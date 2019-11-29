Тренер «Сочи»: «Очень приятно, что „Оренбург“ идёт навстречу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» прокомментировал слова президента «Оренбурга» Владимира Кияева, о том что его клуб готов пойти навстречу и перенести матч 18-го тура РПЛ из-за массового заболевания игроков сочинской команды.

Очень приятно, что «Оренбург» идёт навстречу и готов перенести матч. Мы готовы к любому развитию ситуации. Можем сыграть и первого декабря, и четвёртого, и в резервный день, и даже в следующем году. Но услышать такие слова из уст соперника лестно и приятно. Если юридически наши клубы смогут перенести игру — хорошо, не успеют — тоже ничего страшного.