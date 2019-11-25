Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что защитник «красных» заслуживает получить «Золотой мяч».

Если вы даете «Золотой мяч» лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси. Вот так вот. Но если вы даете приз лучшему игроку прошлого сезона, то это Вирджил ван Дейк. Не знаю точно, как получится в итоге, но я вижу ситуацию так.