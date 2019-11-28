Медведев: «Дзюба отвечает всем злопыхателям, забивая и в РПЛ, и в ЛЧ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался на тему оскорбительных высказываний со стороны фанатов «Спартака» в адрес форварда «сине-бело-голубых» .

Артём даёт ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ , и в Лиге чемпионов. То, как он продавливал защиту «Лиона», оказывал на неё давление – любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды.