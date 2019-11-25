Мбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»

вчера, 12:01

Форвард «Пари Сен-Жермен» заявил, что «Золотой мяч» больше всех заслужил капитан «Барселоны» , сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel.

Месси. В индивидуальном плане он был лучшим в этом году.

Месси и Мбаппе включены в список футболистов, претендующих на награду. Капитан «Барселоны» считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч». Его главные конкуренты – форвард «Ювентуса» и защитник «Ливерпуля» .

Отметим, что главный тренер «Ливерпуля» поддержал ван Дейка, заявив, что тот заслужил «Золотой мяч» больше других игроков.