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«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью

вчера, 22:53
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«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Челси» 2:2 (1:1)
Голы: Солер 40, Васс 82 - Ковачич 41, Пулишич 50

Нереализованный пенальти: Парехо 65

«Валенсия»: Силлессен, Коста (Гамейро 67), Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес (Коклен 74), Парехо, Васс, Солер (Ли 78), Родриго, Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Эмерсон 72), Ковачич, Виллиан (Маунт 80), Абрахам (Батшуайи 46), Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Жоржиньо 7, Васс 32, Гарай 53, Аспиликуэта 55, Канте 73, Кепа 78, Паулиста 87

После этой ничьей, «Валенсия» и «Челси» делят первое-второе место в группе H, имея в своём активе 8 очков.

В параллельном матче «Зенит» победил «Лион».

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Все комментарии
Землянин
Землянин
   708 / 899
сегодня в 00:19
Ничья в пользу Аякса!!!
cska plus
cska plus
   16 / 899
сегодня в 00:19
На ничейеу и сыгради.
obana777
obana777
   78 / 899
сегодня в 00:13
Настреляли по паре голов. В пользу Аякса.
azkan
azkan ответил cannongun
   158 / 899
сегодня в 00:13
Лилька будет с сюрпризом для Лэмпса )
Может, но сможет ли?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   104 / 899
сегодня в 00:13
Валенсии нужно было побеждать.
EAGinLE
EAGinLE
   107 / 899
сегодня в 00:09
И ничья хорошо .
Apsny
Apsny
   335 / 899
вчера в 23:55
Валенсия какая-то несбалансированная.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   44 / 899
вчера в 23:30
Хорошая игра.
Abverin
Abverin
   64 / 899
вчера в 23:25
Жаль, что Валенсия дома не победила.
cannongun
cannongun
   112 / 899
вчера в 23:16
Лилька будет с сюрпризом для Лэмпса )
azkan
azkan
   158 / 899
вчера в 23:14
Пенальти по моему не было. Хотя Кепа и отбил. Судья показал Канте желтую не за что! Такой красивый отбор отобрал(
Игру Кепы не знаю как и оценить. Вроде и пенальти отбил, но и пропустил не обязательный. С другой стороны такой красивый гол испортил бы)) Плюсую его игре. Силлессен так же был великолепен в сейве удара от Абрама.
Абрахаму здоровья! Молодежь молодежью, но они быстро устают. В концовке Джемс просто ходил..
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 899
вчера в 23:13
Челси теперь только ЛЕ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Kurt Bekelman
   13 / 899
вчера в 23:12
Реал Спартак((
Вики((
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
   63 / 899
вчера в 23:10
Аки судьи решат
ПАОК-Спартак
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Kurt Bekelman
   13 / 899
вчера в 23:10
Аки судьи решат
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   63 / 899
вчера в 23:08
Челси то в пролете может остаться Оо
Сантус
Сантус
   75 / 899
вчера в 23:04
Игру увы не смотрел,но результат в пользу Челси.Аякс Вале просто так игру не отдаст
azkan
azkan
   158 / 899
вчера в 23:04
Жаркая игра была! Можно поздравить и ту и другую команду с ничьей.
От Валенсии не ожидал такой игры. Или оборона Челси так позволяла..
Обе команды отдали все силы.
А голешник от Васса это красота!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   38 / 899
вчера в 23:00
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
       427 / 899
    вчера в 22:59
    Родриго нужно в МЮ перейти
    DXTK
    DXTK
       134 / 899
    вчера в 22:58
    хороший результат для Челси, все же недавно играли с МС, и были немного подуставшими. с кем последняя игра с Лиллем? надо решать и выходить в плейофф.
    Шишанутый
    Шишанутый
       109 / 899
    вчера в 22:56
    Успешный результат для Валенсии. Молодцы, пока первые в групе! Теперь надо болеть за Лилль чтобы так все и осталось!
    George-CFC
    George-CFC
       513 / 899
    вчера в 22:56
    Что за матч! Просто чума...
    Валенсия была восхитительна!
    Думаю результат не мог быть другим. Ничего не ясно в этой группе.
    dimagas2
    dimagas2
       129 / 899
    вчера в 22:56
    Ничейка по делу,у Челси было 3 хороших момента по ходу игры,а у Валенсии уже в конце.
    Игроки Валенсии прям актер ,на актере,в Барселону пол состава так и просится,так падать от любого контакта и корчится от боли обязательно заценят сектанты.
    Типичный момент: средина второго тайма борьба на угловом Зума лупит коленом в спину Паулисте,Паулиста в стиле Неймара или Алвеса держась за нос корчится от боли)))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       11 / 899
    вчера в 22:56
    Очень зрелищный, дворовой футбол. Челси однозначно был лучше, Кепа монстр, несмотря на тупой мяч залетевший в его ворота. Цвайер мерзавец судил мерзко, чего только стоит ЖК Канте за чистейший отбор. Будем считать эту потерянную победу обраткой для наглосаксов за беспредельное судейство с Аяксом.
    DVL
    DVL
       367 / 899
    вчера в 22:55
    Столько моментов было у Валенсии, не дожали. Как можно так бездарно запороть моменты. Игра без центра поля
    alexfor
    alexfor ответил Strikers188
       182 / 899
    вчера в 22:55
    Родриго просто ничожество...лишил команду плэй-офф
    с чего бы? не факт
    dark_Akex
    dark_Akex
       591 / 899
    вчера в 22:55
    Пожалуй хороший результат, по игре. Давно не видел такого усталого Челси.
    Strikers188
    Strikers188
       217 / 899
    вчера в 22:54
    Родриго просто ничожество...лишил команду плэй-офф
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