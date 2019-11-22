Гацкан - о Бердыеве: «„Спартак“ с ним боролся бы за призовые места»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился мнением о бывшем главном тренере «Ростова» и «Рубина» Курбане Бердыеве:
Если брать тех, с кем я работал, то Бердыев - лучший тренер. Если бы он пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой.
Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за призовые места и Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Бердыев может возглавить «Сочи».
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поддерживаю Федуна в этом вопросе.
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поддерживаю Федуна в этом вопросе.
Ерохин: "мне нравится работать с ним, это очень хороший тренер."
Дмитрий Кириченко: «Бердыев научил меня вниманию к деталям»
Полоз: Сожалею, что не встретил Бердыева раньше
Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева тяжело. Я буду всегда ему благодарен»
Александр Бухаров: «Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева»
Маргасов: " Бердыев объяснял доходчиво, что нужно сделать. Я вышел на новый уровень – всё-таки играл в ФНЛ, а потом сразу освоился в РФПЛ."
Сослан Джанаев: Все игроки "Ростова" за Бердыева на поле готовы костьми лечь.
Нобоа: Бердыев мне как отец.
Навас: "Бердыев и его штаб, готов повторить, заслуживают того, чтобы работать в топ-клубах мира. Мне повезло с такими людьми."
Гуелор Канга: Бердыев вкладывают душу в «Ростов»
Баштуш - о Бердыеве: "Буду скучать по своему учителю"
Роман Шаронов: Бердыев – один из сильнейших тренеров России
Бояринцев: Бердыев уже не в одном клубе доказал, что умеет делать хорошую команду.
Гёкдениз Карадениз: Бердыев - лучший тренер, с которым я когда-либо работал
Ансальди: "Бердыев - замечательный тренер!"
Ерохин: "мне нравится работать с ним, это очень хороший тренер."
Дмитрий Кириченко: «Бердыев научил меня вниманию к деталям»
Полоз: Сожалею, что не встретил Бердыева раньше
Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева тяжело. Я буду всегда ему благодарен»
Александр Бухаров: «Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева»
Маргасов: " Бердыев объяснял доходчиво, что нужно сделать. Я вышел на новый уровень – всё-таки играл в ФНЛ, а потом сразу освоился в РФПЛ."
Сослан Джанаев: Все игроки "Ростова" за Бердыева на поле готовы костьми лечь.
Нобоа: Бердыев мне как отец.
Навас: "Бердыев и его штаб, готов повторить, заслуживают того, чтобы работать в топ-клубах мира. Мне повезло с такими людьми."
Гуелор Канга: Бердыев вкладывают душу в «Ростов»
Баштуш - о Бердыеве: "Буду скучать по своему учителю"
Роман Шаронов: Бердыев – один из сильнейших тренеров России
Бояринцев: Бердыев уже не в одном клубе доказал, что умеет делать хорошую команду.
Гёкдениз Карадениз: Бердыев - лучший тренер, с которым я когда-либо работал
Ансальди: "Бердыев - замечательный тренер!"
Достаточно?)
Достаточно?)
Спартак? Это другая история. Здесь единого мнения не будет. Да и захотят ли видеть у руля команды ветераны, болельщики, не спартача? Сложный вопрос.
Спартак? Это другая история. Здесь единого мнения не будет. Да и захотят ли видеть у руля команды ветераны, болельщики, не спартача? Сложный вопрос.