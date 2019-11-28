М. Кержаков: «„Спартак“ – не середняк и никогда им не будет»

Вратарь «Зенита» после победы над «Лионом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о предстоящей игре со «Спартаком» в чемпионате России.

— Впереди матч со «Спартаком». Что от него ждёте, учитывая, что противник сейчас стал середняком?

— «Спартак» — это «Спартак». Он не середняк и никогда им не будет. Это команда, которая для любого противника является одним из самых главных мотиваторов. Настрой особенный на эту команду у любой другой. Нельзя так говорить. Это неуважительно, во-первых. Во-вторых, «Спартак» есть «Спартак».