Ахметов: «Игра с „Сочи“ складывалась для нас очень непросто»

Полузащитник ЦСКА подвел итоги матча с «Сочи», который состоялся в 16-м туре РПЛ .

Игра с «Сочи» складывалась для нас очень непросто. Мы дважды уступали в счете и пропустили ненужные голы, не обошлось без ошибок. Отыгрываться, тем более дважды, крайне тяжело. Слава Богу, что удалось это сделать. Мы проявили волевые, бойцовские качества, что не всегда удавалось раньше, и переломили ход встречи. Все ребята молодцы, они приложили огромные усилия, чтобы прервать неудачную серию и наконец победить в чемпионате. Надеюсь, дальше мы будем выступать еще увереннее и лучше.