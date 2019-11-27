«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Челси» 2:2 (1:1)
Голы: Солер 40, Васс 82 - Ковачич 41, Пулишич 50
Нереализованный пенальти: Парехо 65
«Валенсия»: Силлессен, Коста (Гамейро 67), Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес (Коклен 74), Парехо, Васс, Солер (Ли 78), Родриго, Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Эмерсон 72), Ковачич, Виллиан (Маунт 80), Абрахам (Батшуайи 46), Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Жоржиньо 7, Васс 32, Гарай 53, Аспиликуэта 55, Канте 73, Кепа 78, Паулиста 87
После этой ничьей, «Валенсия» и «Челси» делят первое-второе место в группе H, имея в своём активе 8 очков.
В параллельном матче «Зенит» победил «Лион».
От Валенсии не ожидал такой игры. Или оборона Челси так позволяла..
Обе команды отдали все силы.
А голешник от Васса это красота!
От Валенсии не ожидал такой игры. Или оборона Челси так позволяла..
Обе команды отдали все силы.
А голешник от Васса это красота!