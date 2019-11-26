Гендиректор «Анжи» рассказал про арест клубного автобуса

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал арест клубного автобуса из-за долгов команды.

Мы бы хотели ещё раз прояснить ситуацию с арестом нашего автотранспорта. Данный арест был наложен как обеспечительная мера ещё в конце 2018 года. Эта мера подразумевает запрет на продажу имущества, но не на его дальнейшее использование. Мы контролируем ситуацию, транспорт находится в пользовании ФК «Анжи». Команда как пользовалась автобусом, так и будет пользоваться им дальше. Мы благополучно доиграли осеннюю часть сезона и вышли в отпуск. В январе «Анжи» соберётся вновь и начнёт подготовку к весенним играм. Динамика выплаты долгов положительная, наши задолженности уменьшаются.

На сегодняшний день клуб продолжает работать над решением вопроса по выплате долгов, в том числе по налогам. Мы никогда не скрывали и не отрицали наличие у нас задолженностей, и сейчас мы по-прежнему намерены постепенно выплатить всё в полной мере.

К сожалению, недобросовестные журналисты, которые подняли старую информацию об аресте транспорта и подали ее как новую с громкими заголовками, только нагнетают обстановку и не способствуют нашей работе. Мы хотели бы всех немного успокоить: никуда имущество клуба не пропало и никто его у нас не забирал. Команда будет и дальше ездить на выездные матчи ПФЛ на автобусе, а руководство клуба работать над решением финансовых проблем.

Как я уже говорил ранее, у нас перед нынешним составом долгов нет вовсе: ребята получили всё до копейки. Текущей задолженности нет. Долги остались перед некоторыми бывшими игроками, причем эти долги продолжают выплачиваться и уменьшаться. На прошлой неделе мы выплатили деньги сотрудникам клуба и игрокам прошлого состава. В первую очередь мы нацеливаемся закрыть остатки долгов по зарплате.