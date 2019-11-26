Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.
Мы не делим матчи на важные и неважные. Будем стараться выиграть во всех матчах — и с «Лионом», и со «Спартаком». Мы готовимся играть против «Лиона», а не против отдельных футболистов. У них хорошая атакующая команда, так что отсутствие Депая ничего не меняет.
«Лейпциг» и «Лион» — разные команды в плане атаки. Какое место занял бы «Лион» в РПЛ? Сложно сказать. Не хочу вдаваться в подробности, но у «Лиона» есть сильные футболисты в атаке. Тренеры нам все расскажут про соперника и как лучше готовиться к этой игре.
Периодически идёт проверка аккаунтов, некоторые удаляются, некоторые ставятся на карандаш, большая часть просто не доходит до пользователей. Но там есть много нюансов, ключевую роль играет количество нарушений в процентном соотношении. А у прыгающих по аккам, наверное, нет более интересных занятий, чем пытаться хоть как-то реализовать себя на нашем ресурсе, а следовательно они могут позволить себе тратить всё своё время на содержание аккаунтов в должном виде. Тут скорее жалеть их надо)
В общем, пересмотрю в ближайшее время и его аккаунты.
Периодически идёт проверка аккаунтов, некоторые удаляются, некоторые ставятся на карандаш, большая часть просто не доходит до пользователей. Но там есть много нюансов, ключевую роль играет количество нарушений в процентном соотношении. А у прыгающих по аккам, наверное, нет более интересных занятий, чем пытаться хоть как-то реализовать себя на нашем ресурсе, а следовательно они могут позволить себе тратить всё своё время на содержание аккаунтов в должном виде. Тут скорее жалеть их надо)
В общем, пересмотрю в ближайшее время и его аккаунты.
unoejk
18.11.2019, 14:09
ответ пользователю Айфонутый (раскрыть)
Добрый день. Поправил. Если не прекратится, будем рассматривать снятие випа.
unoejk
18.11.2019, 14:09
ответ пользователю Айфонутый (раскрыть)
Добрый день. Поправил. Если не прекратится, будем рассматривать снятие випа.
А основной аккаунт этого батона (Литейный 4) не хотите на карандаш поставить?
Он строчит с него, дожидается ожидаемого ответа и бежит к вам жаловаться со своих клонов.
Литейный 4
ответ пользователю Миша Вилков (раскрыть)
Расскажи ка мил человек как ты из болельщика ЦСКА,78 уважаемого клуба превратился в болельщика свиней. Под своей авой стыдно стало троллить? Болельщики коней не поняли бы? Гыгыгы
Литейный 4
ответ пользователю severnyj84 (раскрыть)
Этот ЦСКА.78. Хотя такой же мясной как и Алсипедрас. Гыгыгы
Что стыдно было под своим cska.78 оскорблять Зенит и его болельщиков? Эх, был болельщиком уважаемого клуба. а стал подмахивальщиком свиней. Стыдно то как. гыгыгы
Литейный 4
ответ пользователю Александр Алексатов (раскрыть)
Да нее! Он снова перекрасится в cska.78. Был он болельщиком уважаемого клуба, а стал болельщиком свиней. На Панова смахивает. Гыгыгы
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На каком основании этот товарищ называет меня болельщиком свиней, у меня указано, что я за спартак болею?
А основной аккаунт этого батона (Литейный 4) не хотите на карандаш поставить?
Он строчит с него, дожидается ожидаемого ответа и бежит к вам жаловаться со своих клонов.
Литейный 4
ответ пользователю Миша Вилков (раскрыть)
Расскажи ка мил человек как ты из болельщика ЦСКА,78 уважаемого клуба превратился в болельщика свиней. Под своей авой стыдно стало троллить? Болельщики коней не поняли бы? Гыгыгы
Литейный 4
ответ пользователю severnyj84 (раскрыть)
Этот ЦСКА.78. Хотя такой же мясной как и Алсипедрас. Гыгыгы
Что стыдно было под своим cska.78 оскорблять Зенит и его болельщиков? Эх, был болельщиком уважаемого клуба. а стал подмахивальщиком свиней. Стыдно то как. гыгыгы
Литейный 4
ответ пользователю Александр Алексатов (раскрыть)
Да нее! Он снова перекрасится в cska.78. Был он болельщиком уважаемого клуба, а стал болельщиком свиней. На Панова смахивает. Гыгыгы
---------------------------------------------------------------------------------------------
На каком основании этот товарищ называет меня болельщиком свиней, у меня указано, что я за спартак болею?
Миша Вилков
Сегодня 18:45
ответ пользователю БеZуМныЙ (раскрыть)
Степан, гуляй лесом, да Славнова прихвати.
Миша Вилков
Сегодня 18:16
Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома.
Миша Вилков
Сегодня 19:15
ответ пользователю andreika20133 (раскрыть)
О малом возрасте обычно заикаются сами малолетки. Тем более, кого до сих пор зовут андрейка, сразу видно - щегол.
Миша Вилков
Сегодня 17:16
ответ пользователю grazie100 (раскрыть)
Ваше питерское ворье кругом засело. Всякие Мутко, Путлеры, Дюковы, Миллеры и прочая.....
Миша Вилков
Сегодня 12:56
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, Олимпик Лион команда называется. Но тебе только гыгыкать, да парой со Славновым по соккеру шастать.
Победы Лиону над злом
Миша Вилков
Сегодня 13:14
ответ пользователю severnyj84 (раскрыть)
Славнов, так и живешь тут на соккере.
Миша Вилков
Сегодня 18:45
ответ пользователю БеZуМныЙ (раскрыть)
Степан, гуляй лесом, да Славнова прихвати.
Миша Вилков
Сегодня 18:16
Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома.
Миша Вилков
Сегодня 19:15
ответ пользователю andreika20133 (раскрыть)
О малом возрасте обычно заикаются сами малолетки. Тем более, кого до сих пор зовут андрейка, сразу видно - щегол.
Миша Вилков
Сегодня 17:16
ответ пользователю grazie100 (раскрыть)
Ваше питерское ворье кругом засело. Всякие Мутко, Путлеры, Дюковы, Миллеры и прочая.....
Миша Вилков
Сегодня 12:56
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, Олимпик Лион команда называется. Но тебе только гыгыкать, да парой со Славновым по соккеру шастать.
Победы Лиону над злом
Миша Вилков
Сегодня 13:14
ответ пользователю severnyj84 (раскрыть)
Славнов, так и живешь тут на соккере.