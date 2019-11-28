М. Кержаков: «„Спартак“ – не середняк и никогда им не будет»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Лионом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о предстоящей игре со «Спартаком» в чемпионате России.
— Впереди матч со «Спартаком». Что от него ждёте, учитывая, что противник сейчас стал середняком?
— «Спартак» — это «Спартак». Он не середняк и никогда им не будет. Это команда, которая для любого противника является одним из самых главных мотиваторов. Настрой особенный на эту команду у любой другой. Нельзя так говорить. Это неуважительно, во-первых. Во-вторых, «Спартак» есть «Спартак».
35 [Зенит] Зенит 5 2 1 2 0 0 0 4 9 Лига чемпионов
58 [Локомотив М] Локомотив М 5 1 0 4 0 0 0 4 6 Лига чемпионов
63 [Краснодар] Краснодар 8 2 0 2 1 0 3 0 5 Лига Европы
133 [Спартак М] Спартак М 4 0 0 0 2 0 2 0 2
159 [ЦСКА М] ЦСКА М 4 0 1 3 0 0 0 0 1 Лига Европы
35 [Зенит] Зенит 5 2 1 2 0 0 0 4 9 Лига чемпионов
58 [Локомотив М] Локомотив М 5 1 0 4 0 0 0 4 6 Лига чемпионов
63 [Краснодар] Краснодар 8 2 0 2 1 0 3 0 5 Лига Европы
133 [Спартак М] Спартак М 4 0 0 0 2 0 2 0 2
159 [ЦСКА М] ЦСКА М 4 0 1 3 0 0 0 0 1 Лига Европы
И такое бывает!!!
И такое бывает!!!