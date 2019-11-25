Адамс: «„Арсенал“ при Эмери перестал прогрессировать»

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс раскритиковал тренерскую работу Унаи Эмери:
Я просто разбит таким выступлением команды. В какой-то момент Озил стал либеро: он получал мяч от голкипера и пытался доставить его вперед, всех оббежав.
Гул в адрес команды заслуженный — это было ужасное, ужасное выступление. Каждый играл сам по себе, никакой защиты. Отвратительное выступление. Я не хочу, чтобы какой-либо тренер терял работу, но клуб не движется вперед, никак не прогрессирует.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает вариант с увольнением Эмери.
То, что команда регрессирует матч от матча, очевидно.
При этом клуб снова потвердил то, что Эмери ничего не угрожает, после этого матча.
Команда не выигрывает шесть матчей подряд (половина из них с аутсайдерами), каждый аутсайдер наносит нам в два раза больше ударов по воротам, чем "Арсенал".
Тут уже просто непонятно, какое еще дно нужно пробить андалусийскому боту, чтобы его в конце концов уволили? Он уже все прозябал, что можно.
То, что команда регрессирует матч от матча, очевидно.
При этом клуб снова потвердил то, что Эмери ничего не угрожает, после этого матча.
Команда не выигрывает шесть матчей подряд (половина из них с аутсайдерами), каждый аутсайдер наносит нам в два раза больше ударов по воротам, чем "Арсенал".
Тут уже просто непонятно, какое еще дно нужно пробить андалусийскому боту, чтобы его в конце концов уволили? Он уже все прозябал, что можно.