Клопп прокомментировал удачный старт «Ливерпуля» в АПЛ

сегодня, 08:26

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал хороший старт «красных» в АПЛ в текущем сезоне. Мерсисайдцы набрали 37 очков в 13 матчах чемпионата и занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым «Лестер» на восемь баллов.

Понятия не имею, что скажут люди. Но я знаю, что 37 очков после 13 матчей – исключительный результат. Ты не можешь набрать такое количество очков, выигрывая только матчи, в которых действуешь блестяще. У нас была пара действительно отличных матчей – и мы выиграли их, слава богу – но мы не можем побеждать только в таких поединках.

Отметим, что накануне Клопп сообщил о сроках возвращения на поле форварда «Ливерпуля» .