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Отец Карпова: «Мы предполагали, что всё будет развиваться гораздо тише»

вчера, 11:50

Юрий Карпов, отец защитника ЦСКА Вадима Карпова, рассказал о том, как его сын оказался в ЦСКА.

В первом матче за ЦСКА — против «Чертаново» — пришлось много бороться, и сын неплохо себя проявил. Видимо, тогда и приглянулся. Сразу появилась куча предложений от агентов. Подходили напрямую к ребенку, но мы договорились, что он будет давать им мой номер.

Что говорили агенты? «Переходите в другой клуб. С ЦСКА нам не договориться. Мы вас устроим, выведем, сделаем зарплату. Век футболиста короток, надо зарабатывать. Скажите, сколько вам надо денег?» Это говорили, еще когда Вадим был в академии и молодежке. А в ЦСКА сказали: «Вам агенты не нужны. Они отвлекают». По сей день мы ни с кем ничего не подписали. Со всеми встречаемся, всех выслушиваем, но пока агент Вадима я. Мы не планируем менять клуб в ближайшее время — это сто процентов. Финансовые игры нам не интересны. Нам интересно развитие.

У нас такое теплое отношение к ЦСКА, потому что там что говорят, то и делают. Когда Вадим только пришел туда, селекционер сказал: «Нам нужен центральный защитник вместо Березуцких и Игнашевича». Я поразился: «Хорошая шутка. Но мы по возрасту не успеваем. Может, чуть позже». А они видели потенциал Вадима, и уже через два года он стал тренироваться с основой.

Мы предполагали, что все будет развиваться гораздо тише. Его не взяли на летний турнир в Австрию, и все же сын чувствовал определенную веру тренера. Я думал, что он заиграет со следующего года, но в Болгарии некого было выпускать, и вышел Вадик.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   30 / 831
вчера в 18:58
Защита коней всех соперников радует - Магнуссон, Карпов, Дивеев, Васин, Набабкин, Шарлия... один лучше другого. Убегай да забивай :)))
Макс, а почему ты перечислил травмированных, но забыл Щенникова, от которого даже Промес не убегал?. Васин с футболом закончил. А такого защитника как Марио в Спартаке и близко нет. Так что не надо. С другой стороны игра защитников зависит от игры команды. Ещенко, Рассказов , да и Кутепов косячили не меньше названных тобой.
Сов Армия
Сов Армия ответил makkie
вчера в 16:15
Защита коней всех соперников радует - Магнуссон, Карпов, Дивеев, Васин, Набабкин, Шарлия... один лучше другого. Убегай да забивай :)))
Что то не видно, чтобы Свиньи пропустили меньше. Так что вашим защитникам радуются не меньше, а может и больше
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Слайш
   112 / 831
вчера в 13:50
Абсолютно не согласен... Хороший ЦЗ - это Дивеев, Мага.. А Карпов - настолько медлительный, что даже мастерство ему не поможет выйти на хороший уровень. Ему только на воротах стоять.. Все голы, что были забиты при его ошибках, во многом похожи - он просто не может догнать оппонента, даже когда бежит без мяча.. А соперник с мячом. Я не верю в него обсолютно
Игнашевич и на закате своих игр не отличался сумасшедшей скоростью, а просто умел читать игру и в результате почти не совершал ошибок. Вадим слишком молод, с него нельзя требовать того, что только появляется с годами.Тренерам виднее, чем нам с Вами.
makkie
makkie
   24 / 831
вчера в 13:31
Защита коней всех соперников радует - Магнуссон, Карпов, Дивеев, Васин, Набабкин, Шарлия... один лучше другого. Убегай да забивай :)))
Слайш
Слайш ответил Дед за ЦСКА
   392 / 831
вчера в 13:29
Хороший ЦЗ растёт в ЦСКА, удачи и всех благ ему и главное, без травм.
Абсолютно не согласен... Хороший ЦЗ - это Дивеев, Мага.. А Карпов - настолько медлительный, что даже мастерство ему не поможет выйти на хороший уровень. Ему только на воротах стоять..

Все голы, что были забиты при его ошибках, во многом похожи - он просто не может догнать оппонента, даже когда бежит без мяча.. А соперник с мячом. Я не верю в него обсолютно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   112 / 831
вчера в 12:40
Хороший ЦЗ растёт в ЦСКА, удачи и всех благ ему и главное, без травм.
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