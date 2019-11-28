Бубнов: «„Зенит“ играл сбалансированно и тактически грамотно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для «Зенита» игра с «Лионом» была тяжёлой. Несмотря на то, что команда выиграла 2:0, весь второй тайм она оборонялась и играла на контратаках. Повезло, что Магомед Оздоев забил. В первом тайме игра была достаточно равная, а «Зениту» удалось реализовать стандартное положение. Но по игре чувствовалось, что команда была очень хорошо организована и настроена. Она играла сбалансированно и грамотно тактически. Во втором тайме у «Лиона» перекрывала все свободные зоны: хоть и играла на отбой, но успешно.

Накануне у «Локомотива» не было того боевого духа, что присутствовал в матче с «Ювентусом». У «Зенита», наоборот, был хороший настрой, команда взяла нужные очки, чтобы побороться за выход в плей-офф.

Следующий матч с «Бенфикой» будет решающим. Возможно, что Артём Дзюба забьёт и в Лиссабоне. Там будут моменты, поэтому вероятность, что он побьёт рекорд Андрея Тихонова по голам россиян в Лиге чемпионов, большая. Вообще связка Дзюбы с Сердаром Азмуном действует очень результативно и держит в напряжении любую оборону.