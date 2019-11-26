ГлавнаяНовости

Гендиректор «Анжи» рассказал про арест клубного автобуса

сегодня, 16:12

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал арест клубного автобуса из-за долгов команды.

Мы бы хотели ещё раз прояснить ситуацию с арестом нашего автотранспорта. Данный арест был наложен как обеспечительная мера ещё в конце 2018 года. Эта мера подразумевает запрет на продажу имущества, но не на его дальнейшее использование. Мы контролируем ситуацию, транспорт находится в пользовании ФК «Анжи». Команда как пользовалась автобусом, так и будет пользоваться им дальше. Мы благополучно доиграли осеннюю часть сезона и вышли в отпуск. В январе «Анжи» соберётся вновь и начнёт подготовку к весенним играм. Динамика выплаты долгов положительная, наши задолженности уменьшаются.

На сегодняшний день клуб продолжает работать над решением вопроса по выплате долгов, в том числе по налогам. Мы никогда не скрывали и не отрицали наличие у нас задолженностей, и сейчас мы по-прежнему намерены постепенно выплатить всё в полной мере.

К сожалению, недобросовестные журналисты, которые подняли старую информацию об аресте транспорта и подали ее как новую с громкими заголовками, только нагнетают обстановку и не способствуют нашей работе. Мы хотели бы всех немного успокоить: никуда имущество клуба не пропало и никто его у нас не забирал. Команда будет и дальше ездить на выездные матчи ПФЛ на автобусе, а руководство клуба работать над решением финансовых проблем.

Как я уже говорил ранее, у нас перед нынешним составом долгов нет вовсе: ребята получили всё до копейки. Текущей задолженности нет. Долги остались перед некоторыми бывшими игроками, причем эти долги продолжают выплачиваться и уменьшаться. На прошлой неделе мы выплатили деньги сотрудникам клуба и игрокам прошлого состава. В первую очередь мы нацеливаемся закрыть остатки долгов по зарплате.

Напомним, что недавно «Анжи» объявил об отставке Валерия Бармина.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Министр спорта РФ: «Спокойно готовимся к проведению Евро»
Сегодня, 20:28 Комментарии5
Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»
Сегодня, 17:56 Комментарии25
Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной»
Сегодня, 17:45 Комментарии8
Семак: «Сейчас у нас мысли только о „Лионе“»
Сегодня, 17:38 Комментарии35
Попов - о холоде: «Нужно одеваться теплее и не стоять на месте»
Сегодня, 17:18 Комментарии2
Попов: «Мы очень заряжены»
Сегодня, 17:09 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сканер
сканер
   330 / 862
сегодня в 20:47
Удачи Анжи!Долги гасят,значит выходят из кризиса,а игра придёт!Как долги погасят втобус можно продать ФК"Байкал".Там говорят эксПЕРД есть "супер" разбирало в футболе)))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил NAZAR 007
   115 / 862
сегодня в 20:34
Немалому числу соккерчан не помешало бы в Дагестан съездить ) На месте понять, куда попали, как общаться , и чем дышит народ )
    Байкал-38
    Байкал-38
       148 / 862
    сегодня в 20:23
    Привет! Да, ну этот Анжи, таким командам вообще не место в большом футболе.
    Поболеем за наших в Европе!!! Всем нашим удачи и по возможности больше побед!!!
    mangoх12
    mangoх12 ответил Байкал-38
       34 / 862
    сегодня в 20:02
    В ДАгЕстане всегда был один клуб, это Динамо "Махачкала". Анжи это клуб без какой то там истории. Правление Керимова больше улыбку вызывает, изрядно повеселили народ. Надо Динамо возрождать!!!
    Привет ,Да, согласен это клуб с историей . а Анжи был проект . только "Дагестан" ))
    Байкал-38
    Байкал-38
       148 / 862
    сегодня в 19:34
    В ДАгЕстане всегда был один клуб, это Динамо "Махачкала". Анжи это клуб без какой то там истории. Правление Керимова больше улыбку вызывает, изрядно повеселили народ.
    Надо Динамо возрождать!!!
    averoniy
    averoniy
       296 / 862
    сегодня в 19:04
    А мячик последний не конфисковали, ранее сам Хиддинг тренеровал.
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       15 / 862
    сегодня в 18:51
    Немалому числу соккерчан не помешало бы в Дагестан съездить )

    На месте понять, куда попали, как общаться , и чем дышит народ )
    Байкал-38
    Байкал-38
       148 / 862
    сегодня в 18:39
    Мы хотели бы всех немного успокоить: никуда имущество клуба не пропало и никто его у нас не забирал.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151910/anzhi

    Смешная фраза!!! А какое имущество у Анжи? Базы никогда не было (аренда), стадиона тоже никогда не было (анжи арена не собственность клуба, аренда), неужели автобус самое большое имущество клуба?
    В своё время Керимов позабавился и народ посмешил!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
       148 / 862
    сегодня в 18:31
    Как я уже говорил ранее, у нас перед нынешним составом долгов нет вовсе: ребята получили всё до копейки.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151910/anzhi

    Вот именно, что копейки получает нынешний состав, наверное даже на стройках работают и вагоны разгружают вместо тренировок!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       155 / 862
    сегодня в 18:13
    О коррупции не слово, всё во временное пользование!
    cska plus
    cska plus
       18 / 862
    сегодня в 17:50
    И автобус арестовали скоро коврики из комнат заберут.
    ДАША Д
    ДАША Д
       233 / 862
    сегодня в 16:15
    Будут теперь на попутках на выезд ездить.
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       76 / 862
    сегодня в 16:15
    Анжи еще есть?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100