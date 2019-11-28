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М. Кержаков: «„Спартак“ – не середняк и никогда им не будет»

сегодня, 01:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Лионом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о предстоящей игре со «Спартаком» в чемпионате России.

— Впереди матч со «Спартаком». Что от него ждёте, учитывая, что противник сейчас стал середняком?

— «Спартак» — это «Спартак». Он не середняк и никогда им не будет. Это команда, которая для любого противника является одним из самых главных мотиваторов. Настрой особенный на эту команду у любой другой. Нельзя так говорить. Это неуважительно, во-первых. Во-вторых, «Спартак» есть «Спартак».

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nikoladolgov
nikoladolgov
   177 / 906
сегодня в 02:43
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красноярец
красноярец
   124 / 906
сегодня в 02:19
спартак не середняк, он борется что бы избежать стыковые матчи.
Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 906
сегодня в 02:12
Самое интересное - это то, что болелам Локо, Краснодара, Ростова, ЦСКА, чтобы сохранить интригу , надо болеть за Спартак.
И такое бывает!!!
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