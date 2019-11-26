Семак: «Сейчас у нас мысли только о „Лионе“»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.
За исключением поражения в Марселе, «Лион» играет хорошо. Состав остался почти тем же. Предпочитает играть в два опорных. Это то изменение, которое сейчас бросается глаза.
Практически не бывает матчей, в которых одна команда доминирует все 90 минут. Уровень соперников, особенно в выездных матчах, очень высокий. Нужно сохранять концентрацию и не забывать о сопернике, который тоже хочет выиграть.
Сейчас у всех мысли о «Лионе». О том, с кем мы будем играть потом, сейчас никого не интересует.
Раз нам нужна победа, нужно забивать. Но в глобальном смысле нужно соблюсти баланс. То, что мы пропускаем в каждом матче ЛЧ, говорит и о нашем уровне, и об уровне наших соперников. Конечно, это дает пищу для размышлений.
Посмотрим, чьи клыки окажутся острее и кто надаёт по щам оппоненту.
Дзюба уже разглагольствовал?)
Посмотрим, чьи клыки окажутся острее и кто надаёт по щам оппоненту.
Дзюба уже разглагольствовал?)
УДАЧИ ЛИОНУ.
УДАЧИ ЛИОНУ.
Кто и что противопоставит "ткачам"?... Тем не менее, - успеха и победы!
Кто и что противопоставит "ткачам"?... Тем не менее, - успеха и победы!