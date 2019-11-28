Канделаки: «Поздравляю всех болельщиков „Зенита“ с отличной игрой»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки похвалила форварда «Зенита» после матча против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.

Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий: забив прекрасный гол. Ну а я поздравляю всех болельщиков «Зенита» с отличной игрой и с нетерпением жду матча с «Бенфикой». Меня устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов!