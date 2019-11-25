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Мбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»

вчера, 12:01

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что «Золотой мяч» больше всех заслужил капитан «Барселоны» Лионель Месси, сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel.  

Месси. В индивидуальном плане он был лучшим в этом году.

Месси и Мбаппе включены в список футболистов, претендующих на награду. Капитан «Барселоны» считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч». Его главные конкуренты – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Отметим, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал ван Дейка, заявив, что тот заслужил «Золотой мяч» больше других игроков.

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Pancher_95
Pancher_95
   304 / 857
вчера в 23:33
Как-то по.. на этот золотой мяч
Виссарионович
Виссарионович ответил nedved10
   60 / 857
вчера в 22:17
Первый раз вижу такого некомпетентного болельщика Юве...
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил juvenale
   365 / 857
вчера в 21:43
хахаха поэтому постоянно на поле играли Месси Игуаин и Ди Мария хахаха эксперт хахаха Возможно Дибала еще и может конкурировать с Месси по позиции,но эти двое точно нет
согласен с тобой на счет пенальти) но это, опять же, моих слов не отменяет
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил h_a_k_k_e_r
   416 / 857
вчера в 20:58
Да что вы все ван Дейка восхваляете? У Ливера оборона вся топ. Как по мне уж Алиссон самый топ был, а не Дейк, а его даже никто ставит в приоритеты, хотя Нойер не так давно был в числе фаворитов. Но Месси вне конкуренции по итогу сезона.
Вратарь - зависимое амплуа. Очень хороший пример Куртуа: почти не косячит, оборона проходной двор - сразу Куртуа 8 последний :) В полуфинале ЛЧ в первом матче Ливерпуль был не очень и 3:0, Алиссон особо не спас. В ответном матче весь Ливерпуль сыграл на уровне - у Алиссона 0 в графе пропущенные.
Да и чего там, я не против все равно. В тройку игроков Алиссона бы включил. Вместо Роналду.
По Алиссону сложно сказать однозначно, что с ним связан успех напрямую и только с ним. Вратать игру всей оборонительной линии организовать не может. Ван Дейк смог. Да и рекорд по количеству матчей с 0 обводок о многом говорит. 64 или сколько там.
Rattlehead
Rattlehead ответил зигзаг
   491 / 857
вчера в 19:49
ха ха ну это ты только так считаешь )))
Так считает весь футбольный мир.На клубном уровне Месси оставил Марадону далеко позади, но на родине он до сих пор в его тени, ибо Армандыч привел сборную к победе на ЧМ. То же самое касается Пеле, которого футбольная общественность прозвала Королём не за его бомбардирские рекорды, а за победу на трех ЧМ, чего не удавалось никому в истории. И как бы ни пиарили ЛЧ и прочие турниры, они никогда не превзойдут Кубок Мира по своей значимости. Победа на ЧМ - высшая награда для любого футболиста.
Стеллс
Стеллс
   352 / 857
вчера в 18:30
Вот такое сообщение от Мундо Депортиво:«Победитель Ballon d'Or знает, что он выиграл его и отпраздновал сегодня в небольшом комитете. Через семь дней он сможет поднять трофей в Париже. "Смотрите кто сегодня напился.)))Посмотрите Инстаграмм Месси и Ван Дейка.
зигзаг
зигзаг ответил Rattlehead
   141 / 857
вчера в 18:07
ха ха ну это ты только так считаешь )))
Rattlehead
Rattlehead ответил зигзаг
   491 / 857
вчера в 18:06
Этот твой нюанс ничто, так как его перекрывают многочисленные трофеи и уникальные рекорды
Никакие клубные трофеи и индивидуальные рекорды никогда не перекроют победу на главном футбольном турнире. Да что там на главном, у Месси вообще никакого трофея с главной сборной нет. У нарцисса и того есть.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответил Санчо Панса
   779 / 857
вчера в 17:48
И что же в уходящем году выиграл Лео, кроме чемпионата Испании и Золотой Бутсы? Да ничего! В таком случае Ван Дейк ее заслужил не меньше. Ровно как и Криштиану!
А что выиграла рекламная модель шампуня?) А ничего! Чемпионат Италии выиграли другие: даже более возрастные игроки обогнали по количеству голов. Насчет ван Дейка возразить не могу - был один из лучших в сезоне, но до Лео чуток не дотянул. Вот Алиссон да.
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 857
вчера в 17:44
И что же в уходящем году выиграл Лео, кроме чемпионата Испании и Золотой Бутсы? Да ничего! В таком случае Ван Дейк ее заслужил не меньше. Ровно как и Криштиану!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответил S.L.I.P.
   779 / 857
вчера в 17:43
Тоже против Месси в качестве обладателя ЗМ 2019, но... 52 гола не помогли Барселоне? Эээ... Ван Дейк тогда вообще не при делах. Его 5 мячей вот прям точно помогли меньше по такой логике :) Я бы сформулировал так: Месси вне всяких сомнений провел очередной выдающийся год, но Ван Дейк на фоне коллег по амплуа смотрелся совсем космически. Но дело ваше.
Да что вы все ван Дейка восхваляете? У Ливера оборона вся топ. Как по мне уж Алиссон самый топ был, а не Дейк, а его даже никто ставит в приоритеты, хотя Нойер не так давно был в числе фаворитов. Но Месси вне конкуренции по итогу сезона.
112910415
112910415
   63 / 857
вчера в 17:39
решено !
nedved10
nedved10 ответил Виссарионович
   122 / 857
вчера в 17:36
Конечно. Вот и показатель знаний выполз наружу.
Он неофициальный, но дубль в ворота такого футбольного монстра тянет на очередной левый зм по любому,никарагуанцы не дадут соврать
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил eleven LC
   416 / 857
вчера в 17:36
Я посоветую фанам Месси не волноваться так,ведь скорее всего именно Лео и получит ЗМ 2019! Хотя кроме Ла Лиги он ничего не выиграл и его голы не помогли ни Барсе ни сб. Аргентины что то выиграть на международной арене! Месси так Месси,фанам Роналду не нужно бомбить ведь Рон в этом году уж точно на ЗМ не наиграл!
Тоже против Месси в качестве обладателя ЗМ 2019, но... 52 гола не помогли Барселоне? Эээ... Ван Дейк тогда вообще не при делах. Его 5 мячей вот прям точно помогли меньше по такой логике :)

