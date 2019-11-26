Семак: «Сейчас у нас мысли только о „Лионе“»

Наставник «Зенита» рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.

За исключением поражения в Марселе, «Лион» играет хорошо. Состав остался почти тем же. Предпочитает играть в два опорных. Это то изменение, которое сейчас бросается глаза.

Практически не бывает матчей, в которых одна команда доминирует все 90 минут. Уровень соперников, особенно в выездных матчах, очень высокий. Нужно сохранять концентрацию и не забывать о сопернике, который тоже хочет выиграть.

Сейчас у всех мысли о «Лионе». О том, с кем мы будем играть потом, сейчас никого не интересует.