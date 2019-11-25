Мбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что «Золотой мяч» больше всех заслужил капитан «Барселоны» Лионель Месси, сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel.
Месси. В индивидуальном плане он был лучшим в этом году.
Месси и Мбаппе включены в список футболистов, претендующих на награду. Капитан «Барселоны» считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч». Его главные конкуренты – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Отметим, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал ван Дейка, заявив, что тот заслужил «Золотой мяч» больше других игроков.
Да и чего там, я не против все равно. В тройку игроков Алиссона бы включил. Вместо Роналду.
По Алиссону сложно сказать однозначно, что с ним связан успех напрямую и только с ним. Вратать игру всей оборонительной линии организовать не может. Ван Дейк смог. Да и рекорд по количеству матчей с 0 обводок о многом говорит. 64 или сколько там.
Да и чего там, я не против все равно. В тройку игроков Алиссона бы включил. Вместо Роналду.
По Алиссону сложно сказать однозначно, что с ним связан успех напрямую и только с ним. Вратать игру всей оборонительной линии организовать не может. Ван Дейк смог. Да и рекорд по количеству матчей с 0 обводок о многом говорит. 64 или сколько там.
Я бы сформулировал так: Месси вне всяких сомнений провел очередной выдающийся год, но Ван Дейк на фоне коллег по амплуа смотрелся совсем космически. Но дело ваше.
Я бы сформулировал так: Месси вне всяких сомнений провел очередной выдающийся год, но Ван Дейк на фоне коллег по амплуа смотрелся совсем космически. Но дело ваше.
6 игр - 1 пенальти ( и тот сомнительный)
6 игр - 1 пенальти ( и тот сомнительный)
Вот и показатель знаний выполз наружу.
Вот и показатель знаний выполз наружу.
Хотя кроме Ла Лиги он ничего не выиграл и его голы не помогли ни Барсе ни сб. Аргентины что то выиграть на международной арене!
Месси так Месси,фанам Роналду не нужно бомбить ведь Рон в этом году уж точно на ЗМ не наиграл!
Хотя кроме Ла Лиги он ничего не выиграл и его голы не помогли ни Барсе ни сб. Аргентины что то выиграть на международной арене!
Месси так Месси,фанам Роналду не нужно бомбить ведь Рон в этом году уж точно на ЗМ не наиграл!
а по поводу того что Месси свои голы в Ла Лиге забивал, ну забив он бы столько же, сколько и Роналду, то возможно Барса бы и не взяла тогда свой очередной титул))
так что аргументов каждый может найти множество в нашем случае. каждое наше предпочтение на чем то там обосновано)
а по поводу того что Месси свои голы в Ла Лиге забивал, ну забив он бы столько же, сколько и Роналду, то возможно Барса бы и не взяла тогда свой очередной титул))
так что аргументов каждый может найти множество в нашем случае. каждое наше предпочтение на чем то там обосновано)