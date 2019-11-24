Ахметов: «Игра с „Сочи“ складывалась для нас очень непросто»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подвел итоги матча с «Сочи», который состоялся в 16-м туре РПЛ.
Игра с «Сочи» складывалась для нас очень непросто. Мы дважды уступали в счете и пропустили ненужные голы, не обошлось без ошибок. Отыгрываться, тем более дважды, крайне тяжело. Слава Богу, что удалось это сделать. Мы проявили волевые, бойцовские качества, что не всегда удавалось раньше, и переломили ход встречи. Все ребята молодцы, они приложили огромные усилия, чтобы прервать неудачную серию и наконец победить в чемпионате. Надеюсь, дальше мы будем выступать еще увереннее и лучше.
Это он сегодня подвел итоги или у кого-то задержка?
«Игра с „Сочи“ складывалась для нас очень непросто»
А разве какие-то матчи складывались для них просто? Чем меньше будут трепаться языком тем лучше для них. Сегодня птица-говорун пусть посидит в запасе и подумает о жизни.
Это он сегодня подвел итоги или у кого-то задержка?
«Игра с „Сочи“ складывалась для нас очень непросто»
А разве какие-то матчи складывались для них просто? Чем меньше будут трепаться языком тем лучше для них. Сегодня птица-говорун пусть посидит в запасе и подумает о жизни.