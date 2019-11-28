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Канделаки: «Поздравляю всех болельщиков „Зенита“ с отличной игрой»

сегодня, 08:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки похвалила форварда «Зенита» Артема Дзюбу после матча против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов. 

Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий: забив прекрасный гол. Ну а я поздравляю всех болельщиков «Зенита» с отличной игрой и с нетерпением жду матча с «Бенфикой». Меня устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов!

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   91 / 908
сегодня в 09:20
Поздравления поздравлениями, а футбол показывать надо.
Питер Ман
Питер Ман
   43 / 908
сегодня в 09:18
Спасибо...
Но хватит плясать под дудку Федуна!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 908
сегодня в 08:51
В свою очередь от всех любителей футбола Спасибо Генеральному продюсеру МатчТв и большой поклонницей этой игры Тине Канделаки за вклад в развитие биатлона....Который и будет показан вместо матча Зенит -Спартак 1-го декабря по общедоступному федеральному каналу.....

Никогда еще каналом не руководил столь преданный футболу человек....Еще раз Спасибо !!!!
cska plus
cska plus
   16 / 908
сегодня в 08:48
Подмахнула тиночка.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   88 / 908
сегодня в 08:43
Зенит с победой!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:36
Много моментов запороли так да молодцы
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
   667 / 908
сегодня в 08:30
Тина, очевидно, игры не видела.
Zenit_84
Zenit_84
   275 / 908
сегодня в 08:24
Молодцы!!!
КЭТиК
КЭТиК
   126 / 908
сегодня в 08:24
Главное нашего Азмуна поздравить.
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