ГлавнаяНовости

Тренер «Сочи»: «Очень приятно, что „Оренбург“ идёт навстречу»

вчера, 23:10

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал слова президента «Оренбурга» Владимира Кияева, о том что его клуб готов пойти навстречу и перенести матч 18-го тура РПЛ из-за массового заболевания игроков сочинской команды.

Очень приятно, что «Оренбург» идёт навстречу и готов перенести матч. Мы готовы к любому развитию ситуации. Можем сыграть и первого декабря, и четвёртого, и в резервный день, и даже в следующем году. Но услышать такие слова из уст соперника лестно и приятно. Если юридически наши клубы смогут перенести игру — хорошо, не успеют — тоже ничего страшного.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гендиректор «Сочи»: «Надеюсь, к игре с „Рубином“ всё будет в норме»
Вчера, 20:37 Комментарии6
Бывший главврач «Спартака»: «Скорее всего, у игроков „Сочи“ тонзиллит»
Вчера, 20:19 Комментарии7
Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в „Валенсии“ или Германии»
Вчера, 18:23 Комментарии73
Левников прокомментировал возможность внедрения временных замен
Вчера, 18:06 Комментарии8
Мостовой: «Скорее всего, Эмери вновь окажется в Испании»
Вчера, 17:45 Комментарии3
Павлюченко: «Леви сказал мне, что дал бы мне по заднице, будь я его сыном»
Вчера, 17:22 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   13 / 954
сегодня в 00:39
    Юррыч
    Юррыч ответил LOpp
       179 / 954
    вчера в 23:41
    Ещё бы Зенит-3 не пошёл бы на встречу Зениту-4
      LOpp
      LOpp
         53 / 954
      вчера в 23:33
      Ещё бы Зенит-3 не пошёл бы на встречу Зениту-4
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100