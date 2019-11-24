ГлавнаяНовости

Ахметов: «Игра с „Сочи“ складывалась для нас очень непросто»

сегодня, 14:56
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подвел итоги матча с «Сочи», который состоялся в 16-м туре РПЛ

Игра с «Сочи» складывалась для нас очень непросто. Мы дважды уступали в счете и пропустили ненужные голы, не обошлось без ошибок. Отыгрываться, тем более дважды, крайне тяжело. Слава Богу, что удалось это сделать. Мы проявили волевые, бойцовские качества, что не всегда удавалось раньше, и переломили ход встречи. Все ребята молодцы, они приложили огромные усилия, чтобы прервать неудачную серию и наконец победить в чемпионате. Надеюсь, дальше мы будем выступать еще увереннее и лучше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аджоев: «К арбитру матча с „Краснодаром“ есть серьёзные претензии»
Сегодня, 20:25 Комментарии0
Матвеев: «Для „Краснодара“ возвращение Газинского - важное событие»
Сегодня, 20:15 Комментарии0
Хусаинов: «Арбитр Васильев не разбирается в судействе единоборств футбола»
Сегодня, 20:05 Комментарии5
Агент Новиков: «Мевля получил травму голеностопа»
Сегодня, 19:55 Комментарии1
Крал: «„Спартак“ ждет большой матч с „Зенитом“»
Сегодня, 19:14 Комментарии14
Президент «Урала»: «Судейство в РПЛ не на высшем уровне»
Сегодня, 18:28 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Суеверный
Суеверный
   418 / 848
сегодня в 19:29
Огорчили "пожизнегного" Бывает....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   275 / 848
сегодня в 18:16
"Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подвел итоги матча с «Сочи», который состоялся в 16-м туре РПЛ."
Это он сегодня подвел итоги или у кого-то задержка?

«Игра с „Сочи“ складывалась для нас очень непросто»
А разве какие-то матчи складывались для них просто? Чем меньше будут трепаться языком тем лучше для них. Сегодня птица-говорун пусть посидит в запасе и подумает о жизни.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100