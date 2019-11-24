Кияев: «Федотов решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи, что главный тренер команды может перейти в «Сочи».

У нас с Федотовым действующий контракт на год с правом продления еще на два года. Так что по условиям все нормально. Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в «Сочи». С клубом все нормально, он очень доволен, никаких вопросов нет. Видимо, получил предложение, от которого трудно отказаться.

Я пересмотрел еще раз спорные моменты вчерашнего матча, в которых нам не поставили пенальти. В действиях судей все меньше и меньше спортивной составляющей. Не знаю, чем они руководствуются. По отношению к «Оренбургу» происходит просто судейский беспредел! Я еще могу понять, когда на выездном матче как-то хотят немного местным болельщикам угодить. Но когда в домашних играх так откровенно прибивают…

Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим. Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды у игроков. Скорее всего, в этом и кроется причина. Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус.