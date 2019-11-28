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«Зальцбург» разобрался с «Генком»

сегодня, 00:53
ГенкЛоготип футбольный клуб Генк1 : 4Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Генк» проиграл «Зальцбургу». Австрийцы набрали 7 очков, но пока остаются лишь на 3-м месте. «Генк» с 1 баллом потерял шансы на евровесну.

Генк, стадион Люминус Арена

«Генк» - «Ред Булл Зальцбург» 1:4 (0:2)
Голы: Саматта 85 - Дака 43, Минамино 45, Хван 69, Халанд 87

«Генк»: Куке, Мехле, Деваст, Лукуми Бонила, Де Норре, Куэста Фигероа, Ито (Хаджи 79), Грошовски (Онуачу 59), Берге, Пайнтсил (Бонгонда 65), Саматта
Главный тренер: Вольф Ханнес.

«Ред Булл Зальцбург»: Коронель, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Мвепу, Юнузович, Собослои (Окугава 80), Минамино (Валлчи 89), Хван, Дака (Халанд 62)
Главный тренер: Марш Джесс.

Предупреждения: Юнузович 21, Кристенсен 46, Саматта 74

В другом матче группы сражались «Ливерпуль» и «Наполи».

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