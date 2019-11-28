Дзюба: «Обещаю, что мы постараемся пройти как можно дальше»

Нападающий «Зенита» после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал игру и перспективы петербургской команды, а также вылет из турнира московского «Локомотива».

Во втором тайме нам было тяжело под давлением «Лиона». Но мы хорошо с этим справились и, особенно, Миша Кержаков отлично сыграл в воротах.

Было грустно видеть, как «Локомотив» выбыл [из еврокубков] прошлым вечером, но мы постараемся пройти как можно дальше, я могу это пообещать.