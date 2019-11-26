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Попов: «Мы очень заряжены»

сегодня, 17:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал30.11.2019 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов готовится к поединку против «Урала» в рамках 18-го тура РПЛ.

Мы давно не побеждаем? Думаю, что спортивная злость всегда должна быть, даже на тренировках. Мы очень заряжены, хотим победить и ждем наших болельщиков. Они всегда сильно нас поддерживают, поэтому я уверен, что и в этот раз будет очень хорошая атмосфера.

Мне нравится «Урал», они показывают симпатичный футбол. Обе команды любят атаковать, поэтому зрителям должно быть интересно.

Недавно футболист рассказал о задачах команды в текущем сезоне.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
   79 / 862
сегодня в 20:17
Удачи Уралу!
Cremen
Cremen
   58 / 862
сегодня в 19:10
Будет как с Динамо.
mihaluch
mihaluch
   96 / 862
сегодня в 18:41
Долго заряжают, но зато мимо стреляют.
Аксинья
Аксинья
   181 / 862
сегодня в 18:11
Я понимаю что вы заряжены, но судьи заряжены в разы круче...Извини, браток, но ничейка для "Ростова" это будет за счастье...
Cremen
Cremen
   58 / 862
сегодня в 18:04
Урал красивой победы над пердивной командой!
Т34
Т34
   14 / 862
сегодня в 17:37
Если заряжены, то стреляйте. Да не промахнитесь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 862
сегодня в 17:34
Осталось 2-е игры...
Удачи и побед Ростову...и дома и в Москве..))
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