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Дзюба: «Обещаю, что мы постараемся пройти как можно дальше»

сегодня, 01:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал игру и перспективы петербургской команды, а также вылет из турнира московского «Локомотива».

Во втором тайме нам было тяжело под давлением «Лиона». Но мы хорошо с этим справились и, особенно, Миша Кержаков отлично сыграл в воротах.

Было грустно видеть, как «Локомотив» выбыл [из еврокубков] прошлым вечером, но мы постараемся пройти как можно дальше, я могу это пообещать.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails ответил Kurt Bekelman
   634 / 906
сегодня в 02:36
так еще даже Лигу Евреев не обеспечили себе))) а за Уфу стыдно, разумеется
Я что-то не припомню - Динамо в каком еврокубке играет? А! Ну да -В дворовом!, сразу за овином и за навозными кучами!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   63 / 906
сегодня в 02:25
так еще даже Лигу Евреев не обеспечили себе)))
а за Уфу стыдно, разумеется
Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 906
сегодня в 02:03
Сначала надо выйти из группы, а потом можно и помечтать.
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