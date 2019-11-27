«Зенит» уверенно переиграл «Лион»

«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Забитыми голами в матче отметились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.
Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»
«Зенит» - «Лион» 2:0 (1:0)
Голы: Дзюба 42, Оздоев 84
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин 90+2), Вильмар Барриос, Оздоев, Дриусси (Жирков 81), Азмун (Ерохин 83), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Андерсен (Гуири 83), Марсал (Коне 58), Денайе, Траоре, Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки 75), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Кузяев 16, Андерсен 29, Марсал 43, Дюбуа 44, Вильмар Барриос 57, Оздоев 73, Ракицкий 89
Благодаря этой победе «Зенит» сравнялся по набранным очкам с «Лионом» и делит второе-третье место в группе G.
В параллельном матче «Валенсия» и «Челси» сыграли вничью.
Все форумы пестрили кб поддержкой французов, а по факту сидело там 1,5 Франсуа. На билет денег не хватило или вся поддержка заключалась в нажимании кнопок клавиатуры?
Все форумы пестрили кб поддержкой французов, а по факту сидело там 1,5 Франсуа. На билет денег не хватило или вся поддержка заключалась в нажимании кнопок клавиатуры?
Видимо, мы как обычно смотрели разные матчи и болели за разные команды.
Видимо, мы как обычно смотрели разные матчи и болели за разные команды.
Только ее уверенной ну никак не назовешь, преимущество по счету, везение и автобус. Но победа.
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a17/1911/d9/73385cfe7453.jpg
Только ее уверенной ну никак не назовешь, преимущество по счету, везение и автобус. Но победа.
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a17/1911/d9/73385cfe7453.jpg
Подхалимом я его не знаю.
Подхалимом я его не знаю.
У Зенита не было игрового преимущества.
Но надо сказать оборонялись они неплохо.
У Зенита не было игрового преимущества.
Но надо сказать оборонялись они неплохо.
Питер с победой!!!
Питер с победой!!!