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Кияев: «Федотов решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей»

сегодня, 16:10

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи, что главный тренер команды Владимир Федотов может перейти в «Сочи».

У нас с Федотовым действующий контракт на год с правом продления еще на два года. Так что по условиям все нормально. Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в «Сочи». С клубом все нормально, он очень доволен, никаких вопросов нет. Видимо, получил предложение, от которого трудно отказаться.

Я пересмотрел еще раз спорные моменты вчерашнего матча, в которых нам не поставили пенальти. В действиях судей все меньше и меньше спортивной составляющей. Не знаю, чем они руководствуются. По отношению к «Оренбургу» происходит просто судейский беспредел! Я еще могу понять, когда на выездном матче как-то хотят немного местным болельщикам угодить. Но когда в домашних играх так откровенно прибивают…

Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим. Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды у игроков. Скорее всего, в этом и кроется причина. Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус.

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Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   76 / 848
сегодня в 19:02
Если интересуют судьи, то добро пожаловать в наш Зенит! Но у нас есть уже главный тренер, но вот а тренерском штабе можно подыскать вакансию.
mangoх12
mangoх12
   47 / 848
сегодня в 17:44
Человека можно понять Оренбург убивают довольно часто.
Serg3.12
Serg3.12
   87 / 848
сегодня в 16:42
В следующем туре проиграете второй газпромовской)
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 16:33
Тогда просись к федуну, все судьи его сотрудники.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 848
сегодня в 16:30
Тогда надо идти в Зенит или Спартак. Но туда так просто не возьмут.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   212 / 848
сегодня в 16:22
))) все по делу)
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