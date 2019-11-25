ГлавнаяНовости

Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

сегодня, 08:57

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник «красных» Вирджил ван Дейк заслуживает получить «Золотой мяч».

Если вы даете «Золотой мяч» лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси. Вот так вот. Но если вы даете приз лучшему игроку прошлого сезона, то это Вирджил ван Дейк. Не знаю точно, как получится в итоге, но я вижу ситуацию так.

В список претендентов на «Золотой мяч», помимо ван Дейка, включены еще несколько игроков «Ливерпуля». В частности, приз может получить форвард «красных» Садио Мане. Отметим, что ранее бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал Мане главным претендентом на награду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»
Сегодня, 12:01 Комментарии10
Адамс: «„Арсенал“ при Эмери перестал прогрессировать»
Сегодня, 09:50 Комментарии11
Гвардиола: «Мне нравится игра Фернандиньо в центре обороны»
Сегодня, 09:37 Комментарии0
Гари Невилл раскритиковал игру форвардов МЮ в матче с «Шеффилдом»
Сегодня, 08:51 Комментарии7
Клопп прокомментировал удачный старт «Ливерпуля» в АПЛ
Сегодня, 08:26 Комментарии8
Канте: «Я не захотел переходить в ПСЖ по спортивным причинам»
Сегодня, 00:17 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ФАЛЬШЫФКА
   5 / 856
сегодня в 12:21
Не получится, первые три места в этой номинации - Ливер, Барса и Реал. Аха-ха)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   238 / 856
сегодня в 12:09
Пеле - Месси лучший игрок в 21 веке
Марадона - Месси лучший в мире
Капелло - Месси лучший игрок всех времён
Алекс Фергюсон - Месси лучший игрок вселенной
Гвардиола - Месси лучший игрок всех времён
Клопп - Месси лучший игрок поколения

Пеналду - я лучший игрок мира
Мама Пеналду - мой сын лучший игрок мира
Агент Пеналду - Пеналду лучший, дайте ему ЗМ, пожалуйста))
Шишанутый - Рональда лучшии игрок в мире, патаму што я его люблю))

Как говорится, почувствуй разницу)) одного хвалят легендарные личности в футболе а другого - агенты, мамы, папы, жены, дети, он сам))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 856
сегодня в 12:08
Давай те Вирджилу ЗМ. С Месси и Роналду уже хватит)
drug01
drug01
   141 / 856
сегодня в 12:05
Надо хорошо подумать.... Н
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   238 / 856
сегодня в 12:04
Вопрос о том кто должен получить ЗМ, игрок Ливерпуля или игрок Барсы, а горят при этом у детишек розовых))
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответил lobsterdam
   200 / 856
сегодня в 12:04
Зависть плохая штука
neomessi
neomessi ответил juvenale
   286 / 856
сегодня в 12:01
Але гараж......гном последний раз получал 2015г. А на дворе 2020г. Это ваш гламурный псевдомальчик последные года получает липовые мячики.
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответил Ptaha91
   200 / 856
сегодня в 12:00
Согласен им следует вручить награду смешилки года за упоминание о своём любимце Скомине 100 раз в день
Y N W A.
Y N W A.
   38 / 856
сегодня в 11:59
Конечно, Ван Дейк. Но не удивлюсь, если опять подарят левый мяч Месси-Рону, как было со Снейдером, Иньестой и Рибери.
Y N W A.
Y N W A. ответил lobsterdam
   38 / 856
сегодня в 11:58
Ахаха кто о чем, в манки о женоподобности мужиков
lobsterdam
lobsterdam ответил Grabovsky
   205 / 856
сегодня в 11:57
Ван Дейк провел великолепный сезон. Достоин получить золотой мяч.
а с кем именно "провел сезон"?
lobsterdam
lobsterdam ответил Владимир Тимофеевв
   205 / 856
сегодня в 11:55
Кто ещё если не Ван Дейк заслуживает получить ЗМ странно будет если его вручат кому-то другому
Надо бы лучше скаузерам Хендера увековечить, наградив жетончиком: "За верность и усердие от хозяина" с колокольчиком и повесить на шею, чтобы бряцала. Он-то в клубе много лет, а этот мужчина(женщина?) без году неделя в лфк и уже - номинант! Несправедливо!
marvel777
marvel777
   364 / 856
сегодня в 11:54
если по чесноку больше никто и не заслуживает
lobsterdam
lobsterdam
   205 / 856
сегодня в 11:50
вот пусть очкарик и вручит ему в раздевалке за свой счет из своего же материала, раз он "считает"! По мне же ему надо вручить заколку для волос, ну и что-то из женской косметики, уж больно женоподобен.
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
   200 / 856
сегодня в 11:49
Кто ещё если не Ван Дейк заслуживает получить ЗМ странно будет если его вручат кому-то другому
abramjan
abramjan ответил juvenale
   201 / 856
сегодня в 11:47
реально мяч не кому давать....но наверное подарят снова левый мяч гному
    abramjan
    abramjan
       201 / 856
    сегодня в 11:46
    лучше ван дейку чем распиаренному симулянту -пешеходу меське
    Grabovsky
    Grabovsky
       800 / 856
    сегодня в 11:30
    Ван Дейк провел великолепный сезон. Достоин получить золотой мяч.
    juvenale
    juvenale
       15 / 856
    сегодня в 11:28
    реально мяч не кому давать....но наверное подарят снова левый мяч гному
    Colchoneros
    Colchoneros
       669 / 856
    сегодня в 11:23
    Полностью согласен!
    Big krendel
    Big krendel
       29 / 856
    сегодня в 11:18
    Хоть ему. А то Рон и Меська поднадоели в этой номинации.
    Ptaha91
    Ptaha91
       261 / 856
    сегодня в 10:58
    фанов юве нужно наградить золотым огнетушителем.
    fcbarcelona.com
    fcbarcelona.com ответил Виссарионович
       610 / 856
    сегодня в 10:58
    Про петуха только глоры и его родственники вспоминают. Тот кто разбирается в футболе, не называют Роналду фаворитом за ЗМ.
    пеналду лучшим считает только НГУ, больше никто не считает
    Морозовский
    Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
       7 / 856
    сегодня в 10:50
    Каждый кулик своё болото хвалит...
    Правильно глаголишъ - подержу, вас, с кандидатурой Дзюбы!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       20 / 856
    сегодня в 10:39
    Каждый кулик своё болото хвалит...
    grafff
    grafff
       433 / 856
    сегодня в 10:26
    Сдулся он!!!!!
    obana777
    obana777
       89 / 856
    сегодня в 10:20
    Советчиков много, желающих много, а "Золотой мяч" один.
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА ответил Князь сажал врагов на посох
       49 / 856
    сегодня в 10:19
    А Скомина золотой свисток, ахаха)
    А гобы Золотой " КАБИНЕТ" ахахах
    Muxaэлb Шумахер
    Muxaэлb Шумахер ответил Князь сажал врагов на посох
       115 / 856
    сегодня в 10:11
    Куда ему до орсато, рокки, ирратти и тальявенто)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 856
    сегодня в 10:05
    А Скомина золотой свисток, ахаха)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100