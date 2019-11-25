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Гвардиола: «Мне нравится игра Фернандиньо в центре обороны»

сегодня, 09:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его устраивают действия номинального полузащитника Фернандиньо в центре обороны «горожан».  

Мне нравится, как Фернандиньо действует в центре обороны. Учитывая те кадровые проблемы, что у нас есть, мне нравится его игра. Я знаю, что Фернандиньо может действовать в полузащите, но у нас есть Гюндоган, и я ему доверяю.

Напомним, что Гвардиола был вынужден перевести опорного полузащитника Фернандиньо в центр обороны после того, как получил травму основной центрбек «горожан» Эмерик Ляпорт. Отметим также, что накануне наставник «Ман Сити» высказался о другом игроке команды – вингере Рияде Марезе.

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