Анджелкович: «Команда „Базеля“ точно не лучше „Краснодара“»

Бывший защитник «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящей игры «быков» против «Базеля» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Поражение в первой игре от «Базеля» стало для меня неожиданностью. Команда швейцарцев точно не лучше «Краснодара». Просто в тот вечер всё сложилось не в пользу «быков». Теперь же они доказали свой уровень, дважды обыграв один из лучших клубов Турции — «Трабзонспор». В грядущей игре надо обязательно побеждать и «Базель». Уверен, «Краснодару» это по силам.