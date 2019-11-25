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Канте: «Я не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам»

сегодня, 00:17

Полузащитник «Челси» Нголо Канте рассказал, что он не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам.

Иногда сложно предугадать, куда тебя занесет карьера. Но я счастлив в «Челси» и хорошо себя проявляю в этом клубе. Я не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам.

Ранее Канте заявил, что он хочет завершить карьеру в «Челси».

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Все комментарии
Гавриленко
Гавриленко ответил Да ладно вам
   4 / 856
сегодня в 11:52
Посмотрел я тут статистику Серии А. Это какой-то кошмар.....
Жоао Педро (Кальяри), Андреа Белотти (Торино), Луис Муриэль (Аталанта), Доменико Берарди (Сассуоло) забили больше Роналду. У него всего 5 голов, как у Марко Манкосу (Лечче), Андреаса Корнелиуса (Парма), Кристиана Куаме (Дженоа).

Как же деградируют игроки в ювентусе, если даже лучший бомбардир поколения там уровня Лечче и Дженоа. А на Де лигта без слёз не взглянешь.
Там и Месси сгниёт. Вообще там игроки не то что деградируют - гниют.
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   15 / 856
сегодня в 11:31
Он имел ввиду скорее настоящее время, ведь Канте не играл все эти двадцать лет нового века. Была эпоха итальянских клубов, потом испанских, теперь английских... А вот эпоху русских клубов мы, наверное, и не дождёмся.
прям эпоха хаха один сезон и уже эпоха)))
Alex12357
Alex12357
   225 / 856
сегодня в 10:48
Канте-Малиец,МБаппе-Камерунец,Бензема-Алжирец,Погба -Гвинеец-сброд со всего мира и вы думаете они будут играть во Франции,их родители с радостью покинули родные пенаы ,а дети с радостью Францию!
Nazi
Nazi
   288 / 856
сегодня в 10:33
Ну и дурак. Играй теперь за унылый Челси до конца жизни :)
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:12
Умный малый!
Медив
Медив
   86 / 856
сегодня в 10:03
Ну Канте прав. В чем смысл перехода в ПСЖ и быть лучшим среди остального французского отстоя? Играть ради десятка матчей ЛЧ в год и зарплаты...
Romeo 777
Romeo 777 ответил vovinho11
   504 / 856
сегодня в 09:04
По спортивным причинам ушел из Лестера?
Именно...с Челси выиграл два раза чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу Европы. Игрок сезона, игрок года в Англии по всем версиям и т.п.
obana777
obana777
   89 / 856
сегодня в 08:58
Не все хотят в мешке на лавке штаны протирать.
VIPded
VIPded
   67 / 856
сегодня в 08:53
Вот и молодец.
vovinho11
vovinho11
   711 / 856
сегодня в 08:42
По спортивным причинам ушел из Лестера?
Artuom
Artuom ответил ДАША Д
   281 / 856
сегодня в 07:54
Скорее конкуренции испугался.
С кем? В ПСЖ вообще нет чистых опорников) А уж такого уровня как Канте тем более.

Может испугался конкуренции с Паредесом?)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   795 / 856
сегодня в 07:53
Не захотел на лавку.
ДАША Д
ДАША Д
   214 / 856
сегодня в 06:34
Скорее конкуренции испугался.
Командир танка
Командир танка
   531 / 856
сегодня в 03:41
Когда мне говорят посмотри.. посмотри что делает Канте!!! я говорю что вы просто не в курсе что творил Макелеле, у Канте есть куда расти , если получится будет супер игрок!)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Jeck Denielse
   6 / 856
сегодня в 03:36
Чтож тогда английские клубы выиграли ЛЧ лишь 4 раза из 20-ти в этом веке ??? Поддавались????
Он имел ввиду скорее настоящее время, ведь Канте не играл все эти двадцать лет нового века. Была эпоха итальянских клубов, потом испанских, теперь английских...
А вот эпоху русских клубов мы, наверное, и не дождёмся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил dzvinka
   28 / 856
сегодня в 03:29
Чтож тогда английские клубы выиграли ЛЧ лишь 4 раза из 20-ти в этом веке ???
Поддавались????
Сантус
Сантус
   37 / 856
сегодня в 02:12
Даже если допустить элемент клубного подобострастия,слова данного джентльмена говорят о высоких приоритетах его сигнативных пристрастий....)Короче говоря-Канте сейчас хребет Челси.:)
STVA 1
STVA 1
   134 / 856
сегодня в 01:57
Респект Канте.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 856
сегодня в 01:46
Канте будет крут где бы не играл)) Челси победитель АПЛ и ЛЧ, в достижениях ПСЖ только Лига1, при их то возможностях, переход в ПСЖ нужен только если хочется много денег))
dzvinka
dzvinka
   79 / 856
сегодня в 00:29
коротко и ясно.
команда только лишь борющаяся за четверку в АПЛ всегда > чемпиона лолиги/лиги1/бундеса/сериала в плане спортивного прогреса и развития.
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