Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник «красных» Вирджил ван Дейк заслуживает получить «Золотой мяч».
Если вы даете «Золотой мяч» лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси. Вот так вот. Но если вы даете приз лучшему игроку прошлого сезона, то это Вирджил ван Дейк. Не знаю точно, как получится в итоге, но я вижу ситуацию так.
В список претендентов на «Золотой мяч», помимо ван Дейка, включены еще несколько игроков «Ливерпуля». В частности, приз может получить форвард «красных» Садио Мане. Отметим, что ранее бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал Мане главным претендентом на награду.
Марадона - Месси лучший в мире
Капелло - Месси лучший игрок всех времён
Алекс Фергюсон - Месси лучший игрок вселенной
Гвардиола - Месси лучший игрок всех времён
Клопп - Месси лучший игрок поколения
Пеналду - я лучший игрок мира
Мама Пеналду - мой сын лучший игрок мира
Агент Пеналду - Пеналду лучший, дайте ему ЗМ, пожалуйста))
Шишанутый - Рональда лучшии игрок в мире, патаму што я его люблю))
Как говорится, почувствуй разницу)) одного хвалят легендарные личности в футболе а другого - агенты, мамы, папы, жены, дети, он сам))
Марадона - Месси лучший в мире
Капелло - Месси лучший игрок всех времён
Алекс Фергюсон - Месси лучший игрок вселенной
Гвардиола - Месси лучший игрок всех времён
Клопп - Месси лучший игрок поколения
Пеналду - я лучший игрок мира
Мама Пеналду - мой сын лучший игрок мира
Агент Пеналду - Пеналду лучший, дайте ему ЗМ, пожалуйста))
Шишанутый - Рональда лучшии игрок в мире, патаму што я его люблю))
Как говорится, почувствуй разницу)) одного хвалят легендарные личности в футболе а другого - агенты, мамы, папы, жены, дети, он сам))