
    Так что - примеров нет? Я так и знал, что ты мастер только болтать )))
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил Армейская душа
       158 / 831
    вчера в 17:10
    Проигрывая 0-3? Удиви
    Похмелялся сегодня?
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил time out
       158 / 831
    вчера в 17:08
    И, почему-то, никому не нужен. Все проходят мимо безработного Бердыева.Не хотят бердыевских призов и достижения высот. Это ли не странно?
    Странно, что когда КББ говорил, о невыплатах зарплат за несколько месяцев в Ростове, кони и питер хором кричали, что это Бекиич украл. Сейчас уже его давно здесь нет и то же самое твердит Карпин! И тишина!
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Absinthe3
       105 / 831
    вчера в 17:00
    Не можем победить? Сколько раз Сельмаш нагибал Гинера?))
    Проигрывая 0-3? Удиви
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       120 / 831
    вчера в 16:43
    Но как хорошо, что судьба отвела его от пупсиков) В итоге Бекиевич добился действительно многого! Надеюсь, что Бердыев еще вернется к тренерской работе.
    time out
    time out ответил Absinthe3
       41 / 831
    вчера в 16:42
    Тимофей Калачев: «Бердыев — уникальный человек для европейского футбола» Ерохин: "мне нравится работать с ним, это очень хороший тренер." Дмитрий Кириченко: «Бердыев научил меня вниманию к деталям» Полоз: Сожалею, что не встретил Бердыева раньше Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева тяжело. Я буду всегда ему благодарен» Александр Бухаров: «Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева» Маргасов: " Бердыев объяснял доходчиво, что нужно сделать. Я вышел на новый уровень – всё-таки играл в ФНЛ, а потом сразу освоился в РФПЛ." Сослан Джанаев: Все игроки "Ростова" за Бердыева на поле готовы костьми лечь. Нобоа: Бердыев мне как отец. Навас: "Бердыев и его штаб, готов повторить, заслуживают того, чтобы работать в топ-клубах мира. Мне повезло с такими людьми." Гуелор Канга: Бердыев вкладывают душу в «Ростов» Баштуш - о Бердыеве: "Буду скучать по своему учителю" Роман Шаронов: Бердыев – один из сильнейших тренеров России Бояринцев: Бердыев уже не в одном клубе доказал, что умеет делать хорошую команду. Гёкдениз Карадениз: Бердыев - лучший тренер, с которым я когда-либо работал Ансальди: "Бердыев - замечательный тренер!"
    И, почему-то, никому не нужен. Все проходят мимо безработного Бердыева.Не хотят бердыевских призов и достижения высот. Это ли не странно?
    DanjaG
    DanjaG
       140 / 831
    вчера в 15:11
    Спартак впал в кому, не спасет даже опытный хирург.
    Absinthe3
    Absinthe3
       158 / 831
    вчера в 15:08
    Тимофей Калачев: «Бердыев — уникальный человек для европейского футбола»
    Ерохин: "мне нравится работать с ним, это очень хороший тренер."
    Дмитрий Кириченко: «Бердыев научил меня вниманию к деталям»
    Полоз: Сожалею, что не встретил Бердыева раньше
    Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева тяжело. Я буду всегда ему благодарен»
    Александр Бухаров: «Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева»
    Маргасов: " Бердыев объяснял доходчиво, что нужно сделать. Я вышел на новый уровень – всё-таки играл в ФНЛ, а потом сразу освоился в РФПЛ."
    Сослан Джанаев: Все игроки "Ростова" за Бердыева на поле готовы костьми лечь.
    Нобоа: Бердыев мне как отец.
    Навас: "Бердыев и его штаб, готов повторить, заслуживают того, чтобы работать в топ-клубах мира. Мне повезло с такими людьми."
    Гуелор Канга: Бердыев вкладывают душу в «Ростов»
    Баштуш - о Бердыеве: "Буду скучать по своему учителю"
    Роман Шаронов: Бердыев – один из сильнейших тренеров России
    Бояринцев: Бердыев уже не в одном клубе доказал, что умеет делать хорошую команду.
    Гёкдениз Карадениз: Бердыев - лучший тренер, с которым я когда-либо работал
    Ансальди: "Бердыев - замечательный тренер!"
