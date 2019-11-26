Министр спорта РФ: «Спокойно готовимся к проведению Евро»

Министр спорта России Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию WADA не угрожают проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Уже запланированы матчи, уже многие люди планируют поездки. Я считаю, что чемпионату Европы ничего не угрожает, и мы спокойно готовимся к проведению, ожидаем чемпионат Европы.

Напомню, что у нас все готово для встречи иностранных гостей, иностранных команд. Те соревнования, которые уже запланированы, те соревнования, где их отмена либо непроведение приведет к определенным сложностям. Если такие санкции и будут приняты, то по каждому соревнованию будет отдельное обсуждение. Я считаю, что у нас есть достаточно хорошая юридическая позиция.