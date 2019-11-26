Попов: «Мы очень заряжены»

Полузащитник «Ростова» готовится к поединку против «Урала» в рамках 18-го тура РПЛ .

Мы давно не побеждаем? Думаю, что спортивная злость всегда должна быть, даже на тренировках. Мы очень заряжены, хотим победить и ждем наших болельщиков. Они всегда сильно нас поддерживают, поэтому я уверен, что и в этот раз будет очень хорошая атмосфера.

Мне нравится «Урал», они показывают симпатичный футбол. Обе команды любят атаковать, поэтому зрителям должно быть интересно.