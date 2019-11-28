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Бубнов: «„Зенит“ играл сбалансированно и тактически грамотно»

сегодня, 03:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для «Зенита» игра с «Лионом» была тяжёлой. Несмотря на то, что команда выиграла 2:0, весь второй тайм она оборонялась и играла на контратаках. Повезло, что Магомед Оздоев забил. В первом тайме игра была достаточно равная, а «Зениту» удалось реализовать стандартное положение. Но по игре чувствовалось, что команда была очень хорошо организована и настроена. Она играла сбалансированно и грамотно тактически. Во втором тайме у «Лиона» перекрывала все свободные зоны: хоть и играла на отбой, но успешно.

Накануне у «Локомотива» не было того боевого духа, что присутствовал в матче с «Ювентусом». У «Зенита», наоборот, был хороший настрой, команда взяла нужные очки, чтобы побороться за выход в плей-офф.

Следующий матч с «Бенфикой» будет решающим. Возможно, что Артём Дзюба забьёт и в Лиссабоне. Там будут моменты, поэтому вероятность, что он побьёт рекорд Андрея Тихонова по голам россиян в Лиге чемпионов, большая. Вообще связка Дзюбы с Сердаром Азмуном действует очень результативно и держит в напряжении любую оборону.

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Все комментарии
averoniy
averoniy
   203 / 906
сегодня в 06:45
Правильно сказал.
STVA 1
STVA 1 ответил Гавроша
   123 / 906
сегодня в 06:39
Он уже давно не ставит. Обленился.
Выговор)))
Гавроша
Гавроша ответил STVA 1
   49 / 906
сегодня в 05:56
Саня знает. Это он еще ТТД свои не выставил)))
Он уже давно не ставит. Обленился.
mihaluch
mihaluch
   91 / 906
сегодня в 04:32
В Лиссабоне могут пролететь, "Бенфика" не такая как в начале сезона.
STVA 1
STVA 1
   123 / 906
сегодня в 04:30
Саня знает. Это он еще ТТД свои не выставил)))
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