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Адамс: «„Арсенал“ при Эмери перестал прогрессировать»

сегодня, 09:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс раскритиковал тренерскую работу Унаи Эмери:

Я просто разбит таким выступлением команды. В какой-то момент Озил стал либеро: он получал мяч от голкипера и пытался доставить его вперед, всех оббежав.

Гул в адрес команды заслуженный — это было ужасное, ужасное выступление. Каждый играл сам по себе, никакой защиты. Отвратительное выступление. Я не хочу, чтобы какой-либо тренер терял работу, но клуб не движется вперед, никак не прогрессирует.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает вариант с увольнением Эмери

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   21 / 856
сегодня в 12:07
Он и при Венгере не прогрессирова, Арсеналу также как спартаку нужно пройти очищение в пердиве.
BenderBender
BenderBender
   192 / 856
сегодня в 11:37
А он прогрессировал?)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 856
сегодня в 10:56
Я уже просто не понимаю, что происходит, команда провалила все цели на сезон, Эмери явно неспособен ни выбрать состав на матч, ни расставить его по позициям.

То, что команда регрессирует матч от матча, очевидно.

При этом клуб снова потвердил то, что Эмери ничего не угрожает, после этого матча.

Команда не выигрывает шесть матчей подряд (половина из них с аутсайдерами), каждый аутсайдер наносит нам в два раза больше ударов по воротам, чем "Арсенал".

Тут уже просто непонятно, какое еще дно нужно пробить андалусийскому боту, чтобы его в конце концов уволили? Он уже все прозябал, что можно.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
сегодня в 10:47
А при последних годах Венгера Арсенал деградировал.
ZaZizu
ZaZizu
   424 / 856
сегодня в 10:39
сравнивать с Дедом эмери неуместно! у эмери в составе шамахи,бееднеры,сильвестры,фримпонги? тут чел сам себе подкладывает свинью, делая выбор в пользу джаки,луиса,сократиса,тем самым заставляет усомниться в своей компетентности....а если учесть огибки,которые эти 24и повторяют из матча в матч и качество их инры,то тут и в его адекватности начинаешь сомневаться!
mihaluch
mihaluch
   99 / 856
сегодня в 10:23
Там уже всё ясно, Эмери скоро уволят.
STVA 1
STVA 1
   134 / 856
сегодня в 10:19
Прогресс при Арсене уже остановился.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:11
Арс уже как с 2007 не прогрессирует!
Artuom
Artuom ответил NGYRZ
   281 / 856
сегодня в 10:11
Можно подумать при Венгере Арсенал последние годы прогрессировал, за 12 лет лишь раз взобрались на второе место, а до этого стабильно 4.
Но при этом, если не брать последние 2 года при Венгере, команда явно лучше играла. Стабильности не хватало, но в отдельно взятом матче могли обыграть топов. И явно более командно играли. А сейчас...
NGYRZ
NGYRZ
   46 / 856
сегодня в 09:59
Можно подумать при Венгере Арсенал последние годы прогрессировал, за 12 лет лишь раз взобрались на второе место, а до этого стабильно 4.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 856
сегодня в 09:58
Сказываются последствия работы у свиней.
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