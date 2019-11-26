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Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»

сегодня, 17:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗавтра в 20:55 Не начался

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.

Мы не делим матчи на важные и неважные. Будем стараться выиграть во всех матчах — и с «Лионом», и со «Спартаком». Мы готовимся играть против «Лиона», а не против отдельных футболистов. У них хорошая атакующая команда, так что отсутствие Депая ничего не меняет.

«Лейпциг» и «Лион» — разные команды в плане атаки. Какое место занял бы «Лион» в РПЛ? Сложно сказать. Не хочу вдаваться в подробности, но у «Лиона» есть сильные футболисты в атаке. Тренеры нам все расскажут про соперника и как лучше готовиться к этой игре.

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alexgurzan
alexgurzan ответил Миша Вилков
   57 / 862
сегодня в 20:54
Алекс, приветствую. А основной аккаунт этого батона (Литейный 4) не хотите на карандаш поставить? Он строчит с него, дожидается ожидаемого ответа и бежит к вам жаловаться со своих клонов. Литейный 4 ответ пользователю Миша Вилков (раскрыть) Расскажи ка мил человек как ты из болельщика ЦСКА,78 уважаемого клуба превратился в болельщика свиней. Под своей авой стыдно стало троллить? Болельщики коней не поняли бы? Гыгыгы Литейный 4 ответ пользователю severnyj84 (раскрыть) Этот ЦСКА.78. Хотя такой же мясной как и Алсипедрас. Гыгыгы Что стыдно было под своим cska.78 оскорблять Зенит и его болельщиков? Эх, был болельщиком уважаемого клуба. а стал подмахивальщиком свиней. Стыдно то как. гыгыгы Литейный 4 ответ пользователю Александр Алексатов (раскрыть) Да нее! Он снова перекрасится в cska.78. Был он болельщиком уважаемого клуба, а стал болельщиком свиней. На Панова смахивает. Гыгыгы --------------------------------------------------------------------------------------------- На каком основании этот товарищ называет меня болельщиком свиней, у меня указано, что я за спартак болею?
Добрый вечер.
Периодически идёт проверка аккаунтов, некоторые удаляются, некоторые ставятся на карандаш, большая часть просто не доходит до пользователей. Но там есть много нюансов, ключевую роль играет количество нарушений в процентном соотношении. А у прыгающих по аккам, наверное, нет более интересных занятий, чем пытаться хоть как-то реализовать себя на нашем ресурсе, а следовательно они могут позволить себе тратить всё своё время на содержание аккаунтов в должном виде. Тут скорее жалеть их надо)
В общем, пересмотрю в ближайшее время и его аккаунты.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   224 / 862
сегодня в 20:24
не правильный вопрос правильный где бы были симпоподроожащие если бы в РПЛ играл Лион правильный ответ ПЕРМАНЕНТНО В ПЕРДИВЕ НА ВЕКИ ВЕКОВ
За адекватность
За адекватность
   84 / 862
сегодня в 20:22
Господин Караваев,а какое место ""Зенит" бы занимал в 5-ти ведущих лигах? Скоро посмотрю, сомневаюсь что далеко друг от друга ушли.Про зарплату бы лучше рассказал свою и игроков "Лиона", они бы офанарели,что пешком ходя по полю такие деньги можно получать..
Батон Судьбы
Батон Судьбы ответил alexgurzan
   492 / 862
сегодня в 20:20
Да, многовато. Поставлю на карандаш.
Его уже предупреждали и не раз.

unoejk
18.11.2019, 14:09
ответ пользователю Айфонутый (раскрыть)
Добрый день. Поправил. Если не прекратится, будем рассматривать снятие випа.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил alexgurzan
   13 / 862
сегодня в 20:13
Да, многовато. Поставлю на карандаш.
Алекс, приветствую.
А основной аккаунт этого батона (Литейный 4) не хотите на карандаш поставить?
Он строчит с него, дожидается ожидаемого ответа и бежит к вам жаловаться со своих клонов.


Литейный 4

ответ пользователю Миша Вилков (раскрыть)
Расскажи ка мил человек как ты из болельщика ЦСКА,78 уважаемого клуба превратился в болельщика свиней. Под своей авой стыдно стало троллить? Болельщики коней не поняли бы? Гыгыгы


Литейный 4

ответ пользователю severnyj84 (раскрыть)
Этот ЦСКА.78. Хотя такой же мясной как и Алсипедрас. Гыгыгы

Что стыдно было под своим cska.78 оскорблять Зенит и его болельщиков? Эх, был болельщиком уважаемого клуба. а стал подмахивальщиком свиней. Стыдно то как. гыгыгы


Литейный 4

ответ пользователю Александр Алексатов (раскрыть)
Да нее! Он снова перекрасится в cska.78. Был он болельщиком уважаемого клуба, а стал болельщиком свиней. На Панова смахивает. Гыгыгы
---------------------------------------------------------------------------------------------

