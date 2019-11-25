Адамс: «„Арсенал“ при Эмери перестал прогрессировать»

Бывший защитник «Арсенала» раскритиковал тренерскую работу Унаи Эмери:

Я просто разбит таким выступлением команды. В какой-то момент Озил стал либеро: он получал мяч от голкипера и пытался доставить его вперед, всех оббежав.

Гул в адрес команды заслуженный — это было ужасное, ужасное выступление. Каждый играл сам по себе, никакой защиты. Отвратительное выступление. Я не хочу, чтобы какой-либо тренер терял работу, но клуб не движется вперед, никак не прогрессирует.