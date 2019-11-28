Канделаки: «Поздравляю всех болельщиков „Зенита“ с отличной игрой»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки похвалила форварда «Зенита» Артема Дзюбу после матча против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.
Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий: забив прекрасный гол. Ну а я поздравляю всех болельщиков «Зенита» с отличной игрой и с нетерпением жду матча с «Бенфикой». Меня устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов!
Но хватит плясать под дудку Федуна!
Но хватит плясать под дудку Федуна!
Никогда еще каналом не руководил столь преданный футболу человек....Еще раз Спасибо !!!!
Никогда еще каналом не руководил столь преданный футболу человек....Еще раз Спасибо !!!!