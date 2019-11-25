Канте: «Я не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте рассказал, что он не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам.
Иногда сложно предугадать, куда тебя занесет карьера. Но я счастлив в «Челси» и хорошо себя проявляю в этом клубе. Я не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам.
Ранее Канте заявил, что он хочет завершить карьеру в «Челси».
Жоао Педро (Кальяри), Андреа Белотти (Торино), Луис Муриэль (Аталанта), Доменико Берарди (Сассуоло) забили больше Роналду. У него всего 5 голов, как у Марко Манкосу (Лечче), Андреаса Корнелиуса (Парма), Кристиана Куаме (Дженоа).
Как же деградируют игроки в ювентусе, если даже лучший бомбардир поколения там уровня Лечче и Дженоа. А на Де лигта без слёз не взглянешь.
Там и Месси сгниёт. Вообще там игроки не то что деградируют - гниют.
Жоао Педро (Кальяри), Андреа Белотти (Торино), Луис Муриэль (Аталанта), Доменико Берарди (Сассуоло) забили больше Роналду. У него всего 5 голов, как у Марко Манкосу (Лечче), Андреаса Корнелиуса (Парма), Кристиана Куаме (Дженоа).
Как же деградируют игроки в ювентусе, если даже лучший бомбардир поколения там уровня Лечче и Дженоа. А на Де лигта без слёз не взглянешь.
Там и Месси сгниёт. Вообще там игроки не то что деградируют - гниют.
Может испугался конкуренции с Паредесом?)))
Может испугался конкуренции с Паредесом?)))
А вот эпоху русских клубов мы, наверное, и не дождёмся.
А вот эпоху русских клубов мы, наверное, и не дождёмся.
Поддавались????
Поддавались????
команда только лишь борющаяся за четверку в АПЛ всегда > чемпиона лолиги/лиги1/бундеса/сериала в плане спортивного прогреса и развития.
команда только лишь борющаяся за четверку в АПЛ всегда > чемпиона лолиги/лиги1/бундеса/сериала в плане спортивного прогреса и развития.