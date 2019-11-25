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Клопп прокомментировал удачный старт «Ливерпуля» в АПЛ

сегодня, 08:26

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал хороший старт «красных» в АПЛ в текущем сезоне. Мерсисайдцы набрали 37 очков в 13 матчах чемпионата и занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым «Лестер» на восемь баллов.

Понятия не имею, что скажут люди. Но я знаю, что 37 очков после 13 матчей – исключительный результат. Ты не можешь набрать такое количество очков, выигрывая только матчи, в которых действуешь блестяще. У нас была пара действительно отличных матчей – и мы выиграли их, слава богу – но мы не можем побеждать только в таких поединках.

Отметим, что накануне Клопп сообщил о сроках возвращения на поле форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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Все комментарии
Y N W A.
Y N W A. ответил Ptaha91
   38 / 856
сегодня в 12:00
Это барасаглор с эмблемой сити. Или пепофан, точно не знаю.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 856
сегодня в 11:53
Жаль не 39 очков - теперь есть куда расти.
Beka_byaka
Beka_byaka
   574 / 856
сегодня в 11:00
Ливер в этом году стабильно прогматичный. При максимальном доминировании уже несколько игр выигрывает со счетом 2-1, при том что сами пропускают первыми. А это уже стабильность чемпионская (у других команд стабильности нет, то выигрывают 5-0, то проигрывают 0-3).

И если как и в предыдущие года не выдадут серию из нескольких поражений во втором круге, то смело можно поздравлять с чемпионством.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 09:51
Да, старт у Ливерпуля действительно впечатляющий!
Rizo1
Rizo1 ответил ilyafrom
сегодня в 09:45
Хрен тебе(((
DanjaG
DanjaG
   105 / 856
сегодня в 09:35
Удачи Ливерпулю!
Ptaha91
Ptaha91 ответил ilyafrom
   261 / 856
сегодня в 09:02
В прошлом году такой же отрыв был. И в этом году 2 место будет
как и в прошлом году куры вас выкинут в 1/4 лч )
ilyafrom
ilyafrom
   750 / 856
сегодня в 08:36
В прошлом году такой же отрыв был. И в этом году 2 место будет
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