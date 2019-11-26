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Семак: «Сейчас у нас мысли только о „Лионе“»

сегодня, 17:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗавтра в 20:55 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.

За исключением поражения в Марселе, «Лион» играет хорошо. Состав остался почти тем же. Предпочитает играть в два опорных. Это то изменение, которое сейчас бросается глаза.

Практически не бывает матчей, в которых одна команда доминирует все 90 минут. Уровень соперников, особенно в выездных матчах, очень высокий. Нужно сохранять концентрацию и не забывать о сопернике, который тоже хочет выиграть.

Сейчас у всех мысли о «Лионе». О том, с кем мы будем играть потом, сейчас никого не интересует.

Раз нам нужна победа, нужно забивать. Но в глобальном смысле нужно соблюсти баланс. То, что мы пропускаем в каждом матче ЛЧ, говорит и о нашем уровне, и об уровне наших соперников. Конечно, это дает пищу для размышлений.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   47 / 862
сегодня в 21:03
Вроде что то сказал и ничего не сказал. Прочитал три раза и понял. что Семак не журналист, мягко говоря. Чувствуется, что он побаивается ткачей.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   249 / 862
сегодня в 20:56
В случае поражения мысли можно будет переключить на отпуск.
Морозовский
Морозовский ответил Свинолет
   9 / 862
сегодня в 20:48
Спартак отодрать Зенит успеет. Сейчас дела поважнее будут.
Согласен, что "Спартак" отодрать "Зенит" успеет! Трёху положат, правда один из этих трёх голов Иванович Мишане Кержакову меж ног кержакнёт!
Заполярный
Заполярный ответил ziborock
   94 / 862
сегодня в 20:09
Львы раскукарекались!)
ГДЕ ТЫ В БОМЖЕ ЛЬВА УВИДЕЛ
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   14 / 862
сегодня в 20:04
Одни почитатели свиней собрались на ветке. Их то свиньи раз в 15 лет бывают на таких турнирах. Гыгыгы
Я смотрю Гыгыгы, что самый главный почитатель свиней это ты. Не одной ветки спартаковской не пропускаешь, и все твои, наполненные хренью опусы о Спартаке.
Бубнин
Бубнин
   87 / 862
сегодня в 19:56
"Раз нам нужна победа, нужно забивать." Высок полет тренерской мысли!
ziborock
ziborock
   6 / 862
сегодня в 19:49
Львы раскукарекались!)
Батон Судьбы
Батон Судьбы
   492 / 862
сегодня в 19:29
Главное вложить правильный настрой в умы футболистов. Зенит может и должен победить Лион.
drug01
drug01
   189 / 862
сегодня в 19:26
Конечно Лион важней!!!! А как Дзюба готов....????
viv
viv
   221 / 862
сегодня в 19:15
Даже ничья не устроит лазурно-голубых....
Big krendel
Big krendel
   28 / 862
сегодня в 19:13
Зениту нужна только победа. Удачи.
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 862
сегодня в 19:08
Решающий матч.
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил Свинолет
   50 / 862
сегодня в 19:06
Спартак отодрать Зенит успеет. Сейчас дела поважнее будут.
Кого там драть, жалкий середняк, близкий к пердиву.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Свинолет
   2 / 862
сегодня в 18:54
Спартак отодрать Зенит успеет. Сейчас дела поважнее будут.
Кто их только не дерет в этом сезоне. Команда у них уже уровня Пердива. Гыгыгы
Свинолет
Свинолет
   438 / 862
сегодня в 18:47
Спартак отодрать Зенит успеет. Сейчас дела поважнее будут.
Морозовский
Морозовский
   9 / 862
сегодня в 18:44
Трепло конкретное.
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ ответил d_fincher
   309 / 862
сегодня в 18:40
Всей страной болеем против Зенита. Чем раньше он сгинет, тем быстрее наш футбол очнется от спячки.
Твоя страна ограничена забором Тарасовки? )
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
   309 / 862
сегодня в 18:40
Победы российскому клубу над лягушатниками.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 862
сегодня в 18:28
Одни почитатели свиней собрались на ветке. Их то свиньи раз в 15 лет бывают на таких турнирах. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 862
сегодня в 18:27
Надо думать только о Лионе. Аутсайдеров потом успеем прихлопнуть. Это они неделю будут готовится к их битве года. Гыгыгы
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   20 / 862
сегодня в 18:22
Семак будет играть в 8 дефов и лев в атаке((( интересно!
makkie
makkie
   7 / 862
сегодня в 18:22
Жребий свёл Львов со львятами (котятами).
Посмотрим, чьи клыки окажутся острее и кто надаёт по щам оппоненту.

Дзюба уже разглагольствовал?)
Заполярный
Заполярный
   94 / 862
сегодня в 18:17
СЕМАК. ВСЕ МЫСЛИ КАК НЕ ВЛЕТЕТЬ ПО ВЗРОСЛОМУ.
УДАЧИ ЛИОНУ.
Заполярный
Заполярный ответил Faustello
   94 / 862
сегодня в 18:12
Лион в переводе это случайно не Лев? ))
ЛЕВ НО НЕ ГОЛУБОЙ.
d_fincher
d_fincher
   61 / 862
сегодня в 18:12
Всей страной болеем против Зенита. Чем раньше он сгинет, тем быстрее наш футбол очнется от спячки.
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   1 / 862
сегодня в 18:10
Удачи вам ребята, болеем за вас.
А че за петухеева уже все ?
particular
particular
   16 / 862
сегодня в 18:10
Игры с Лейпцигом тоже дают пищу для размышлений...
Кто и что противопоставит "ткачам"?... Тем не менее, - успеха и победы!
spartach n1
spartach n1
   1 / 862
сегодня в 18:10
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   20 / 862
сегодня в 18:06
Лион зенит? а кто ето?
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   20 / 862
сегодня в 18:04
Лион на классе победит на распиле!
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