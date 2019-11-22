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Дм. Черышев: «Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в „Реале“»

вчера, 12:06

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о карьере своего сына.

Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в «Реале». Но его желание играть мне понятно. Первая аренда, в «Севилью», не очень удалась – зато в «Вильярреале» всё сложилось наилучшим образом. 11 голевых передач за сезон говорят сами за себя. После возвращения «Реал» продлил с ним контракт на четыре года, но потом всё же уступил уговорам «Вильярреала» и продал его.

Что советовал Денису, обсуждая слухи о «Зените» и «Спартаке»? Были и предложения, и разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате». Приказать ему – не ходи или ходи – я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть.

Ранее Дмитрий Черышев рассказал про опыт работы с полузащитником Евгением Коноплянкой, который сейчас выступает за «Шахтёр».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
вчера в 16:22
Денис талантливый парень , но травмы просто испортили возможную карьеру. Ведь большую часть карьеры Денис проводит в лазарете, потому и в Реале не получилось. Там нужна всегда готовая к бою единица. Жаль. Просто напасть какая то с этими травмами.
Бум надеяться , что к ЧЕ Денис будет готов на все 100%!?!
Groove000
Groove000
   44 / 831
вчера в 13:56
Хорошо, что в РПЛ не вернулся, а остался за рубежом. Абсолютно разные уровни футбола
Abverin
Abverin
   48 / 831
вчера в 12:34
Хорошо, что к свиньям не попал.
Alex12357
Alex12357
   113 / 831
вчера в 12:27
Кишка тонка ,если только мячи в сетке носить.
Footbolista
Footbolista
   15 / 831
вчера в 12:14
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