Я бы сформулировал так: Месси вне всяких сомнений провел очередной выдающийся год, но Ван Дейк на фоне коллег по амплуа смотрелся совсем космически. Но дело ваше.
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   10 / 857
вчера в 17:23
Смейся дальше. ...
ну тебе как обычно ответить по факту нечего
NGYRZ
NGYRZ
   53 / 857
вчера в 17:22
Его "индивидуальный план", без Барселоны, все воочию видели на Копа Америки - ЗЕРО!

6 игр - 1 пенальти ( и тот сомнительный)
Виссарионович
Виссарионович ответил nedved10
   60 / 857
вчера в 17:17
Конечно.
Вот и показатель знаний выполз наружу.
eleven LC
eleven LC
   354 / 857
вчера в 17:01
Я посоветую фанам Месси не волноваться так,ведь скорее всего именно Лео и получит ЗМ 2019!
Хотя кроме Ла Лиги он ничего не выиграл и его голы не помогли ни Барсе ни сб. Аргентины что то выиграть на международной арене!
Месси так Месси,фанам Роналду не нужно бомбить ведь Рон в этом году уж точно на ЗМ не наиграл!
Тага Дага
Тага Дага ответил juvenale
   79 / 857
вчера в 17:00
Смейся дальше. ...
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   10 / 857
вчера в 16:57
Дибала,Де Мария,Месси играет на одной позиции. ...ты далеко от футбола,поэтому тяжело объяснить.
хахаха поэтому постоянно на поле играли Месси Игуаин и Ди Мария хахаха эксперт хахаха Возможно Дибала еще и может конкурировать с Месси по позиции,но эти двое точно нет
ilyafrom
ilyafrom
   446 / 857
вчера в 16:57
Месси заслужил
juvenale
juvenale ответил ColdSun1995
   10 / 857
вчера в 16:56
так тот же Салах в том сезоне, в розыгрыше ЛЧ наколотил вроде бы 10ку)) всего лишь на 5 голов меньше + я УВЕРЕН что у Роналду голов с пенальти больше (намека на "пеналду" нету, просто факт) да и думаю ты помнишь матч с Ромой, где Салах (как и Роналду с Юве) творил невообразимые вещи и в принципе был главной движущей силой Ливерпуля тогда в том матче, да и во всём сезоне в принципе. а по поводу того что Месси свои голы в Ла Лиге забивал, ну забив он бы столько же, сколько и Роналду, то возможно Барса бы и не взяла тогда свой очередной титул)) так что аргументов каждый может найти множество в нашем случае. каждое наше предпочтение на чем то там обосновано)
ну в матчах с Ромой творил судья,из-за которого Рома не прошла в финал)) как минимум два пенальти не назначили,что все потом и признали
Тага Дага
Тага Дага ответил ColdSun1995
   79 / 857
вчера в 16:53
Хорошо. ...как скажешь...😀😁
зигзаг
зигзаг ответил Rattlehead
   141 / 857
вчера в 16:53
Этот твой нюанс ничто, так как его перекрывают многочисленные трофеи и уникальные рекорды
Тага Дага
Тага Дага ответил juvenale
   79 / 857
вчера в 16:52
Дибала,Де Мария,Месси играет на одной позиции. ...ты далеко от футбола,поэтому тяжело объяснить.
Mangur
Mangur
   639 / 857
вчера в 16:44
Согласен
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Тага Дага
   365 / 857
вчера в 16:33
С ним общаться не возможно, у него в голове Нырялду,а на аве Дель Пьеро,полное противоположность.Дель Пьеро он поставил так...для галочки.А так топить за Кристину..
да ладно тебе, дружище, не надо так резко :))
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил juvenale
   365 / 857
вчера в 16:30
ну да атака слабая у Аргентины хахаха агуерро игуаин ди мария дибала
и нет, конечно же, у меня особого желания повторяться и это к теме не относится, но тот же Роналду определил судьбу Реала в том сезоне КУДА меньше, чем Оливер и Чакыр. так что про "тащерство" Рона в том сезоне не надо мне рассказывать, сразу говорю
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил juvenale
   365 / 857
вчера в 16:27
ну ты сравниваешь ла-лигу по сути чемпионат оной команды и ЛЧ где собраны лучшие клубы.Да и Роналду забивал в плове и выбивал такие клубы,как Ювентус по сути в одиночку.И ушел Роналду и Реал посыпался(это о команде).Команда это сейчас ливерпуль,вот да ,они играют как команда
так тот же Салах в том сезоне, в розыгрыше ЛЧ наколотил вроде бы 10ку)) всего лишь на 5 голов меньше + я УВЕРЕН что у Роналду голов с пенальти больше (намека на "пеналду" нету, просто факт) да и думаю ты помнишь матч с Ромой, где Салах (как и Роналду с Юве) творил невообразимые вещи и в принципе был главной движущей силой Ливерпуля тогда в том матче, да и во всём сезоне в принципе.
а по поводу того что Месси свои голы в Ла Лиге забивал, ну забив он бы столько же, сколько и Роналду, то возможно Барса бы и не взяла тогда свой очередной титул))
так что аргументов каждый может найти множество в нашем случае. каждое наше предпочтение на чем то там обосновано)
Владивосток-2000
Владивосток-2000
   276 / 857
вчера в 16:27
Лучше всех был Месси, тут и обсуждать нечего. Да и Ювентус не будет золотой мяч для Роналду покупать - тот ведет себя не очень.
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