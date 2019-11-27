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«Зенит» уверенно переиграл «Лион»

вчера, 22:47
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«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Забитыми голами в матче отметились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»

«Зенит» - «Лион» 2:0 (1:0)
Голы: Дзюба 42, Оздоев 84

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин 90+2), Вильмар Барриос, Оздоев, Дриусси (Жирков 81), Азмун (Ерохин 83), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Андерсен (Гуири 83), Марсал (Коне 58), Денайе, Траоре, Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки 75), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Кузяев 16, Андерсен 29, Марсал 43, Дюбуа 44, Вильмар Барриос 57, Оздоев 73, Ракицкий 89

Благодаря этой победе «Зенит» сравнялся по набранным очкам с «Лионом» и делит второе-третье место в группе G.

В параллельном матче «Валенсия» и «Челси» сыграли вничью.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 899
сегодня в 00:19
Так а почему гостевые трибуны были пустыми то?
Все форумы пестрили кб поддержкой французов, а по факту сидело там 1,5 Франсуа. На билет денег не хватило или вся поддержка заключалась в нажимании кнопок клавиатуры?
Clavан
Clavан
   258 / 899
сегодня в 00:16
Свиньи лучше бы вспомнили матчи с Брагой или ПАОКом.
Гавроша
Гавроша ответил Ген Геныч
   54 / 899
сегодня в 00:14
Какие?!!!!В контратаке?!!!)))))))))))))Не смеши,на контратаках всегда скорости нормальные у всех команд!!!!!!!!!Ну а про Питер я уже все написал!!!!)))))Глянь матчи Лиона и Бенфики ,которые не в Питере и все увидишь!)))))))))))))
Ни одна наша команда не выдержала бы их темпа. Мяч у них ходил очень быстро.

Видимо, мы как обычно смотрели разные матчи и болели за разные команды.
морозз
морозз ответил Алексей1980
   74 / 899
сегодня в 00:13
Сам ты.... Мы давно уже ЛЬВЫ!!! И стадион с отоплением.
Алексей, нельзя отрешаться от прошлого и настоящего...Львы это Питер, а болелы Зенита всегда были бомжами!
Багор
Багор
   39 / 899
сегодня в 00:10
Свиньи смакуют матч Зенита, у себя смаковать нечего, если только перспективы пердива.
n272nm
n272nm ответил Ген Геныч
   352 / 899
сегодня в 00:06
)))))))))))))))уже все давно привыкли,что Газпром всё в Российском футболе а так же и медиа спонсирует а так же и ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!Ты хоть припомни,когда Зенит в группе ЛЧ играл с топ-командой то?!!!!))))))))))))))Глянь матчи той же Бенфики и Лиона ,которые были не в Питере !!!!!!!))))Разница огромная,да даже для вас будет она большой!!!!!)))))))))))))))))
Твое мнение мне не интересно. Ты из тех существ, которые привыкли поливать всех фекалиями. Ладно, ты Зенит ненавидишь. Но пытаться измазать помоями тех же Лион с Бенфикой, которые, по твоему мнению, продаются, как продажные девки, это крепкая пятерка. Если ты продаешься, то это не значит, что это делают футболисты играющие в еврокубках. Не суди людей по себе.
makkie
makkie
   6 / 899
сегодня в 00:06
Зенит с победой!
Только ее уверенной ну никак не назовешь, преимущество по счету, везение и автобус. Но победа.

https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a17/1911/d9/73385cfe7453.jpg
Roman73
Roman73
   300 / 899
сегодня в 00:06
А кто знает, почему Семак сидел за стеклом , а не с командой ?
Подхалимом я его не знаю.
Багор
Багор
   39 / 899
сегодня в 00:05
Свиньи смакуют матч, у своих не ахти в еврокубках.
d_fincher
d_fincher
   82 / 899
сегодня в 00:05
Ох как вас Спартак будет гонять прямо в Питере. Напомню потом ваше ликование в комментах.
Roman73
Roman73
   300 / 899
сегодня в 00:04
разве, что по счёту.
У Зенита не было игрового преимущества.
Но надо сказать оборонялись они неплохо.
time out
time out
   60 / 899
сегодня в 00:02
Зенит уверенно переиграл Лион? Он переиграл в счете. А вот про уверенность - надо быть поскромней. Просто дико повезло.
d_fincher
d_fincher ответил Литейный 4
   82 / 899
сегодня в 00:02
С победой Россия. А злопыхателям Дзюба захлопнул форточку. Гыгыгы
Испытываю наслаждение, наблюдая, как в отсутствие собственных воспитанников, фанаты Зенита болеют за воспитанника Спартака. И как болеют! Взахлеб)
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Lu4nik
   33 / 899
вчера в 23:59
Локо.. что же вам вчера так играть мешало?(((
АГ+ реализация,да и Байер не пешком ходил если что,да и по сильнее нынешнего Лиона он будет!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   30 / 899
вчера в 23:58
Сегодня рикошет был счастливым, а вчера несчастным!!!
Питер с победой!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил n272nm
   33 / 899
вчера в 23:58
Всех с победой! Россию с очками в общую еврокопилку! Зениту удачи в матче с Бенфикой. Москва, уймись уже. Мы прекрасно знаем, что вчера было не стыдно, а сегодня стыдно. Вчера была мега игра, а сегодня чудом отскочили. Мы в Питере к этому давно привыкли. Спорить с вами бесполезно, это понимают все нормальные люди. Поэтому рекомендую просто посмотреть на счет на табло и на турнирную таблицу. Как там у московских клубов дела обстоят. Особо упоротым рекомендую выяснить с кем в последнем раунде группового этапа играет Спартак. Вот это оно самое, да. Это все ваши комменты, пропитанные злобой и завистью. В утешение могу вам заметить, что в нашей группе еще ничего не решено и Зенит не гарантировал себе место не то что в ЛЧ, но и в ЛЕ. Особенно если учесть, что Бенфика после первого тайма выигрывает у Лейпцига.
)))))))))))))))уже все давно привыкли,что Газпром всё в Российском футболе а так же и медиа спонсирует а так же и ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!Ты хоть припомни,когда Зенит в группе ЛЧ играл с топ-командой то?!!!!))))))))))))))Глянь матчи той же Бенфики и Лиона ,которые были не в Питере !!!!!!!))))Разница огромная,да даже для вас будет она большой!!!!!)))))))))))))))))
Lu4nik
Lu4nik
   294 / 899
вчера в 23:56
Локо.. что же вам вчера так играть мешало?(((
Big krendel
Big krendel
   32 / 899
вчера в 23:52
Нужная победа. Спасибо Зенит.
n272nm
n272nm
   352 / 899
вчера в 23:51
Всех с победой! Россию с очками в общую еврокопилку! Зениту удачи в матче с Бенфикой. Москва, уймись уже. Мы прекрасно знаем, что вчера было не стыдно, а сегодня стыдно. Вчера была мега игра, а сегодня чудом отскочили. Мы в Питере к этому давно привыкли. Спорить с вами бесполезно, это понимают все нормальные люди. Поэтому рекомендую просто посмотреть на счет на табло и на турнирную таблицу. Как там у московских клубов дела обстоят. Особо упоротым рекомендую выяснить с кем в последнем раунде группового этапа играет Спартак. Вот это оно самое, да. Это все ваши комменты, пропитанные злобой и завистью. В утешение могу вам заметить, что в нашей группе еще ничего не решено и Зенит не гарантировал себе место не то что в ЛЧ, но и в ЛЕ. Особенно если учесть, что Бенфика после первого тайма выигрывает у Лейпцига.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил PiterGrad
   13 / 899
вчера в 23:50
Респект, приятно что есть эксперты и адекватные на Неве
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Гавроша
   33 / 899
вчера в 23:49
Я когда писал уже посчитал, что лейпциг выиграет у бенфики. А тем похоже все до лампочки.
Почему же до лампочки то!!!!!!!!!!Ты глянь еще и противостояние Бенфики и Лиона-глянь как там играли команды и как они же играли в Питере и все встанет на свои места!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
Гавроша
Гавроша ответил ошалевший
   54 / 899
вчера в 23:48
никто не вышел и никто не вылетел ещё,вроде не сложная математика
Я когда писал уже посчитал, что лейпциг выиграет у бенфики. А тем похоже все до лампочки.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ПерекатиПоле
   724 / 899
вчера в 23:48
согласен очень мощная команда по физике и не слабая по мастерству, они по физике превосходят очень сильно всех
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ПерекатиПоле
   33 / 899
вчера в 23:47
Про Лейпциг в Питере пешком ходил - смешно. Я подобных команд в Питере не видел, ни на Петровиче, ни на Газпром арене. Близко к ней Боруссия Д была. И то 1 тайм всего. Лейпциг же как заведённые носились, по мне так команда уровня 1/2 ЛЧ.
Для тебя это скорости?!!!!!!!!!))))))))Лейпциг играл почти как Бельгия с Россией!!!!!!!И если для тебя это скорости,то тогда понятно почему ты Зенит считаешь великим клубом!!!!!))))))))))))))))))
ошалевший
ошалевший ответил Гавроша
   381 / 899
вчера в 23:47
Посмотрел - лейпциг проигрывает. Неужели раз они из группы вышли, так решили все слить?
никто не вышел и никто не вылетел ещё,вроде не сложная математика
PiterGrad
PiterGrad
   554 / 899
вчера в 23:46
Там Бенфика Лейпциг наказывает.....можем и в ЛЕ не попасть..так что не стоит тут орать что мы молодцы. Игры как не было так и нет..очередную Уфу увидел..мяч держать совсем не умеют.
Гавроша
Гавроша
   54 / 899
вчера в 23:46
Посмотрел - лейпциг проигрывает. Неужели раз они из группы вышли, так решили все слить?
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Гавроша
   33 / 899
вчера в 23:46
Какой пешком? Ты хоть матч смотрел? В нашем чемпионате такие скорости немыслимы.
Какие?!!!!В контратаке?!!!)))))))))))))Не смеши,на контратаках всегда скорости нормальные у всех команд!!!!!!!!!Ну а про Питер я уже все написал!!!!)))))Глянь матчи Лиона и Бенфики ,которые не в Питере и все увидишь!)))))))))))))
ошалевший
ошалевший ответил ПерекатиПоле
   381 / 899
вчера в 23:44
Про Лейпциг в Питере пешком ходил - смешно. Я подобных команд в Питере не видел, ни на Петровиче, ни на Газпром арене. Близко к ней Боруссия Д была. И то 1 тайм всего. Лейпциг же как заведённые носились, по мне так команда уровня 1/2 ЛЧ.
ахаха,1/2? лейпциг дома влетел этому середняку франции,сейчас летит дохлой бенфике,как по мне у зальцбурга посильнее сейчас команда.лейпциг только на зинке и вылез
Юрниекс
Юрниекс
   302 / 899
вчера в 23:43
Ну хоть какая то приятная новость.Молодцы!
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