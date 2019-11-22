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Фетисов: «Надеюсь, „Крылья“ сумеют повторить успех с ЦСКА»

вчера, 11:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 19:00 Не начался

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

Нашу команду нельзя упрекнуть в том, что кто-то из игроков отбывает номер на поле и не выкладывается. Нам где-то везло, где-то нет, но в целом я удовлетворен отношением футболистов к делу. Были разные по качеству игры. Надеюсь, в ближайшем матче «Крылья» сумеют повторить успех с ЦСКА. По составу, игре и квалификации тренерского штаба они способны сделать это, но спорт — такая вещь, что нельзя что-то предсказать заранее. Главное, чтобы команда играла на пределе своих возможностей, и тогда никто не скажет про нее плохого слова.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   310 / 831
вчера в 20:25
надеюсь что ни кого не травмируют. а игра не предсказуема
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
вчера в 16:51
Посмотрим на что вы сподобитесь???
nikoladolgov
nikoladolgov
   66 / 831
вчера в 14:25
Кто такой Фетисов ?
Нет никто.
Аха ...
Тварь продажная. Спартаку игру продал.
Теперь ждет питар кто больше бабок закинет - Зенит , Спартак или все таки коням игру сдатьь.
Армейская душа
Армейская душа
   105 / 831
вчера в 13:45
Свиньи тоже надеются )))
Rheinfall
Rheinfall
   219 / 831
вчера в 13:41
удачи Самарским Крыльям.
Юрниекс
Юрниекс
   396 / 831
вчера в 13:39
    EAGinLE
    EAGinLE
       78 / 831
    вчера в 12:31
    Удачи Божовичу .
    BenderBender
    BenderBender
       165 / 831
    вчера в 12:18
    Сейчас коней все, кому не лень)) Лудогорец, Ференцварош)))
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    вчера в 12:14
    Удачи армейцам!
    mihaluch
    mihaluch
       98 / 831
    вчера в 11:55
    У "Крыльев" несмотря на все старания всё равно мало шансов.
    Дрессировщик хряков
    Дрессировщик хряков
       499 / 831
    вчера в 11:50
    Если сейчас ЦСКА даже спартак обыгрывает, то Крылья чем хуже?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       479 / 831
    вчера в 11:39
    Так тот матч Вам ЦСКА вернул должок просто,ты не знал?)))
    GYTSYL
    GYTSYL
       83 / 831
    вчера в 11:36
    Дырофеев43, снова будет чудить?
    azures
    azures
       58 / 831
    вчера в 11:32
    Удачи КС!
    beefs
    beefs
       168 / 831
    вчера в 11:19
    Скоро увидим...
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