ГлавнаяНовости

Министр спорта РФ: «Спокойно готовимся к проведению Евро»

вчера, 20:28

Министр спорта России Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию WADA не угрожают проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Уже запланированы матчи, уже многие люди планируют поездки. Я считаю, что чемпионату Европы ничего не угрожает, и мы спокойно готовимся к проведению, ожидаем чемпионат Европы.

Напомню, что у нас все готово для встречи иностранных гостей, иностранных команд. Те соревнования, которые уже запланированы, те соревнования, где их отмена либо непроведение приведет к определенным сложностям. Если такие санкции и будут приняты, то по каждому соревнованию будет отдельное обсуждение. Я считаю, что у нас есть достаточно хорошая юридическая позиция.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хеведес: «„Байер“ высоко атаковал и заставлял нас ошибаться»
Сегодня, 00:05 Комментарии0
Рыбус: «Обидно, что проиграли»
Сегодня, 00:04 Комментарии2
Сёмин: «Мы все разочарованы»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Булыкин: «Алексею Миранчуку нужно попробовать себя в другом чемпионате»
Вчера, 21:47 Комментарии7
Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»
Вчера, 17:56 Комментарии25
Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной»
Вчера, 17:45 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   30 / 863
сегодня в 01:36
А не пора ли потрясти Мутко??? Что то много он накосячил, другого посадили бы давно, а этот не тонет почему то .......???
vastudio
vastudio ответил serh62
   526 / 863
сегодня в 01:33
стыдно...стыдно не только за наш убогий футбол, но и за страну. нас уже не во что ставят. обращаются как с вассалами. на олимпиаду не пускают, чемпионаты по некоторым вида спорта проходят без нас. унижают тем, что как бы делают одолжение и разрешают выступать без флага, без формы, без гимна.
А стыдно должно быть за того, кого вы поддерживаете и упорно раз за разом избираете)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   200 / 863
сегодня в 00:34
Спокойно ? Да уже полные штаны наверно наложили ? А может полные карманы ?
kamelot
kamelot
вчера в 22:39
Спокойно готовимся до 9 декабря, далее будет не за чем.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   528 / 863
вчера в 22:16
Могут ведь отдать другой стране...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 863
вчера в 21:42
А по делу можешь сказать, почему вы базу WADA с такой просрочкой передали?
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 863
вчера в 21:29
А ВАЛА считает, что Колобков допинг принимал.
mihaluch
mihaluch
   96 / 863
вчера в 21:22
Мутка под суд и всё устаканится.
112910415
112910415
   67 / 863
вчера в 21:10
спокойно обтекаем, без истерики
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   112 / 863
вчера в 21:02
Так уж и спокойно.
cska plus
cska plus
   19 / 863
вчера в 20:52
Позорники!
serh62
serh62
   259 / 863
вчера в 20:44
стыдно...стыдно не только за наш убогий футбол, но и за страну. нас уже не во что ставят. обращаются как с вассалами. на олимпиаду не пускают, чемпионаты по некоторым вида спорта проходят без нас. унижают тем, что как бы делают одолжение и разрешают выступать без флага, без формы, без гимна.
Big krendel
Big krendel
   31 / 863
вчера в 20:40
Этому министру сплюнуть трижды надо через левое плечо и по дереву постучать, чтобы не отняли Евро - 2020
VIPded
VIPded
   86 / 863
вчера в 20:37
Таки очкуем...(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100