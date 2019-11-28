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Анджелкович: «Команда „Базеля“ точно не лучше „Краснодара“»

сегодня, 06:51
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб БазельБазель18:50 Не начался

Бывший защитник «Краснодара» Душан Анджелкович поделился ожиданиями от предстоящей игры «быков» против «Базеля» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Поражение в первой игре от «Базеля» стало для меня неожиданностью. Команда швейцарцев точно не лучше «Краснодара». Просто в тот вечер всё сложилось не в пользу «быков». Теперь же они доказали свой уровень, дважды обыграв один из лучших клубов Турции — «Трабзонспор». В грядущей игре надо обязательно побеждать и «Базель». Уверен, «Краснодару» это по силам.

Свои мысли по поводу грядущей встречи также высказал главный тренер «Базеля» Марсель Коллер.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   277 / 908
сегодня в 09:29
Пока все же получше и поименитее.
Cremen
Cremen
   70 / 908
сегодня в 08:55
Матч покажет.
DanjaG
DanjaG
   94 / 908
сегодня в 07:02
Удачи Краснодару!
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