На каком основании этот товарищ называет меня болельщиком свиней, у меня указано, что я за спартак болею?
alexgurzan
alexgurzan ответил Батон Судьбы
   57 / 862
сегодня в 20:06
Не многовато ли этот товарищ оставляет грязного троллинга? Уже не раз про нему писали юзеры. Миша Вилков Сегодня 18:45 ответ пользователю БеZуМныЙ (раскрыть) Степан, гуляй лесом, да Славнова прихвати. Миша Вилков Сегодня 18:16 Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома. Миша Вилков Сегодня 19:15 ответ пользователю andreika20133 (раскрыть) О малом возрасте обычно заикаются сами малолетки. Тем более, кого до сих пор зовут андрейка, сразу видно - щегол. Миша Вилков Сегодня 17:16 ответ пользователю grazie100 (раскрыть) Ваше питерское ворье кругом засело. Всякие Мутко, Путлеры, Дюковы, Миллеры и прочая..... Миша Вилков Сегодня 12:56 ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть) Степан, Олимпик Лион команда называется. Но тебе только гыгыкать, да парой со Славновым по соккеру шастать. Победы Лиону над злом Миша Вилков Сегодня 13:14 ответ пользователю severnyj84 (раскрыть) Славнов, так и живешь тут на соккере.
Да, многовато. Поставлю на карандаш.
Батон Судьбы
Батон Судьбы
   492 / 862
сегодня в 19:53
Не многовато ли этот товарищ оставляет грязного троллинга? Уже не раз про нему писали юзеры.

Миша Вилков
Сегодня 18:45
ответ пользователю БеZуМныЙ (раскрыть)
Степан, гуляй лесом, да Славнова прихвати.

Миша Вилков
Сегодня 18:16
Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома.

Миша Вилков
Сегодня 19:15
ответ пользователю andreika20133 (раскрыть)
О малом возрасте обычно заикаются сами малолетки. Тем более, кого до сих пор зовут андрейка, сразу видно - щегол.

Миша Вилков
Сегодня 17:16
ответ пользователю grazie100 (раскрыть)
Ваше питерское ворье кругом засело. Всякие Мутко, Путлеры, Дюковы, Миллеры и прочая.....

Миша Вилков
Сегодня 12:56
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, Олимпик Лион команда называется. Но тебе только гыгыкать, да парой со Славновым по соккеру шастать.
Победы Лиону над злом

Миша Вилков
Сегодня 13:14
ответ пользователю severnyj84 (раскрыть)
Славнов, так и живешь тут на соккере.
Бубнин
Бубнин
   87 / 862
сегодня в 19:50
"Если мы забьем больше голов чем "Лион", то выиграем у них".
Penokkio
Penokkio
   524 / 862
сегодня в 19:49
Что за вопросы. И дурака спросишь, даже он ответит, что без вопросов первое. Тут даже Газпром, Оренбург и Динамо-Сочи (Санкт-Петербург) все вместе не помогут, а у остальных команд и шансов нет
mihaluch
mihaluch
   96 / 862
сегодня в 19:46
Какое бы не занял, но всегда будет выше "Спартака".
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   463 / 862
сегодня в 19:44
Конечно на 1 месте был бы
andreika20133
andreika20133 ответил Миша Вилков
   130 / 862
сегодня в 19:19
О малом возрасте обычно заикаются сами малолетки. Тем более, кого до сих пор зовут андрейка, сразу видно - щегол.
Ну я добился от тебя не ребячего тролига А взрослых слов----------------------- С победой тебя Миша!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Миша Вилков
Миша Вилков ответил andreika20133
   13 / 862
сегодня в 19:15
Твоя попытка постоянно нести глупую хрень против Зенита говорит только о твоём малом возрасте. Стань взрослей поговори с людьми о недостатках но объективно . И тебя сразу внесут в группу неглупых людей. Я надеюсь что ты это понял .
    Лиговский
    Лиговский
       263 / 862
    сегодня в 19:09
    Интересно, какое бы место заняли свиньи в третьей лиге Франции?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 862
    сегодня в 19:04
    Очень правильно сказал....
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Миша Вилков
       2 / 862
    сегодня в 19:00
    Степан, гуляй лесом, да Славнова прихвати.
      Свинолет
      Свинолет ответил Миша Вилков
         438 / 862
      сегодня в 18:50
      Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома.
        andreika20133
        andreika20133 ответил Миша Вилков
           130 / 862
        сегодня в 18:49
        Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома.
        Твоя попытка постоянно нести глупую хрень против Зенита говорит только о твоём малом возрасте. Стань взрослей поговори с людьми о недостатках но объективно . И тебя сразу внесут в группу неглупых людей. Я надеюсь что ты это понял .
        Свинолет
        Свинолет
           438 / 862
        сегодня в 18:49
        Караваев с Рубином не плохо играл. Только Лион не Рубин.
        Миша Вилков
        Миша Вилков ответил БеZуМныЙ
           13 / 862
        сегодня в 18:45
        За своим Спартаком лучше следи.
        Степан, гуляй лесом, да Славнова прихвати.
        БеZуМныЙ
        БеZуМныЙ ответил Миша Вилков
           309 / 862
        сегодня в 18:42
        Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома.
        За своим Спартаком лучше следи.
        БеZуМныЙ
        БеZуМныЙ
           309 / 862
        сегодня в 18:42
        Гонял бы всех подряд.
        Литейный 4
        Литейный 4
           2 / 862
        сегодня в 18:25
        Были бы клубы типа Лиона, то свиньи были бы аутсайдерами в Пердиве. Гыгыгы
        Миша Вилков
        Миша Вилков
           13 / 862
        сегодня в 18:16
        Лучше бы сказал, какое место занял проект во Франции, без судей газпрома.
        Abverin
        Abverin
           49 / 862
        сегодня в 17:57
        Ясно одно, был бы выше свиней, однозначно.
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