    Литейный 4
    Литейный 4
       16 / 831
    вчера в 15:05
    Свиньям никто и ничто не поможет. Аутсайдеры стремительно валятся в Пердив. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       16 / 831
    вчера в 15:04
    Туркмен сначала запустил бы лапу в бюджет свиней. Потом там поводил бы машной. Только по результатом исследования дал бы согласие. Гыгыгы
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил ГолдБол
       29 / 831
    вчера в 14:57
    При Бердыеве, Рубин стал двухкратным чемпионом России. Обладатель Кубка и Суперкубка России.
    Достаточно?)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       29 / 831
    вчера в 14:54
    При Бердыеве, игроков Ростова стали называть "мужиками" При нем Ростов узнали в Европе. При тренере, Ростов, впервые в истории завоевал серебро чемпионата. И все это при больших проблемах в клубе, с маханькой скамейкой запасных. Так, что Гацкан знает о чем говорит и говорить, как Троцкий не будет, когда отмечает тренера-лучшим. Многие игроки хорошо отзывались о тренере. Такого единодушия редко увидишь.
    Спартак? Это другая история. Здесь единого мнения не будет. Да и захотят ли видеть у руля команды ветераны, болельщики, не спартача? Сложный вопрос.
    ГолдБол
    ГолдБол
    вчера в 14:50
    Бердыеву Рубин доверился и что? Если бы бабке член - был бы дедка!
    Big krendel
    Big krendel
       33 / 831
    вчера в 14:38
    Спартаку никто не поможет. Только очищение в ФНЛ.
    ermak6848
    ermak6848
       329 / 831
    вчера в 14:36
    просто парень про пиарил Курбана Бердыева:
    drug01
    drug01
       96 / 831
    вчера в 14:33
    Бердыев это супер тренер
    sihafazatron
    sihafazatron ответил BenderBender
       7 / 831
    вчера в 14:33
    По твоей логике белорусский гений любит конину?
    Ему никто и ничто не запрещает этого)
    Т34
    Т34 ответил cska plus
       13 / 831
    вчера в 14:29
    Гацкан хочет сказать, что спартак обречён и его ждут в ФНЛ.
    Пока что обречен конский клуб. Не смотри на то, что он еще вверху. Это агония. У Ростова дела надежней, чем у коней. Так что про ФНЛ ты речи часто заводишь не напрасно. Привыкай к этой аббривиатуре она тебе пригодится. А за Спартак извольте не беспокоиться.
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    вчера в 14:18
    Гацкан хочет сказать, что спартак обречён и его ждут в ФНЛ.
    BenderBender
    BenderBender ответил Гоша Тамбовский
       165 / 831
    вчера в 14:15
    Смешно читать это от болельщика клуба, которому Европа вообще не светит)))
    BenderBender
    BenderBender ответил sihafazatron
       165 / 831
    вчера в 14:14
    По твоей логике белорусский гений любит конину?
    BenderBender
    BenderBender ответил DanjaG
       165 / 831
    вчера в 14:13
    Сказал болельщик Динамо. Ахаха
    BenderBender
    BenderBender ответил Армейская душа
       165 / 831
    вчера в 14:12
    Известно как. Денег занести.
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил Армейская душа
       158 / 831
    вчера в 14:11
    Ты просто привык к своей безвольной команде и не понимаешь, как можно собраться, отыграться и победить
    Не можем победить? Сколько раз Сельмаш нагибал Гинера?))
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Absinthe3
       105 / 831
    вчера в 14:03
    Мордовию купил Гинер тогда, помнишь 4-6 после 3-0 в первом тайме?))
    Ты просто привык к своей безвольной команде и не понимаешь, как можно собраться, отыграться и победить
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил Армейская душа
       158 / 831
    вчера в 13:51
    Да - а потом бы в предпоследнем туре продал бы матч и опять оказался на втором месте )))
    Мордовию купил Гинер тогда, помнишь 4-6 после 3-0 в первом тайме?))
    DanjaG
    DanjaG
       140 / 831
    вчера в 13:47
    Туркмен знает, что в этом десятилетии свиням светит только пердив.
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