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Павлюченко: «Леви сказал мне, что дал бы мне по заднице, будь я его сыном»

сегодня, 17:22

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился историей о том, как президент лондонского клуба Дэниэл Леви уговаривал его остаться в команде.

Я хотел уйти из «Тоттенхэма», потому что хотел играть, и мы с агентом вели разговоры о моей продаже. Я настроился уезжать, был интерес «Локомотива». Гарри Реднаппу было уже всё равно, останусь ли я в команде. И однажды мне звонит агент и говорит, что Леви хочет приехать ко мне домой и пообщаться.

Назначили время, стук в дверь. Сели с женой и агентом. Я ему всё высказал, что хочу уехать, ведь я не играю и меня это не устраивает. Он меня долго и внимательно слушал и сказал: «Ром, знаешь, что? Я никогда ни к кому лично не приезжал домой, и я хочу, чтобы ты таких вещей не говорил. Если бы ты был мой сын, я бы тебе сейчас как дал по заднице. Я не понимаю, как можно президенту „Тоттенхэма“ говорить, что я хочу уехать из Англии в Россию играть в футбол, я этого не понимаю».

Но, уехав в Россию, спустя некоторое время я пожалел, что не вернулся снова в Европу.

Также недавно Роман поделился мнением о бывшем наставнике «шпор» Маурисио Почеттино

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 949
сегодня в 18:50
Надо было дать по заднице.
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
   677 / 949
сегодня в 18:41
Не зря прицеп у него был """"""""""", ну кто в курсе,поймет!!!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   413 / 949
сегодня в 18:18
Выпусти Пава рыжая свинья
Romeo 777
Romeo 777
   586 / 949
сегодня в 18:18
Как ЦФ был хорош, габариты, неплохая скорость, хороший удар ногами и головой...но, по физухе не вывозил зачастую, либо реально лень.
nubom
nubom
   78 / 949
сегодня в 18:07
Леви едет, едет сквозь снежную равнину...
makkie
makkie
   5 / 949
сегодня в 17:51
Да уж, Роме лучше было остаться в Европе и перейти в клуб попроще.
Вернулся в РПЛ и снова растерял форму...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   38 / 949
сегодня в 17:47
Дать по задницей в курятине любят это дело.
Caniggia
Caniggia
   272 / 949
сегодня в 17:43
Лентяй и увалень, в Англии точно бы на лавке отсидел до конца карьеры!
Сп62
Сп62
   227 / 949
сегодня в 17:40
Как в ПФЛ не хорошо, а за границей лучше.
Роман Романов
Роман Романов
   860 / 949
сегодня в 17:27
С ленцой Рома. Не зря - спящий гигант.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   314 / 949
сегодня в 17:24
Понятно, лучше не играть в Тоттенхэме, чем играть в спартаке.
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