Павлюченко: «Леви сказал мне, что дал бы мне по заднице, будь я его сыном»

Экс-нападающий «Тоттенхэма» поделился историей о том, как президент лондонского клуба Дэниэл Леви уговаривал его остаться в команде.

Я хотел уйти из «Тоттенхэма», потому что хотел играть, и мы с агентом вели разговоры о моей продаже. Я настроился уезжать, был интерес «Локомотива». Гарри Реднаппу было уже всё равно, останусь ли я в команде. И однажды мне звонит агент и говорит, что Леви хочет приехать ко мне домой и пообщаться.

Назначили время, стук в дверь. Сели с женой и агентом. Я ему всё высказал, что хочу уехать, ведь я не играю и меня это не устраивает. Он меня долго и внимательно слушал и сказал: «Ром, знаешь, что? Я никогда ни к кому лично не приезжал домой, и я хочу, чтобы ты таких вещей не говорил. Если бы ты был мой сын, я бы тебе сейчас как дал по заднице. Я не понимаю, как можно президенту „Тоттенхэма“ говорить, что я хочу уехать из Англии в Россию играть в футбол, я этого не понимаю».

Но, уехав в Россию, спустя некоторое время я пожалел, что не вернулся снова в Европу.