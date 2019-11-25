Канте: «Я не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам»

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Полузащитник «Челси» рассказал, что он не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам.

Иногда сложно предугадать, куда тебя занесет карьера. Но я счастлив в «Челси» и хорошо себя проявляю в этом клубе. Я не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам.

Ранее Канте заявил, что он хочет завершить карьеру в «Челси».