Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»

Защитник «Зенита» рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.

Мы не делим матчи на важные и неважные. Будем стараться выиграть во всех матчах — и с «Лионом», и со «Спартаком». Мы готовимся играть против «Лиона», а не против отдельных футболистов. У них хорошая атакующая команда, так что отсутствие Депая ничего не меняет.