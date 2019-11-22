Отец Карпова: «Мы предполагали, что всё будет развиваться гораздо тише»

Юрий Карпов, отец защитника ЦСКА , рассказал о том, как его сын оказался в ЦСКА .

В первом матче за ЦСКА — против «Чертаново» — пришлось много бороться, и сын неплохо себя проявил. Видимо, тогда и приглянулся. Сразу появилась куча предложений от агентов. Подходили напрямую к ребенку, но мы договорились, что он будет давать им мой номер.

Что говорили агенты? «Переходите в другой клуб. С ЦСКА нам не договориться. Мы вас устроим, выведем, сделаем зарплату. Век футболиста короток, надо зарабатывать. Скажите, сколько вам надо денег?» Это говорили, еще когда Вадим был в академии и молодежке. А в ЦСКА сказали: «Вам агенты не нужны. Они отвлекают». По сей день мы ни с кем ничего не подписали. Со всеми встречаемся, всех выслушиваем, но пока агент Вадима я. Мы не планируем менять клуб в ближайшее время — это сто процентов. Финансовые игры нам не интересны. Нам интересно развитие.

У нас такое теплое отношение к ЦСКА , потому что там что говорят, то и делают. Когда Вадим только пришел туда, селекционер сказал: «Нам нужен центральный защитник вместо Березуцких и Игнашевича». Я поразился: «Хорошая шутка. Но мы по возрасту не успеваем. Может, чуть позже». А они видели потенциал Вадима, и уже через два года он стал тренироваться с основой.

Мы предполагали, что все будет развиваться гораздо тише. Его не взяли на летний турнир в Австрию, и все же сын чувствовал определенную веру тренера. Я думал, что он заиграет со следующего года, но в Болгарии некого было выпускать, и вышел Вадик.