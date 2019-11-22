Фетисов: «Надеюсь, „Крылья“ сумеют повторить успех с ЦСКА»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА .

Нашу команду нельзя упрекнуть в том, что кто-то из игроков отбывает номер на поле и не выкладывается. Нам где-то везло, где-то нет, но в целом я удовлетворен отношением футболистов к делу. Были разные по качеству игры. Надеюсь, в ближайшем матче «Крылья» сумеют повторить успех с ЦСКА . По составу, игре и квалификации тренерского штаба они способны сделать это, но спорт — такая вещь, что нельзя что-то предсказать заранее. Главное, чтобы команда играла на пределе своих возможностей, и тогда никто не скажет про нее плохого слова.